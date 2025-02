Qué es 'modo goblin' y por qué podemos vernos reflejados

A las puertas de estrenar nuevo año, toca hacer repaso del que estamos a a punto de dejar atrás. Personajes del año, hitos que han marcado estos meses... y palabras para definir lo que hemos vivido este 2022. El prestigioso diccionario Oxford ya lo tiene ... claro y su elección es la expresión 'modo goblin', surgida al calor de las redes sociales, que ha dejado al metaverso en el segundo lugar de la lista. Los autores de la publicación explican que esto del 'goblin', un término aún bastante ajeno para nosotros, se refiere a un comportamiento o estado de ánimo, que se define como «perezoso, holgazán, con ciertas dosis de individualismo y que rechaza las normas o las expectativas sociales que se tiene de uno». ¿Se reconoce?

Porque su significado es más amplio que este primer impacto negativo. También tiene un lado más positivo y se refiere a esas personas que reclaman un tiempo de calma ante el ritmo de vida frenético y saturado que llevamos, así como a los que están cansados de estar ideales y omnipresentes ante las cámaras de sus smartphones. «Reclamamos cada vez más ese derecho a prescribirnos momentos de no hacer nada o tener ratos para nosotros mismos frente al exceso de deberes que dominan actualmente nuestro estilo de vida», ahonda en esta idea la filósofa e investigadora Josefa Ros. Explica que hay un llamado tiempo «del deber» que es el que dedicamos a satisfacer nuestras necesidades primarias: trabajar, cuidar de la familia, hacer la compra...«obligaciones que llevamos a cabo para 'sobrevivir'».

Las otras 'obligaciones'

Pero luego hay otras «que nos autoimponemos como sociedad porque creamos muchos espacios que acaban convirtiéndose de alguna forma en una 'obligación', como tener que comer muy bien, hacer deporte, leer mucho, viajar, estar presente en redes sociales y hacer cosas para mostrarnos a los demás». Ros, actual Premio Nacional de Investigación por sus estudios sobre el aburrimiento, advierte de que estamos en «una lucha, tratando de 'robarle' a ese tiempo del deber para conferírselo al tiempo del poder», en el que tú decides cómo pasarlo, ya sea tirado en un sofá en pijama, despeinado y viendo series de alguna plataforma de streaming o caminando por el parque.

«Está mal visto en la actualidad no aprovechar todas las horas de nuestro tiempo en ser productivos, y si te vas de vacaciones y no enseñas las fotos al mundo en Instagram parece que no ha ocurrido», critica Ros.

Esta expresión de 'modo goblin' se empezó a popularizar en la pandemia y se ha quedado con nosotros. Entre los muchos significados y aristas que tiene, también está este del hastío general, una tendencia en negativo que nos está llevando, advierten los expertos, a la inacción por parte de un amplio colectivo de la ciudadanía, en especial los más jóvenes. «Es posible que en los últimos años nos hayamos relajado en nuestro espíritu de creación y avance en todos los niveles. Las nuevas generaciones no quieren saber nada de aquello que tenga que ver con el sacrificio. Tenemos ante nosotros un problema multicausal: rechazo a la cultura del esfuerzo y glorificación del ocio y tiempo libre», critica el psicólogo y fundador de Psicosniper Alberto Valle.

¿Pero qué nos ha llevado a este descontento? «Los incumplimientos reiterados de todas las promesas que nos hicieron desde niños. 'Si estudias y te esfuerzas conseguirás esto y lo otro'. Cuando tras el duro trabajo no se aprecia resultado alguno, surge el desánimo y la actitud relacionada con el 'modo goblin', que tiene que ver con una rendición anticipada para evitar la decepción futura al no conseguir los objetivos marcados. 'Si no hago nada, al menos no tendré que lamentar haberme esforzado en vano'», apunta Valle, experto en formación sobre habilidades y competencias socioemocionales.

Un 'poco' de 'goblin', sí

Pero. ¿todo el universo 'goblin' es tan negativo? Pues no. Según Elena Olaiz, psicóloga especializada en terapia de acción, el 'modo goblin' como actitud ante la vida es malo, pero como algo puntual puede resultar positivo. «Vivamos más conscientes de nuestras necesidades. Debemos encontrar un equilibrio entre el sistema nervioso simpático (encargado de activarnos) y el parasimpático (responsable de darle al pedal de freno de nuestro organismo)... No es perderse en la languidez, en la pereza, simplemente es escuchar a tu cuerpo y darle lo que necesita, permitirse parar antes de llegar a explotar de cansancio o de estrés». ¿Hay alguna regla exacta para saber cuándo parar? «No, pero todos sabemos cuándo estamos sobresaturados», apunta Valle.