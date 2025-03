Tostada con sobrasada y mejillones

Guillermo Elejabeitia Jueves, 3 de agosto 2023, 18:46 Comenta Compartir

Mallorca en el plato. Sería la forma más sencilla de definir la cocina de Maca de Castro en cuatro palabras. La chef del restaurante homónimo en el Puerto de La Alcudia ostenta tres soles en la guía Repsol, una estrella Michelin y una estrella verde –la que distingue a los restaurantes sostenibles– por su capacidad para valerse de lo que le brinda la temporada en lugar de forzarla para lucirse. Discreta, modesta y reservada, tiene claro que su mayor fuerte es la despensa que le rodea, quizá por eso confía en su equipo para probar los platos antes de asegurarse de que son dignos de llevar la firma de Maca de Castro.

Su proceso creativo generalmente consiste en sacarle partido a lo que tiene a mano, y no al revés. De ahí que el aperitivo que propone nazca de un momento de lucidez mientras picaba algo con sus amigos, en ese ambiente relajado y dado a la experimentación que los cocineros abrazan cuando cuelgan la chaquetilla profesional. Se trata de una tostada con sobrasada, probablemente el bocado más frecuente en las mesas mallorquinas. «Aquí siempre tenemos buena sobrasada en casa pero es raro que la gente quiera mezclarla con otros ingredientes». Sin embargo a ella le gusta rematar la tostada con unos mejillones en escabeche, «un molusco que cada vez me gusta más y que está muy poco valorado». Se le ocurrió una noche, casi por casualidad, juntando lo que había puesto sobre la mesa a modo de picoteo. «Es importante que la sobrasada no esté caliente», recomienda, «y el resultado tiene una carga de umami que me flipa». Sencillo, modesto y con raíces, como es ella.