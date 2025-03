Secretos de profesional que delatan que una prenda es de mala calidad

«Es una lástima que se haya impuesto el 'choniluxe'»

Gabriel Azkoitia, que da clases de tendencias de moda a jóvenes, se desespera. «Les trae sin cuidado la calidad de una prenda, quieren estrenar siempre cosas. Buscan estar entretenidos con las compras y las novedades. Por no decir, que de 20 chavales, igual 18 compran únicamente por Internet. Y mirar la calidad en una foto... », lamenta el profesor. ¿Es algo generacional? Mmm... no del todo. Según Azkoitia, ¡sus padres hacen lo mismo! No se han criado en esta manera de consumir, pero se han apuntado con gran estusiasmo a ella. «Es una pena que se haya impuesto el 'choniluxe' de tener que comprarse cualquier cosa por 6 euros para el fin de semana y luego ponértela dos veces y adiós», apunta. Tampoco duran más «porque al segundo lavado pierden la textura y el color, salen bolas, rozaduras...».