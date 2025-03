Quiero reformar la casa y tengo un presupuesto ajustado, ¿en qué debo invertir?

En una reforma, el presupuesto es clave porque define el tipo de obra que se puede llevar a cabo: integral, un lavado de cara, solo ... la cocina, el suelo, una mano de pintura y las ventanas... Pero también la calidad de los materiales empleados, el mobiliario... Sin embargo, a los clientes les cuesta hablar abiertamente de dinero y no se dan cuenta de que esa reticencia puede ir en su contra a la hora de diseñar el proyecto y sacarle el máximo partido a cada euro. «La pregunta que hacen siempre los propietarios es '¿cuánto me va a costar esto?', en lugar de 'tengo tanto dinero, ¿qué se puede hacer?'», propone Andoni Díaz, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior (CGCODDI).

Las cifras 800 euros el metro cuadrado es el precio medio de una reforma integral, aunque la horquilla varía en función de la comunidad. En el País Vasco, por ejemplo, se acerca más a los 1.000 euros, mientras que en el sur o en Galicia baja de los 800 porque la mano de obra es más barata.

Y esta cuestión es clave cuando el presupuesto es ajustado. Saber en qué debemos invertir y en qué no resulta fundamental para no 'hipotecarnos' con pequeñas mejoras que se pueden hacer más tarde (amueblar y decorar toda la casa) o realmente no son tan importantes (muebles a medida, suelos o puertas de madera maciza, encimeras de materiales nobles...). «Primero hay que ver el estado actual de la vivienda y plantearse la reforma en función de las necesidades reales de las personas que van a vivir en ella, porque muchas veces los clientes se dejan llevar por las fotos que ven en las revistas sin pensar en lo que realmente van a utilizar. Se puede vivir sin una isla en la cocina, un lavabo doble o un armario a medida... Sin embargo, resulta más complicado hacerlo en una casa en la que hace frío, se escucha a los vecinos o están inclinados los suelos, por muy de madera que sean», razona Andoni Díaz.

Aislamiento de techo y suelo

De hecho, los interioristas aconsejan invertir en lo que no se ve «porque es lo más importante». «Toda la parte de instalación eléctrica, iluminación, fontanería y eficiencia energética no solo va a mejorar la calidad de la vivienda, sino que también ayuda a reducir todo el tema de los consumos. Luce poco, pero es fundamental. Es mejor hacer bien esto de entrada y renunciar a otras cosas como armarios a medida o una encimera de mármol, por ejemplo. Cuando el presupuesto es ajustado, se debe priorizar», aconseja el presidente de los interioristas españoles.

Otra partida en la que se debe invertir es en el aislamiento de techos (lana de roca, canalización de la instalación eléctrica...) y suelos. «Lo importante es lo que está debajo del suelo, no el acabado. Que se ponga madera o un laminado depende de los gustos y del presupuesto del propietario, pero no deja de ser un tema estético. Algo parecido ocurre con las cocinas. Lo que incrementa su precio son los herrajes interiores, de manera que si lo que queremos es abaratar, lo mejor es poner armarios con baldas en lugar de cajones. Es mejor invertir en electrodomésticos eficientes, una buena grifería y una encimera que se adapte a las necesidades de los inquilinos», enumera Andoni Díaz, de AD Estudio.