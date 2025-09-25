Arquitectura eficiente y servicios inmobiliarios personalizados se dan la mano en Extremadura

Secciones
La arquitectura actual ya no puede entenderse sin sostenibilidad, eficiencia energética y un enfoque profundamente humano. Diseñar espacios que reduzcan el impacto ambiental, aprovechen los recursos locales y se adapten a las necesidades reales del usuario es hoy más necesario que nunca. El sector inmobiliario también busca su seña de identidad, teniendo en cuenta la situación actual de la vivienda y a profesionales que buscan todavía ofrecer al cliente una atención personalizada para encontrar la vivienda de sus sueños.
BOILER ARQUITECTOS: ARQUITECTURA EFICIENTE, PERSONALIZADA Y CON UN ENFOQUE ÚNICO
Boiler Arquitectos es un estudio especializado en crear una arquitectura eficiente y personalizada con un enfoque único. Apuesta por una arquitectura cercana, personalizada y comprometida, capaz de mejorar la vida de las personas a través de soluciones inteligentes y responsables. Con una trayectoria que hunde sus raíces en tres generaciones, este equipo transforma viviendas, locales y edificios con una mirada moderna, eficiente y respetuosa con el entorno. Hablamos con su CEO, Nicolás Caldera, para conocer más en profundidad su trabajo.
– ¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su objetivo?
– Boiler Arquitectos nace en 2021, pero es el resultado de una trayectoria profesional que se remonta a tres generaciones dedicadas a la arquitectura y la construcción. Todo comienza con mi abuelo, aparejador; continúa con mi padre y mi tío, ambos arquitectos, y se consolida conmigo como tercera generación.Nuestro objetivo como estudio es claro: mejorar la vida del usuario final a través de una arquitectura comprometida, cercana y de calidad. Apostamos por una atención muy personalizada en todas las fases del proyecto, desde las primeras ideas hasta la entrega final, adaptándonos al máximo a las necesidades de cada cliente y al contexto específico de cada encargo.
– ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece?
– En Boiler Arquitectos destacamos especialmente en tres áreas principales: La primera son los proyectos residenciales, donde diseñamos viviendas poniendo el foco en tres pilares fundamentales: las necesidades del cliente —tanto en la forma como en la funcionalidad de los espacios—, el coste que deberá asumir y, por último, la sostenibilidad y la eficiencia energética del edificio. Nuestro objetivo es ofrecer una vivienda personalizada, económicamente viable y respetuosa con el entorno. La segunda son los proyectos comerciales. Desarrollamos proyectos para clínicas, oficinas, locales comerciales y otros espacios donde la arquitectura debe ser eficaz, atractiva y representar fielmente la identidad del negocio. Buscamos soluciones funcionales que pongan el foco en la experiencia del usuario y en el confort de los clientes. La tercera son las rehabilitaciones energéticas: Apostamos por la mejora del parque edificatorio existente, interviniendo sobre viviendas y edificios que requieren actualizarse técnica, estética y energéticamente. Nos especializamos en proyectos de rehabilitación integral con criterios de eficiencia energética, accesibilidad y sostenibilidad, mejorando la calidad de vida del usuario y el comportamiento ambiental del edificio.
– ¿Qué diferencia su trabajo de otros profesionales del sector?
– Lo que realmente nos diferencia es la atención cercana y personalizada que ofrecemos a cada cliente. Más allá del proyecto en sí, nos enfocamos en escuchar profundamente sus necesidades, expectativas y estilo de vida para traducirlas en soluciones arquitectónicas a medida.
Creemos que cada obra es única porque cada persona lo es, por eso nuestro proceso está diseñado para ser flexible y participativo, fomentando un diálogo continuo con el cliente durante todas las fases. Esto no solo garantiza que el resultado final cumpla con sus objetivos, sino que también genera confianza y tranquilidad durante el proceso, algo fundamental en cualquier proyecto de construcción o reforma.
Nuestro compromiso va más allá del diseño; acompañamos a nuestros clientes en cada paso, resolviendo dudas y adaptándonos a los cambios que puedan surgir, siempre con transparencia y profesionalidad. Para nosotros, lo más gratificante es cuando percibimos la satisfacción del cliente al descubrir que el espacio creado supera sus expectativas y se convierte en un lugar donde se sienten cómodos y felices.
– ¿Qué significado tiene para sus obras la sostenibilidad y los materiales ecológicos?
– Entendemos que hoy en día no se puede proyectar sin tener en cuenta la eficiencia energética, los materiales locales o los sistemas pasivos. Por lo tanto, la sostenibilidad es un elemento clave que guía nuestro proceso proyectual y constructivo, ya que así no solo respetamos el medio ambiente, sino también conseguimos que nuestros clientes ahorren en las facturas energéticas.
Un ejemplo claro de nuestro compromiso es la utilización del corcho extremeño, un material local, renovable y con excelentes propiedades aislantes. Este material no solo reduce la demanda energética, sino que también aporta un valor sostenible ligado al territorio y a la economía local. Puede conocer más de Boiler arquitectos en nuestro perfil de Instagram. Instagram.
