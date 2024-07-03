La zona prohibida: el lugar más militarizado del mundo

Vivir entre minas

Los biólogos sueñan con poder explorar este paraíso preservado. Para los surcoreanos es «un sueño verde» en un país altamente industrializado. En la DMZ viven tres mil variedades de plantas y animales, decenas de ellos en vías de extinción, como osos pardos, linces... Y eso que corren el riesgo de pisar alguna de las minas que quedaron tras la guerra. Se estima que hay aún más de un millón sin desactivar.