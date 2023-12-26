'Civet' de jabalí

Tiempo de preparación: 7 horas para cuatro personas

Ingredientes Marinada: 1 kg de paletilla de jabalí deshuesada y en tacos grandes

Además: 1 sopera de harina

PREPARACIÓN

En un bol junta todos los ingredientes de la marinada con los tacos de jabalí y remueve bien. Cubre y reserva en la nevera 3 horas para que la carne pille el gusto de los ingredientes. Remueve cada tanto. Pasadas las 3 horas, escurre el jabalí en un colador y guarda la verdura separada del jugo. Repasa cada trozo de carne, quitando las verduras pegadas, y seca bien los trozos con un paño. Calienta un puchero con un chorro de AOVE a fuego medio e incorpora la tocineta en dados para que se funda y vaya coloreando ligeramente. Escurre los dados a un plato y,

en la grasa del fondo, ve tostando de a poco los pedazos de carne para que se sellen bien y no se recuezan. Retira el exceso de grasa, reúne de nuevo los pedazos en el fondo del puchero y añade la verdura de la marinada. Deja que se sofría bien y elimine el agua. Según reaflore la grasa, agrega la harina, remueve bien, moja con el vino y deja que hierva 5 minutos. Entonces añade el jugo de la marinada y el caldo y guisa cubierto a fuego muy suave durante 3 horas. En una sartén saltea los 'champis' laminados con una pizca de sal, añade al final los lardones de tocineta y reserva el resultado.

ACABADO

Verifica la cocción. Estará listo cuando, al presionarlos, los tacos de jabalí se rompan y se muestren tiernos.