M&L SERVICIOS INMOBILIARIOS: «NOSOTRAS PONEMOS EL HOGAR, TÚ CREAS LA HISTORIA»
En un sector dominado por los números y la rapidez, M&L Servicios Inmobiliarios apuesta por la empatía, la cercanía y la escucha activa. Con una base sólida de experiencia y compromiso, su misión va más allá de vender inmuebles: quieren ayudar a las personas a encontrar su verdadero hogar. Detrás del proyecto se encuentran María y Lola, dos mujeres con trayectorias distintas pero complementarias unidas por una visión común: hacer que cada operación inmobiliaria sea una experiencia humana, transparente y satisfactoria. En esta entrevista, relatan cómo nació su empresa, qué las diferencia en un mercado competitivo y cómo logran que cada cliente se sienta realmente acompañado. – ¿Quiénes son y a qué se dedican? – Bueno, pues somos María y Lola y nuestra historia conjunta empezó hace dos años. Lola se ha dedicado siempre al mundo comercial y ha brillado en cualquier sector de ventas porque su fuerte es el trato con la gente, entender sus necesidades e intentar satisfacerlas. Llegó hace años al sector inmobiliario de casualidad, aprovechando un nuevo reto y, hoy en día, dice que es su pasión. María trabajó varios años en un banco, posteriormente aprobó las oposiciones de Correos, pero siempre estuvo pendiente del mundo inmobiliario. Era lo que realmente le gustaba, pero muchas veces hay que valorar el momento en la vida en el que puedes atreverte a hacer lo que quieres. Hace un año, fundamos M&L Servicios Inmobiliarios y no pasa un día en el que no nos sintamos agradecidas de haberlo hecho. – ¿Cómo es su día a día? – Nuestra labor diaria se basa en la captación, venta o alquiler de viviendas, locales y fincas de segunda mano. Decir qué es lo más demandado, es complicado, porque cada cliente tiene su peculiaridad. Desde familias que crecen y necesitan espacio, parejas cuyos hijos ya han ‘volado’ y buscan casas pequeñas, hasta personas ‘de paso’ que buscan un sitio donde estar cómodos. Pero sí se puede decir que, a día de hoy, una zona exterior es más valorada por nuestros clientes, tanto para vivienda habitual como segunda residencia. Ya sea para vacaciones o largas temporadas en una finca cercana a la ciudad. Nos gusta, cada vez que entra un cliente nuevo, hablar con ellos, porque es la forma de saber exactamente qué tipo de inmueble necesitan. – ¿Qué destacarían de su gestión inmobiliaria? – Nuestro fuerte no es la agresividad, sino la empatía: ponernos en la piel de cada cliente e intentar ayudarles todo lo posible para conseguir lo que quieren. Sabemos que hoy todo son números, prisas por vender y pasar al siguiente. Hemos logrado más ventas gracias al trato personal, dar a cada cliente su ‘tiempo de pensar’ y hablar con ellos sopesando qué le aporta una vivienda, zona donde se encuentra y presupuesto disponible. A la hora de firmar cualquier contrato, nos gusta leerlo conjuntamente con ellos, exponiendo y aclarando cada punto, para que todos quedemos satisfechos con el acuerdo. Para llegar a hacer estas cosas con cada caso, no ponemos horarios a nuestro trabajo. Entendemos que, cuando alguien está pendiente de hacer algo tan importante como la compra de una nueva vivienda, las dudas surgen. Por ejemplo, ya sea un domingo comiendo con la familia o durante la cena al terminar el día, se puede comentar en casa lo que se piensa de lo visto en viviendas y saben que, en caso de tener dudas, les atenderemos independientemente de la hora y el momento. Y es que, cuando te gusta tanto tu trabajo, lo haces sin pereza. Es vital saber que, aunque este sea nuestro trabajo diario, sabemos que una familia realiza una o dos compras de vivienda en su vida, por lo que le damos el mismo nivel de importancia que ellos les dan. – Desde su experiencia, ¿es posible encontrar en poco tiempo la vivienda perfecta para un cliente? – Otro factor importante (y no depende de nosotras) a la hora de comprar una vivienda, es el escenario económico del cliente cuando empieza a planteárselo. Actualmente la vivienda ha subido tanto para compra como para alquiler. Pero hay compras que puedes ‘dejar’, como un piso en la playa, para cuando baje un poquito porque, como sabemos, la economía es cíclica y, en algún momento, (que ahora no se prevé) pasará. Así mismo, todos los días hay gente joven que quiere independizarse, familias que cambian sus circunstancias y se ven obligados a cambiar de vivienda, y un sinfín de etcéteras. Normalmente, cuando la vivienda está en alza, los bancos dan más facilidades para conceder hipotecas y, si las cuentas salen bien… todo termina perfecto. Nuestra recomendación a todos nuestros clientes es que, a la hora de comprar una vivienda, las prisas no son buenas. Si existe la vivienda perfecta, la vamos a encontrar. INMOBILIARIA EULOGIO: TRADICIÓN, CONFIANZA Y VÍNCULO CON LA TIERRA Hablar de Inmobiliaria Eulogio es hacer referencia a tradición, confianza y a un profundo vínculo con la tierra. Nacida hace más de