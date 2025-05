¿Sabes cómo proteger tu privacidad en WhatsApp? Te contamos todas las funciones que tiene

Con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo (38 millones solo en España), WhatsApp se ha convertido en una aplicación ... imprescindible para el día a día. Por desgracia, semejante base instalada la convierte en el punto de mira de los ciberdelincuentes. Tal es la cantidad de información sensible que enviamos y recibimos a través del servicio de mensajería, al que también suelen apuntar las miradas indiscretas de parejas, amigos o familiares. Semejante panorama obliga a emplear algunas de las herramientas de privacidad habilitadas por los ingenieros de Meta:

Verificación de dos pasos: Evitar las suplantaciones de identidad, esto es, que cualquiera pueda acceder a nuestra cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo, pasa por activar la llamada verificación de dos pasos. Para ello hemos de dirigirnos al apartado de 'Configuración' o 'Ajustes', donde pulsaremos sobre 'Cuenta' y 'Verificación en dos pasos'. A continuación elegiremos un PIN de 6 dígitos que podamos recordar.

Archivar chats: Si alguno de nuestros chats contiene información sensible (de carácter íntimo, financiero...) y queremos resguardarla de vistazos furtivos, nada mejor que archivar la conversación. Esto no la suprimirá, simplemente la ubicará en un contenedor ('Archivados') sito al comienzo del listado de chats. Lo más interesante es que cualquier mensaje recibido en dichas conversaciones no arrojará notificaciones mientras las mantengamos archivadas.

Ocultar la foto de perfil: Para bien o para mal, cualquiera que conozca nuestro número de teléfono puede agregarnos a su agenda de contactos para husmear en nuestro perfil de WhatsApp. Esto incluye nuestra foto de contacto, que a menudo incumbe a otros familiares. Por suerte, en 'Configuración' > 'Privacidad' > 'Foto de perfil' podemos decidir si se muestra a todos los usuarios, a nuestros contactos o a nadie. También podemos ocultarla a usuarios concretos a través del apartado 'Mis contactos, excepto...'.

Ocultar la información de perfil: En la misma línea que el punto anterior, a través de 'Configuración' > 'Privacidad' > 'Info.' puede seleccionarse quién tiene acceso a nuestra información de perfil (la cual puede editarse manualmente o seleccionarse de entre las opciones predefinidas: 'Disponible', 'En el gimnasio', 'Reunido'...). Una forma de evitar que cualquiera termine conociendo nuestras rutinas, con los riesgos que esto conlleva.

Ocultar la última hora de conexión y el estado 'En línea': Quizás sean las opciones más clásicas y aplaudidas de WhatsApp. Muchos agradecieron poder ocultar cuándo se conectaban (o lo hicieron por última vez) en la aplicación, de forma que no tuviesen que dar explicaciones a sus contactos más insistentes. Las opciones al efecto se encuentran dentro del apartado 'Privacidad' > 'Hora de últ. vez y En línea'. Eso sí, WhatsApp advierte que «si no compartes la información de tus secciones Hora de últ. vez y En línea, no podrás ver las de otras personas».

Desactivar las confirmaciones de lectura: Esta función reduce la presión por contestar de inmediato a los mensajes más inoportunos o incómodos, ya que el emisor no tiene forma de saber si los hemos leído o no. Para desactivar dichas confirmaciones basta pulsar en el apartado homónimo, dentro de 'Privacidad'. Téngase en cuenta, no obstante, que los chats grupales siempre recibirán confirmaciones de lectura.

Elegir quién ve tus 'Estados': Las publicaciones efímeras ('stories' en Instagram) también llegaron a WhatsApp, lo que hizo necesario segmentar su audiencia. Puede no interesarnos que nuestra abuela o cierto amigo vean un Estado concreto. Al editarlo podemos seleccionar si lo compartimos con todos nuestros contactos o solo con algunos. Para esto último se disponen dos alternativas: 'Mis contactos, excepto...' y 'Sólo compartir con...'. Importante señalar a este respecto que los cambios en la configuración de privacidad no afectarán a los Estados publicados previamente.

