¿Tan difícil es la convivencia entre peatones y patinetes?

La convivencia entre todo lo que circula por las calles resulta complicada -pasó con los coches de caballos, con los primeros automóviles y tranvías...- y supone un choque, en ocasiones dramáticamente literal, con los peatones y sus hábitos. Tanto que en París, cuna de la ... moda de los patinetes eléctricos de alquiler, los ciudadanos acaban de decidir este domingo por votación que se prohíba su uso a partir del 1 de septiembre porque, tal y como sostiene la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo, los 15.000 patinetes de autoservicio «son una fuente de tensión y preocupación en la vida cotidiana», además de «cuestionables» desde el punto de vista ecológico, debido la corta vida útil de sus baterías.

Antes de esta medida tan drástica ha habido intentos de reconducir la situación: primero, reduciendo su velocidad a 20 kilómetros hora, después, a 10, también recortando el número de licencias de operadores de alquiler (en 2018 desembarcaron doce, luego se quedaron en tres)... ¿El resultado? La población seguía quejándose de «una anarquía total».

¿Tan difícil es la convivencia de estas máquinas con los peatones como para tener que suprimir a una de las dos partes en discordia? «El patinete eléctrico puede ser una gran alternativa de movilidad urbana, pero parece que en París se les ha dicho: 'Si no respetáis a los peatones y no aparcáis bien, no sois bienvenidos'», reflexiona Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE. A su juicio, «se debe prestar especial atención a los usuarios de patinetes eléctricos privados, que son los que sufren la mayoría de las lesiones mortales».

El peligro de morir... o matar En 2021, se registraron en España 13 fallecidos en siniestros con patinetes involucrados y el año pasado, en los tres primeros trimestres, hubo 5. En la mayoría de los casos perdieron la vida a consecuencia de golpes -muchos iban sin casco-, contra aceras y bordillos, atropellos y colisiones con otros vehículos (fue el caso de diez de las trece víctimas de 2021 y de dos de las cinco del 2022). Casi todos los fallecidos eran los propios conductores del patinete -en algunos casos había dos pasajeros, algo prohibido por ley-. El resto de los fallecidos eran viandantes de edad avanzada que fueron arrollados por este medio de transporte. En algunos casos los siniestros se produjeron en parques, paseos y zonas peatonales

Asimismo, advierte de que, para que la convivencia sea buena, el respeto y solidaridad no sólo tienen que venir de los conductores de patinetes, «también de ciclistas y conductores de vehículos a motor». «Sin estos requisitos, la sostenibilidad y aceptación social de este modo de desplazamiento estará en riesgo», sentencia.

En España, de momento, parece que no se va a adoptar el camino francés: se están potenciando los avances de las empresas de alquiler para impulsar la seguridad vial, de modo que ya se ha reducido un 26% la siniestralidad, según indican desde la Fundación Mapfre. ¿Cuáles son estas medidas? Escuelas virtuales, guías 'online' para conocer las normativas locales, selfies para comprobar que el conductor lleva casco y 'apps' que identifican si ha consumido alcohol y que limitan la velocidad a los novatos... Aunque, de momento, lo más útil es recurrir a un catálogo de buenas prácticas (algunas ya recogidas por la ley o por ordenanzas municipales) para 'suavizar' los principales puntos de fricción entre patinetes eléctricos y viandantes. Son estas.

Es el quid de la cuestión. El patinete no debe invadir las aceras y lo aconsejable es bajarse cuando se va a cruzar por un paso de peatones, lanzan la recomendación desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

Bien visibles

El conductor del patinete debería usar ropa de alta visibilidad, de modo que tanto peatones como automovilistas puedan verles mejor.

Nada que reduzca la atención

¿Cascos con música mientras se circula en patinete? Mala combinación. Hay que atender a todo estímulo: voces, pitidos, sonidos de otros vehículos...

La velocidad, la clave

La convivencia es imposible si los patinetes superan la velocidad permitida, establecida actualmente en 25 kilómetros por hora. Por encima de este límite, la capacidad de reacción de su conductor y del peatón merma y los accidentes tienen consecuencias más graves. En casi todos los aparatos ya está limitada.

Prioridad para el peatón

Para circular en patinete, mejor elegir las vías habilitadas para ciclistas.

Estacionamiento

Si el municipio permite aparcar en la acera, hay que hacerlo de modo que no moleste a los peatones, especialmente a aquellos con discapacidad visual y movilidad reducida. «De forma general, en paralelo al bordillo si la acera mide de tres a seis metros y en oblicuo si es mayor».

Sujetos a ciertas normas... No a todas En España hay más de 650.000 patinetes privados. La DGT los ha incluido en la categoría de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), a los que se les exige cumplir ciertas normas de tráfico, entre ellas, la de no poder circular por aceras, zonas peatonales e interurbanas. El casco no es obligatorio, pero sí aconsejable. Y la edad mínima para su manejo la deciden los ayuntamientos

En España hay más de 650.000 patinetes privados. La DGT los ha incluido en la categoría de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), a los que se les exige cumplir ciertas normas de tráfico, entre ellas, la de no poder circular por aceras, zonas peatonales e interurbanas. El casco no es obligatorio, pero sí aconsejable. Y la edad mínima para su manejo la deciden los ayuntamientos.

Peligro de morir... o matar

.

============IN40 FICHA Cab (10) (82387202)============

siniestralidad

============IN04 FIRMA gráfico (A) (82387199)============

ilustraión hiinia garay