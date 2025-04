Perry Mason, Hot Dog y otros nombres de perro que arrancan sonrisas

La pandemia, que ha marcado un antes y un después en tantas cosas, también se ha dejado notar en la composición de los hogares españoles: ... muchas personas han incluido en su familia a algún animal.Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), la mitad de las casas cuenta ya con una mascota –frente al 39% de la era precovid– y los perros son los grandes favoritos (hay más de 7 millones). Elegir su nombre es una cuestión de calado: requiere debate y negociación porque es algo muy comparable a poner nombre a un bebé, porque está sujeto a modas y tendencias. Una de ellas, salirse del terreno trillado y buscar algo exótico y que, por qué no, arranque una risa o una sonrisa. De hecho, según estudios publicados en la prensa británica, un 30% de los nuevos dueños de perros afirman que han elegido nombres cómicos para sus amiguitos peludos. María Luisa Fernández Miguel, vocal de la Organización Colegial Veterinaria Española (OCV), nos explica la importancia de 'bautizar' bien al animal, haga gracia o no.

Qué risa, pero qué poco práctico

A veces vamos por el parque, oímos a alguien llamar a su perro y no podemos evitar la carcajada. '¡Atilaaaa!' (y es un caniche), '¡HotDog!' (pobre perro salchicha), Cann Abis, Perry Mason, Albus Dumbledog (esto solo lo pillarán los fans de Harry Potter, y es más frecuente en países anglosajones), Candashian (solo para perritas pijas). «Hay para todos los gustos, pero los nombres humorísticos son frecuentes. Yo me he encontrado con casos de todo tipo, pero uno de los que más gracia me han hecho fue el de un labrador de pelo rojo al que le faltaba una oreja y al que llamaron Van Gogh», recuerda Fernández Miguel. Es hilarante, sí, pero ella aconseja que el factor cómico no se imponga lo práctico, ya que, al final, el nombre del perro lo vamos a tener que repetir mucho y debe cumplir una función. «El gusto personal es importante, pero lo conveniente es elegir uno que tenga dos sílabas y si son 'fuertes' mejor», aconseja.

Según las teorías de los veterinarios conductistas, para los perros sus nombres no son una cuestión de identificación, sino una palabra clave que les lleva a reaccionar y atender. Por eso, es importante que no se use si hacen algo negativo (solo para refuerzos positivos), que lo aprendan cuanto antes y que las dos sílabas lleven, a poder ser, 'p' o 'k'. Se trata de ponérselo fácil. Porque si el nombre que escogemos es muy gracioso, pero largo o complicado de pronunciar, les va a costar más hacerse con él. Además, acabaremos acortándolo y estos animales no llevan bien ni los diminutivos ni las contracciones (Albus,Dum...) porque les causan confusión (claro, para ellos es un cambio que no entienden). También les desorienta, por ejemplo, que su nombre se parezca a una orden como 'ven', 'para', 'sienta', 'pata' (también se lían)... Vamos, que a veces, la elección es errónea y, según estudios realizados en Reino Unido, el 18% de los dueños de perros se arrepiente de esa genialidad fruto de un momento de inspiración.

La moda y los clásicos

¿Y si adoptamos a un perro y queremos cambiarle el nombre? «A veces es mejor dejarlo, pero si queremos cambiar, aprenden el nuevo fácilmente», apunta. Y podemos optar por los tradicionales o lanzarnos a las modas. En los rankings de nombres más habituales en España, Coco, Thor y Max para los machos y Luna, Kira y Nala para hembras copan siempre los primeros puestos:son prácticos, bonitos y difíciles de desbancar (en las listas internacionales también ocupan puestos relevantes).«Luna es una pasada.Es que no solo se lo ponen a perras, también a gatas, conejitas... Es normal, es corto y bonito», apunta Fernández Miguel.

Estos nombres de siempre no decaen, aunque las modas están introduciendo novedades curiosas, muchas veces influenciadas por series o películas. «Con la fiebre de Harry Potter el mundo se llenó de Potters», añade la experta. Y Con 'Juego de Tronos' las Kaleeshi triunfaron (y las Aryas, Brans, Hodors...). «En los últimos tiempos la gente les pone nombres de fruta: fresa, menta... La verdad es que suenan bien», opina veterinaria.

Y en el último año Tangana (incluso Pucho, el nombre familiar del cantante) o Mirabel (de la película 'Encanto') han pegado con fuerza.