Silenciar chats: Puede habernos ocurrido que, mientras mostramos una foto o vídeo a otra persona con nuestro móvil, haga acto de presencia una notificación inoportuna. Para estos casos puntuales es importante silenciar chats o grupos de conversación por adelantado. Silenciar es tan sencillo como mantener pulsado sobre el chat de marras y escoger dicha opción, indicando además por cuánto tiempo resultará efectiva (8 horas, 1 semana o siempre).

Elegir qué fotos y vídeos se almacenan: En 'Ajustes' > 'Almacenamiento y datos' podemos definir qué tipo de archivos se descargarán automáticamente a nuestro teléfono (fotos, vídeos, documentos, audios...). Definir 'nunca' es lo mejor si acostumbramos a recibir contenido sensible.

Impedir que te añadan a grupos: En los últimos años han proliferado algo más que grupos de conversación escolares o laborales. Los ciberdelincuentes suelen utilizarlos para enviar información falsa con la que llevar a cabo sus estafas (generalmente haciéndose pasar por uno de nuestros conocidos). Afortunadamente WhatsApp permite impedir que cualquiera nos añada a estos grupos. Para ello nos dirigimos a 'Privacidad' > 'Grupos', donde seleccionaremos quién puede añadirnos. Una medida radical es pinchar en 'Mis contactos, excepto...' y marcar todos los nombres del listado resultante.

Abandonar grupos de forma silenciosa: Una de las incorporaciones más recientes de WhatsApp es la que nos permite abandonar un grupo sin que salten las alarmas, esto es, sin que sus miembros sean notificados con el mensaje de 'fulanito ha abandonado el grupo'. La fuga tan solo será comunicada al administrador del chat, de lo que se nos informará con un mensaje contextual tras pulsar sobre 'Salir del grupo'.

Bloquear a un contacto: Una de las situaciones más desagradables que pueden experimentarse en WhatsApp es la de ser acosados telemáticamente por algún usuario (desconocidos inclusive). Además de poner la situación en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo mejor es proceder a bloquearlo pulsando en su perfil y escogiendo 'Bloquear a...'. También se nos brinda la opción de reportarlo al centro de soporte de WhatsApp para que revisen la cuestión y puedan tomar cartas en el asunto.

Definir mensajes como temporales: ¿Alguna vez has tenido que enviar una contraseña o un número de cuenta por WhatsApp? La forma más conveniente de hacerlo es recurrir a los mensajes temporales (desaparecen al tiempo de enviarlos), que podemos definir como predeterminados para cualquier chat nuevo. Esto último se activa en 'Privacidad' > 'Mensajes temporales'.

Bloqueo de captura de pantalla: WhatsApp también permite enviar contenido que solo puede visualizarse una vez (desaparece una vez consultado). Por nuestra seguridad, la aplicación bloquea automáticamente las capturas de pantalla de estos mensajes.

Comprobar con quién compartes tu ubicación: A veces necesitamos compartir nuestra ubicación en tiempo real con alguien. El problema viene cuando olvidamos revocar dicho acceso. También puede ocurrir que otros accedan a nuestro perfil de WhatsApp y compartan nuestra ubicación sin permiso expreso. Descubrirlo es tan fácil como acudir a 'Privacidad' > 'Ubicación en tiempo real'. Si aparece el mensaje 'No estás compartiendo tu ubicación en tiempo real en ningún chat', todo está en orden.

Bloquear WhatsApp: La medida última para proteger WhatsApp de fisgones es supeditar su apertura a los sensores de reconocimiento biométrico del smartphone. Dicho de otra forma: la aplicación sólo podrá desbloquearse con nuestra huella dactilar o nuestra cara. En este caso la función que nos interesa es 'Privacidad' > 'Bloqueo de pantalla'.