cuatro décadas como un proyecto familiar en Don Benito, ha sabido evolucionar desde aquellos humildes inicios hasta convertirse en un referente del sector inmobiliario en la provincia de Badajoz. Hoy, con una visión moderna y un equipo comprometido, siguen ofreciendo un servicio cercano y transparente que combina la experiencia adquirida con la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Su CEO, Eulogio Ruíz, aborda en esta entrevista cómo ha sido su recorrido profesional, qué servicios destacan actualmente y cuál es su visión sobre la situación de la vivienda en España. – ¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? – Llevamos 43 años en el sector. Esta empresa nació como un proyecto familiar, fundado por nuestro padre, que tenía gran visión y capacidad de trabajo. Sus inicios fueron muy humildes: empezó vendiendo mulas, cereales y fincas rústicas, con un conocimiento profundo del campo y una fuerte conexión con la tierra y las personas. Con el tiempo, se incorporaron mis hermanos y, junto a Mariano Gallego, fundaron la primera inmobiliaria de Don Benito. Fue un paso clave para profesionalizar y ampliar la actividad, manteniendo los valores de origen: cercanía, confianza, honestidad y compromiso con nuestros clientes. Hoy seguimos trabajando como empresa familiar, pero con una visión moderna y adaptada a los nuevos tiempos, sin perder nunca nuestras raíces. – ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Y los más demandados en la actualidad? -Nuestros principales servicios son la venta y el alquiler de inmuebles, tanto urbanos como rústicos, incluyendo también la gestión de activos bancarios. A lo largo de los años, hemos ampliado nuestra oferta para adaptarnos a las necesidades del mercado y nuestros clientes. Actualmente, los servicios más demandados son la compraventa de viviendas urbanas y la gestión de activos de bancos, aunque sigue habiendo gran interés en las fincas rústicas, especialmente entre inversores y personas vinculadas al mundo agrícola. Nuestra oficina está situada en Don Benito y, desde aquí, ofrecemos cobertura a la provincia de Badajoz, con una atención cercana, personalizada y basada en la confianza ganada durante más de cuatro décadas. – ¿Cuál es su filosofía de trabajo? ¿Qué le diferencia de otros profesionales del sector? – Nuestra filosofía de trabajo se basa en la honradez y la claridad. Sabemos que comprar o vender un inmueble es una decisión importante, por eso trabajamos para que nuestros clientes estén bien asesorados durante el proceso. Nos diferenciamos de otras inmobiliarias porque ofrecemos un servicio integral y exclusivo. Trabajamos en régimen de exclusiva, que permite centrarnos al 100 % en cada operación. Acompañamos al cliente desde el principio hasta el final del proceso: gestionamos la documentación necesaria, coordinamos con notaría, registro, banco, plusvalía y facilitamos el cambio de suministros, para que no tengan que preocuparse por nada. En el caso de alquileres, además, realizamos un seguimiento continuo del inquilino desde el inicio hasta la finalización del contrato, lo que brinda gran seguridad y tranquilidad tanto al propietario como al arrendatario. – ¿Qué opina de la situación actual de la vivienda en España y cómo se podría mejorar la situación? – La situación actual de la vivienda en España es compleja. Estamos viendo un mercado con mucha demanda, especialmente en zonas urbanas, pero con una oferta limitada, lo que está provocando una subida de precios tanto en compra como en alquiler. Además, muchas personas, sobre todo jóvenes, tienen dificultades para acceder a una vivienda por la falta de financiación o por los altos requisitos para conseguir una hipoteca. Desde nuestro punto de vista, mejorar esta situación pasa por: una mayor colaboración público-privada para fomentar la construcción de vivienda asequible, incentivos para que propietarios saquen sus inmuebles mercado, y una regulación estable que dé seguridad jurídica a propietarios. También sería positivo agilizar trámites urbanísticos y ofrecer más ayudas al acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias con menos recursos. Como profesionales del sector, nuestro papel es asesorar de forma honesta y ayudar a que cada operación se cierre con éxito y, incluso en el mercado actual. – ¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema? – Sí, me gustaría destacar la importancia de contar con un asesoramiento profesional y de confianza a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble. En nuestra inmobiliaria llevamos más de cuatro décadas ofreciendo un servicio cercano, transparente y comprometido, siempre pensando en lo mejor para el cliente. También quiero agradecer la confianza de las personas y empresas que han contado con nosotros durante estos años. Esa fidelidad nos motiva a seguir trabajando con la misma ilusión que el primer día, adaptándonos a los nuevos tiempos, pero sin perder nunca nuestros valores.
