La magia del moreno de bote: los consejos que Trump debería saber para lucir bronceado bonito y saludable

El verano y la piel morena son un binomio difícil de separar. Todos relacionamos los días de asueto estival con coger colorcillo. Pero no, el ... moreno no es saludable. Es una respuesta de nuestra piel a la agresión solar que deberíamos evitar a toda costa. Los dermatólogos han sido muy insistentes en los últimos años con esto, pero es muy difícil resistirse al encanto de tener la piel dorada. Por eso, los laboratorios cosméticos llevan el mismo tiempo investigando y sacando nuevos productos para disfrutar del moreno de bote. Son los autobronceadores, que viven una época dorada, como el tono que prometen.

Estos productos cosméticos nos ayudan a lucir tono de manera totalmente inocua. Su magia está en la dihidroxiacetona (DHA), «un ingrediente activo que reacciona con las células muertas de la piel para producir ese tono moreno», explica la dermatóloga Sara Carrasco. «Se deriva de la caña de azúcar o la remolacha azucarera y se ha utilizado en productos de belleza y cuidado de la piel durante más de 50 años», prosigue la experta.

El primer autobronceador se comercializó bajo el nombre de Man Tan, pero no fue hasta los 60, con el Quick Tan de la firma Coppertone, cuando se empezó a producir y comercializar en masa. Estos pioneros de los actuales productos estaban disponibles en forma de lociones o cremas y su gran pega era que el tono que dejaban resultaba «poco natural», al estilo Donald Trump y parcheada.

Sin embargo, con los años se han mejorado las fórmulas. «En los 90 aparecen las primeras presentaciones en espray, que permiten una mejor aplicación. Ahora los hay también en gel y en 'mousse'. «Y muchos llevan ingredientes para hidratar la piel». En cualquier caso, debemos tener en cuenta unos consejos básicos para que no nos quedemos a rayas. Lo primero es exfoliar la piel el día anterior y mantenerla humectada.

Lo segundo, cuidar mucho cómo lo extendemos para no dejar zonas sin producto o con exceso del mismo. Para esto, lo recomendable es hacerlo con un guante especial que facilita la labor. Y lo tercero, mantener la piel en perfecto estado, reaplicando el producto cuando nos haga falta. «Los autobronceadores tienden a resecar ligeramente», añade la dermatóloga, por lo que no podemos olvidarnos del 'body milk' cada día.

Precauciones básicas

«Aunque son generalmente muy seguros, hay que tener alguna recomendación en cuenta», destaca Carrasco. En pieles con antecedentes de reacciones alérgicas «debemos hacernos una prueba en una zona pequeña para ver si hay reacción o no». Y las personas «que tienen la barrera de la piel alterada, como quienes sufren dermatitis atópica o psoriasis, tienen que consultar con el dermatólogo».

En otros casos, el problema puede ser que el bronceado no quede homogéneo, un riesgo mayor en quienes tienen piel sebácea, melasma, cicatrices, irregularidades en la piel o mucho vello.

- ¿Y qué pasa en el embarazo y con la lactancia?

- En el primer caso, aunque el DHA es seguro, hay que valorar el resto de la composición del producto. En el caso de la lactancia, a día de hoy todavía no hemos encontrado publicaciones acerca de su excepción en leche materna. Pero como no deben ser inhalados ni ingeridos, no se debe aplicar en el área del pezón ni en la areola para evitar el contacto con el lactante.