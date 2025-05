¿Es buena idea empezar a conducir a los 17 años?

La edad mínima para conducir en Francia bajará de los 18 a los 17 años a partir del 2024, según ha anunciado esta semana a ... la prensa la primera ministra, Elisabeth Borne. Hasta ahora, los franceses podían ponerse al volante desde los 17, pero siempre con un adulto responsable de copiloto, lo que se llama conducción acompañada.

En cualquier caso, este anuncio no ha sentado del todo bien. Por un lado, porque esta cuestión, con todos sus matices, se está debatiendo actualmente en el seno de la Comisión Europea –para hacerla común a todos los países– y hay quien no entiende que los franceses hayan ido por libre y, por otro, porque hay sectores del país que consideran que esta medida de salir solos a la carretera a los 17 va a acarrear una mayor siniestralidad entre los conductores más jóvenes, que son un colectivo que ya arroja altas cifras de fallecidos y lesionados graves.

¿Sería ahora mismo exportable a España la medida francesa, que entrará en vigor en enero? La Dirección General de Tráfico (DGT), máximo organismo competente en nuestro país, se muestra tajante: «La directiva actual no lo permite, pero se está negociando a nivel europeo una modificación para que a partir de los 17 una persona pueda obtener el permiso y conducir hasta los 18, siempre acompañada de un tutor cualificado. Esto sí lo apoya la DGT, así planteado», señala María José Aparicio, subdirectora general de Formación y Educación de la DGT.

Según explican desde esta organización, en Europa la mayoría de países tiene establecida la edad mínima para conducir en los 18 años, tal y como sucede en España. Sin embargo, hay algunos que permiten la conducción supervisada desde los 17 (Italia, Alemania), Islandia lo contempla también en esta modalidad con supervisión desde los 16 años y luego está el caso de la Isla de Man, en el mar de Irlanda, donde se permite la conducción libre a los 16. «A pesar de que los estudios demuestran que los siniestros de tráfico son la primera causa de mortalidad entre los jóvenes de 18 a 24 años, el gobierno galo ha defendido esta rebaja de la edad mínima con el argumento de que no ha habido más accidentes en aquellos países europeos que tienen el permiso de conducir en solitario a los 17», detallan desde la DGT.

EDADES PARA CONDUCIR EN EUROPA (DATOS EXTRAÍDOS DE LA DGT) A los 18 España, Bélgica,Suiza, Dinamarca, Polonia, Rusia, Grecia, Portugal, Finlandia, Rumanía y Turquía, entre otros.

Supervisados desde los 17 Italia, Alemania, Holanda, Austria, Hungria y Malta.

Supervisados desde los 16 Noruega,Suecia, Macedonia,Estonia yEslovenia.

Conducción libre desde los 17 Reino Unido, Irlanda, Hungría.

Conducción libre a los 17, supervisada desde los 16 años Islandia

Conducción libre desde los 16 Isla de Man (dependencia autónoma de la Corona británica).

Yeray Guerrero, gerente de la Asociación Nacional de Autoescuelas (ANAES), avanza que «sí que hay intenciones desde Europa de implantar cierto modelo de conducción acompañada, que tiene como objetivo que el aspirante a conductor adquiera mayor destreza y experiencia». «La persona que les acompañaría sería de su confianza (padre, madre) y debe tener el permiso con cierta antigüedad, con todos los puntos, no puede estar inhabilitada judicialmente... Vamos, que debe cumplir requisitos. Este modelo ya existe y funciona en varios países. Pero nosotros somos contrarios a la conducción acompañada por dos motivos. Primero, el pedagógico: entendemos que el padre o la madre no son las personas adecuadas para enseñar y corregir, hay profesionales formados para ello, los profesores de autoescuela.Y, segundo, por seguridad: el coche de autoescuela tiene un doble mando (pedales en el asiento del copiloto ocupado por el profesor) y esto permite corregir al aspirante. Obviamente, no existe este recurso en el coche familiar, con el riesgo que ello supone», explica.

Cuestión de cerebro

La mayoría de los expertos están de acuerdo en que la edad es un factor determinante en la seguridad de los conductores. «Los jóvenes tienen un mayor riesgo,s principalmente por dos motivos: por la falta de experiencia (algo que se corrige a medida que se acumulan kilómetros) y, en segundo lugar, porque sobrestiman sus capacidades: el cerebro humano no termina de desarrollar hasta bien entrada la década de los 20 años las zonas donde residen aspectos tan críticos para la conducción como la percepción del riesgo o el autocontrol. Por ese motivo, el planteamiento conservador, que nosotros apoyamos, es adelantar la edad a la que se puedan comenzar a acumular kilómetros en condiciones de seguridad pero mantener el límite de 18 años para iniciar la conducción 'independiente'», indica Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE.

Según detalla, la conducción acompañada desde los 17 años está teniendo buenos resultados en países como Suecia o Alemania y, tras el necesario análisis y debate en profundidad en España, «incluso deberíamos, planteárnosla a corto plazo». «Eso sí, hay que determinar con cuidado qué tipo de acompañante o tutor deseamos: ¿más de 25 años y tres de carné con experiencia, con un límite de 'tutelados', pasando antes por un breve curso de preparación al tutelaje?», reflexiona.

Muchos se preguntarán por qué tanto revuelo con los 17 años si en EE UU se puede conducir hasta con 14. «En varios estados de EE UU es posible, sí, con diversas limitaciones, pero se debe normalmente a la ausencia de alternativas de movilidad en ciertos estados, en zonas rurales… En nuestro entorno no suele ser el caso. Además, EE UU tiene unas tasas de mortalidad en carretera muy superiores a las europeas», recuerda.