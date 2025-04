Tres horas y media de nuestras vacaciones haciéndonos selfis

«Ojo si la valoración de los demás importa más que el disfrute...»

Y mientras hacemos todo esto... ¿qué pasa con el disfrute? ¿a dónde van a parar todos esos minutos? Isabel Aranda, psicóloga de TherapyChat advierte de que no hay que obsesionarse en vacaciones con los selfis, que, además, suelen ser motivo de broncas familiares (porque el 'fotero' se aísla del resto y no atiende a las cosas importantes). «Hay gente que se tira más de diez minutos buscando la pose adecuada y, en el proceso, se pierde cosas maravillosas, como un atardecer», lamenta. El «problemón» de estar dedicando tiempo de vacaciones a selfis reside, según la experta, en que lo 'normal' y la obsesión están separados «por una línea muy fina» a veces. ¿Cómo saber si nos estamos pasando? «Cuando se convierte en una necesidad y la valoración de los otros tiene más importancia que el disfrute se produce lo que en psicología se llama 'locus de control externo': que es poner toda tu valía en manos de lo que opinan los demás (los 'likes' y demás). Lo vemos mucho en consulta», explica. Según Aranda, cuando dejas de ser tú para convertirte en una ficción hay que intentar «imponer el sentido de la realidad». Entonces, conviene aplicar unos 'tips' para hacer reflexionar a los 'autorretratistas compulsivos'. «Preguntarles qué pasa ni no lo hacen y también imitarles para ver qué les parece», aconseja.