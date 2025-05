Las nuevas funciones de WhatsApp te lo ponen más fácil

Todos tenemos que reinventarnos para seguir resultando interesantes... hasta WhatsApp, que acaba de introducir novedades para no quedarse atrás y complacer a sus usuarios. La ... red de mensajería es consciente de que la competencia es fuerte y, siguiendo la estela de Telegram, lleva tiempo intentando mejorar. En su lucha por la seguridad, quisieron bloquear las cuentas que usaran otras plataformas para conectarse en lugar de la oficial, también añadieron opciones para impedir que nos incluyeran en los grupos de chat, salvo que hubiésemos dado consentimiento con anterioridad para los de uso profesional o con fines comerciales. Ahora, la enésima innovación, al margen de audios, 'stickers' y emojis, cifrados extremo a extremo o la posibilidad de enviarse mensajes a uno mismo, son las encuestas para los integrantes de los chats de grupo o individuales.

Aunque su uso no deja de ser anecdótico, la novedad está triunfando en los foros en los que hay mucha gente y necesidad de consenso: cenas de empresas o con amigos, quiénes juegan el mismo décimo de lotería... Las votaciones no son anónimas, se actualizan en tiempo real y permiten un máximo de 12 respuestas.

A continuación realizamos un repaso de algunas funcionalidades de la aplicación que nos ha facilitado la vida.

Comunidades

Permite a la gente reunir diferentes grupos bajo un solo 'colectivo paraguas' con una estructura determinada, similar a la aplicación Discord. Es decir, los usuarios pueden recibir actualizaciones enviadas a toda la comunidad y organizar fácilmente grupos de discusión más pequeños sobre lo que les importa. Un ejemplo simple: si tenemos una comunidad en la que añadimos amigos y algunos de ellos no tienen relación entre sí podemos añadir un grupo bautizado como 'gastronomía', otro de' pelisyseries', otro de 'deportes', otro que se llame 'quedadas'... en los que cada uno hablará sobre el tema que se trata pero sin necesidad de hacerlo en el chat grupal, con el enredo que eso supone.

Videollamadas

En la pandemia fueron un éxito y ahora se mantienen al alza, aunque en España seamos más del 'cara a cara'. La 'app' emula a Zoom o Google Mee e incorpora la opción de crear enlaces de videollamada y compartirlos con hasta 32 participantes en vídeo para esos momentos en los que necesites reunirte como grupo, útil de cara a las próximas fiestas de Navidad, en la que muchas familias y amigos no tienen la oportunidad de verse. No es lo mismo, ya, pero no es mal sucedáneo.

Adjuntos más pesados

Quién no ha intentado enviar documentos adjuntos en la aplicación y ha terminado recurriendo a WeTransfer. Esto ya es cosa del pasado, después de que la herramienta ya permita intercambiar un fichero de hasta 2 GB, una cifra bastante considerable (equivale a cerca de 450 fotos o 500 canciones). Anteriormente, los usuarios solo podían enviar un archivo que tuviera un tamaño de 100 MB, por lo que, en ocasiones, no era posible compartir el documento de forma rápida. No obstante, cuidado con esta opción, ya que la memoria del terminal se puede ver perjudicada debido a problemas de almacenamiento si se acepta todo lo que se envía masivamente a través de esta red de mensajería.

Mensajes a uno mismo

Organizarnos es clave para ser productivos y, en múltiples ocasiones, perdemos un tiempo valioso por no planificar algunas tareas. Para los olvidadizos, está la opción de crearte un grupo contigo mismo a modo de recordatorio de cosas o para enviarnos enlaces y documentos e incluso para cosas cotidianas como hacer una lista de la compra. Pues bien, ahora todo esto es más sencillo con la opción 'message yourself': un chat personal en el que el usuario puede enviarse lo que necesite. Aunque puede que aún no sea posible ponerlo en práctica, la red de mensajería ha anunciado que llegará a los usuarios (iOS y Android) en las próximas semanas.

Llamadas internacionales

WhatsApp ha cambiado nuestra forma de comunicarnos desde cualquier parte del mundo. Prueba de ello es que nos permite hacer llamadas de alta calidad a cualquier usuario que tenga la misma aplicación de forma gratuita mediante la tecnología Voz sobre IP. Esto significa que se llama a través de Internet, en lugar de utilizar la red de telefonía, y no tiene coste alguno si se utiliza para ello conexión wifi. En caso de que se usen datos móviles, el usuario deberá pagar por la tarifa de Internet móvil si se encuentras en algún país fuera de Europa. Eso sí, desde la 'app' nunca se le cobra nada por todo lo que se hace con la herramienta.