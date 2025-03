¿Cómo detectar una serie mala (en los primeros compases)?

Sobre gustos no hay nada escrito. Y menos aún si nos referimos a series de televisión. Eso de 'dime qué serie ves y te diré ... cómo eres' dista mucho de tener valor científico. ¡Cuántas veces hemos devorado auténticos bodrios! ¡Cuántas supuestas obras maestras hemos abandonado! Es que tenemos tantas a nuestro alcance... que estamos todo el día con el quita y pon.

«Triunfan muchas series malas desde un punto de vista creativo porque son fáciles de ver. Son el ruido de fondo, la nueva radio... Los capítulos siguen en bucle en la tele mientras haces otras cosas, de ahí que se verbalice mucho lo que pasa, porque se escucha más que se mira. La paradoja es que la gente se termina así una temporada, en piloto automático, y eso le funciona a la plataforma en las estadísticas de cara a renovar una nueva temporada -lamenta el crítico Borja Crespo-. Y luego está el 'placer culpable': cuando te pones frente a un producto que sabes que es malo... pero te entretiene». A estas hay que añadir las que 'elegimos' «porque es lo que vemos como novedad al abrir el menú de la plataforma o porque está de moda», destaca.

Es decir, unas veces vemos productos malos y otras, los que nos meten por los ojos. «El criterio no existe», dice apocalíptico Crespo. Pero, ¿y si somos de los que sí queremos elegir bien y no desperdiciar horas y horas de nuestra vida con un bodrio? Los expertos nos dan unas claves para que separemos el polvo de la paja rápidamente.

1 ¿Flechazo de los primeros minutos?

«Si no te engancha en el primer capítulo, no entiendes su tono, no entras... es clave», sentencia Crespo. Normalmente, surge un 'feeling' inmediato si la serie nos va a gustar. Pero, ojo, no siempre.

2 La carta de presentación dice mucho

Hay series buenísimas con introducciones penosas ('Perdidos') y viceversa. Pero, generalmente, las aperturas magistrales (como la de 'Juego de Tronos') anuncian algo del mismo nivel. La elección de la música, la imagen, el ambiente... En unos pocos minutos tienen que 'cazarnos'. Si lo hace, suele ser buena señal.

3 La química con los actores

«Si no funcionan los actores...». Crespo considera que es la historia de un abandono anunciado. Hay personas que son menos exigentes en cuanto a las interpretaciones, las voces, pero otros espectadores son extremadamente sensibles a esto y si los actores o actrices les 'chirrían', es mejor dejar de ver las serie. Simplemente, no nos la vamos a creer.

4 ¿Narrativa chapucera?

Crespo apunta un factor clave que puede ser definitivo para dejar una serie nada más empezar: «La narrativa chapucera». Necesitamos un ratito para percatarnos (no es cuestión de pocos minutos), pero se ve enseguida. Si la narrativa es mala (saltos extraños, demoras incomprensibles...), no va a ir a mejor. «Creo que con un primer capítulo ya ves por dónde van los tiros, con dos como máximo. Hay series muy lentas, que necesitan concentración que requieren su tiempo... Pero también lo notas, ves su ritmo y tono. 'The English', por ejemplo. Y hay series que puedes disfrutar por capas, las procedimentales por ejemplo. Hay un caso a resolver por capítulo, como ocurre en 'Evil': es maravillosa, pero si te pierdes un montón de lecturas posibles, no pasa nada, funciona igual como evasión».

5 Sensación de 'deja vu'... un mal presagio

La guionista Marta Sánchez pide como espectadora lo mismo que intenta hacer en su trabajo: «Algo que todavía no haya escrito ni visto». Las series en las que percibo clichés, tanto de personajes como de trama, «me echan para atrás», admite. Y es un buen motivo para valorar la calidad de una serie. ¿Más de lo mismo? ¿Te suena a que ya lo has visto? Fuera. Te va a cansar. Por eso, dice, «una buena serie debe dar una vuelta a lo obvio y sorprender».

6 Los personajes no enganchan

«Construir un buen personaje o personajes a los que el espectador quiera seguir» es una de las claves de un producto de calidad. Ha ocurrido, por ejemplo con 'Miércoles', «creativamente floja», según Crespo, pero con un personaje muy potente que llega al espectador, empatizas con él, le coges cariño... A nivel de rentabilidad desde la producción es un verdadero hito.

7 Ni risa, ni drama ni todo lo contrario

La guionista apunta lo que para ella es un indicio de bodrio a la vista: «Si una comedia no me hace reír, la quito directamente. No me convence nada la moda que hay ahora de 'comedia-no comedia' o, incluso, 'traumedia', o 'comedia a fuego lento, que no te ríes pero te dibuja una sonrisa'. Si veo una comedia es para reírme y que me sorprenda». Es decir, si un producto está pensado para generar algún tipo de reacción y no lo hace, normalmente es porque está mal hecho, valora la experta.

8 Ese tufillo a forzado también es mala señal

Rosa Belmonte, crítica de televisión, cree que los diálogos forzados son un síntoma claro de poca calidad. Ella pone como ejemplo 'Cómo defender a un asesino'. «Para mí, más que escandalosamente mala, fue un 'placer culpable' durante un tiempo. Los diálogos de la protagonista -a la que da vida una gran actriz como Viola Davis-, son a menudo forzados. Pero vamos, que me tragué tres temporadas como una Pepa, ¿eh?», confiesa.

9 ¿Aburrimiento? Noooo

Para Belmonte, el punto de no retorno de una serie -ese en el que pillas el mando de la televisión y te vas de ella para no volver jamás- es el aburrimiento. «Me pasó con 'The White Lotus' y la abandoné en la primera temporada. He visto un solo capítulo (o dos) de demasiadas series ya. ¡Estaría bueno ver series que te aburren! Otro ejemplo más reciente de esto que digo del aburrimiento es 'Memorias de una escritora'», añade.