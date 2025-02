No sin mi nevera para ir a la playa: el look playero de nuestros abuelos con un toque chic El gigante del hogar de Inditex, Zara Home, saca una colección de accesorios para ir a tomar el sol, pero ojo, si los usa lo mismo le toman por un 'influencer'

En los 60, la familia española iba a la playa con todo tipo de artilugios. En los 2000, aquel que plantaba la sombrilla en la arena era casi tachado de cutre. Y no hablemos de las tumbonas… reservadas solo para la gente de edad. Sin embargo, este verano si quiere estar a la última va a tener que irse de compras para hacerse con un buen ajuar playero.

Eso sí, elija muy bien porque lo que se lleva es lo chic. Al menos eso ha dejado claro Inditex. Su gigante para el mundo del hogar ha sacado una colección cápsula dedicada a los que les encanta pasar el día en la arena. Hay de todo: tumbonas, cubos y palas, toallas, parasoles con protección solar …

Todos ellos van a tono y en colores pastel. Así, al primer vistazo, algunos parecen solo pura decoración, pero cumplen su misión. Si los lleva a la orilla del mar va a quedar como el más chic de todos. Ríase, pero lo mismo en Ibiza le confunden con un 'influencer'...

De entre los elementos más curiosos que se han sacado a la venta está un reposacabezas. Hay que olvidarse de esas incómodas siestas que acaban en tortícolis por usar el bolso de almohada. Zara quiere que nos relajemos a tope con un cachivache que además de bonito es pequeño y plegable.

Otro accesorio imprescindible para este verano es la nevera. Pero no la típica azul de las grandes superficies, no. Lo que nos proponen los más in del verano son neveras de colores y diseño. Las de Zara son una colaboración con la conocida firma Polarbox, y a las horas de colgarlas ya se había agotado la primera remesa.

Otro trasto que no puede faltarnos es la silla. Pero no cualquiera de las que guardemos en el trastero, las que Marta Ortega nos propone parecen el trono de un rey o de una reina. Eso sí, preparen la cartera porque no bajan de los 40 euros.