¿Y si nos olvidamos de agosto para las vacaciones?

Es posible que ya todos sepamos dónde y cuándo vamos a disfrutar de nuestras vacaciones este verano. Los que no lo hayan hecho -por vagancia ... o porque no han podido- y estén buscando un destino asequible estos días estarán descubriendo con horror que los precios para los dos meses venideros (incluso tres) son desorbitados y que, pese a ello, es misión imposible encontrar sitio, sobre todo si viajamos en familia y somos tres, cuatro o cinco personas. Todo está lleno.

Y es la hora de las lamentaciones y de las justificaciones: de decirnos a nosotros mismos que vamos a pagar una pasta por estar en un sitio atestado que ni siquiera nos gusta mucho porque no podíamos ir en otra fecha: el trabajo, el calendario escolar de los niños que se alarga hasta finales de junio... Vamos, que no toda la culpa de 'elegir' agosto ha sido nuestra. ¿O un poco sí? Repasemos. Paloma Blázquez Terrón, country manager para el sur de Europa de Evaneos, firma de turismo sostenible, revela los resultados de la investigación 'Los españoles y el papel de los empresarios y las escuelas para fomentar viajes más responsables', realizadoen España y otros países europeos. Quizá tenemos que empezar por cambiar el chip, ya que los escollos habituales pueden no serlo tanto.

La opción 'ilimitada'

La primera evidencia del estudio: «Más del 84% de los encuestados considera que sus jefes deberían aceptar que se cojan días libres fuera del calendario escolar, ya que esto permitiría planificar sus vacaciones fuera de la temporada alta. Casi la mitad de los encuestados (46%) confiesa que le gustaría disfrutar de al menos dos semanas seguidas de vacaciones en un tiempo que no fuera el periodo estival, pero que su empresa no se lo permite». Esta demanda de que el sistema de vacaciones se flexibilice (93%), es muy 'española' y está muy por encima de la media de otros países europeos. «Tiene su razón de ser: en la mayoría de países de Europa, entre trimestres escolares hay unas vacaciones de dos semanas que muchas familias aprovechan para viajar», indica Blázquez.

Un poco de manga ancha Avisar al tutor La escolarización es obligatoria hasta que finaliza la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que las faltas de asistencia se tienen que justificar. Si nos vamos de vacaciones, lo correcto es ponerlo en conocimiento del tutor del alumno y, en la mayoría de los casos, no debería haber problemas.

Merece la pena Estar en contacto con otros ambientes e idiomas, sumergirse en contextos culturales diferentes, comer cosas distintas... Profesionales de la educación coinciden en que la experiencia es muy positiva.

Los españoles expresan en este estudio su deseo de cambiar el sistema actual para poder viajar de forma diferente, con más calma, a lugares menos masificados, de modo que se pueda disfrutar más del destino. Ahí las empresas tienen la última palabra, aunque parece que la tendencia es a flexibilizar las fechas, e incluso a ofrecer la opción de vacaciones ilimitadas. ¿Ilimitadas? Suena a despido, a leyenda urbana... Pero no, es un concepto que está ahí, aunque da miedo, sí. Sólo algo más de la mitad de los trabajadores españoles (56%) muestra interés por esta posibilidad que, sorprendentemente, no ven mal las empresas: algo más del 40% admite que lo aceptaría, según un estudio de SD Worx, proveedor de Recursos Humanos y nóminas, realizado con empleados y empresarios de 16 países europeos. Eso sí, «una buena planificación es crucial para garantizar un sistema de vacaciones flexible», subraya Carlos Pardo, CEO de SD Worx Iberia.

Y si las empresas ya no son tan rígidas, nos queda el cole de los peques. ¿No pueden faltar ni siquiera unos días? «La mayoría de los padres españoles se muestran abiertos a la idea: de hecho, el 26% ya se ha llevado a sus hijos de vacaciones fuera del periodo vacacional escolar, perdiendo más de una semana de clase. Y el 32% estaría dispuesto a que sus hijos faltasen hasta tres jornadas para viajar con ellos, frente al 22% que se opone a que sus hijos pierdan días lectivos ». «Viajar con niños es muy gratificante y muy pedagógico para ellos. Aprenden mucho, así que, sobre todo a determinadas edades muy tempranas no debería ser un problema», indica la experta.