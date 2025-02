Las mejores aplicaciones para ahorrar en la cesta de la compra

Llenar la cesta de la compra nunca ha sido tan caro. Pese a que la inflación se ha moderado, alimentos y bebidas siguen marcando precios ... muy por encima de lo habitual. Algunas cifras: la carne ha incrementado su precio un 14% respecto a hace año; los huevos, el queso y la leche un 24% y las legumbres y las hortalizas un 22%.

Este contexto obliga a comparar precios en los distintos supermercados, tiendas de barrio y grandes superficies. De hecho, muchos ciudadanos han dejado de realizar sus compras en un solo establecimiento: adquieren cada producto donde les resulta más económico.

Las siguientes aplicaciones móviles nos ayudarán en nuestro objetivo de ahorrar lo máximo posible a final de mes:

FindIt App

Únicamente disponible en la tienda de aplicaciones de Google (Play Store), FindIt App permite comparar el precio de miles de productos.

Para encontrar cualquier artículo basta con introducir su nombre en la barra de búsqueda o escanear su código de barras con la cámara de nuestro teléfono. Al instante obtendremos su precio en los diferentes establecimientos, pudiendo almacenar listas de la compra completas y conocer cuánto nos ahorraríamos en el ticket según la cadena de supermercados elegida. La aplicación también informa del precio del diésel y la gasolina en las estaciones de servicio más próximas.

Ofertia

A menudo el ahorro en la cesta de la compra se consigue aprovechando las ofertas que plantean los supermercados para captar clientes. 'Ofertia' nos propone estar al día de todas ellas gracias a su recopilación de catálogos, tanto de cadenas de alimentación como de tiendas de ropa, tecnología, deporte, cosmética... Una buena forma de cuidar el medio ambiente, ya que no almacenamos folletos en casa.

Ofertia también remite notificaciones con los descuentos más interesantes y permite almacenar tarjetas de fidelización para aligerar nuestra cartera (bastará con llevar el móvil encima para utilizarlas en los comercios habituales).

SoySuper

Las personas mayores suelen tener problemas para manejarse con las nuevas tecnologías, por eso hemos querido destacar la función de dictado de 'SoySuper'. El usuario no tiene más que pulsar sobre el icono del micrófono para ir enumerando los productos que necesita comprar: obtiene así un listado para consultar el precio de cada ítem en los distintos supermercados online.

OCUMarket

La Organización de Consumidores y Usuarios cuenta con una de las aplicaciones más fiables y concienzudas para comparar precios. Están incluidas las principales cadenas y su buscador alberga más de 150.000 productos. Introduciendo el nombre de cualquiera se nos indica su precio medio en todos los supermercados y, algo tanto o más importante, la ubicación sobre mapa de cada establecimiento. Así podemos sopesar si nos compensa cambiar de barrio (con el consiguiente gasto en gasolina o transporte público) para ahorrarnos unos céntimos en las peras o el detergente.

Una funcionalidad distintiva de OCU Market es que ofrece información nutricional detallada de todos los artículos (lo barato no siempre resulta sano y a menudo terminamos pagando la diferencia a costa de nuestra salud). Así, la OCU otorga una puntuación (de 0 a 100) para cada alimento considerando su índice de grasas, sal o azúcar; el polémico sistema Nutriscore, la presencia de aditivos y su grado de procesamiento.

Gelt

'Gelt' supone una aproximación diametralmente opuesta a la del resto de aplicaciones de esta lista. Más que ahorrar comprando donde se vende más barato, nos permite ganar dinero adquiriendo determinados productos. ¿Cómo? Las marcas publicitan sus novedades en la app y ofrecen 'cashback' (saldo) por adquirirlas. Por ejemplo, sumaremos 1,80€ a nuestra cuenta de Gelt si compramos un determinado paquete de cereales para el desayuno. Dicho saldo puede retirarse en efectivo, desde un cajero, siempre que supere los 20€.

La aplicación también ofrece cashback por comprar en tiendas online, comer en restaurantes o realizar encuestas.

Too Good to Go

Otra forma original de ahorrar es recurrir a 'Too Good To Go', una plataforma contra el despilfarro de alimentos que permite agenciarnos aquellos que están próximos a caducar (pero resultamente perfectamente comestibles) a un precio más que atractivo. A través de su mapa encontraremos las panaderías, supermercados, restaurantes y demás negocios de nuestro entorno que tienen convenio con la app. Entrando en el perfil de cada uno veremos las ofertas que nos ofrecen: cestas de frutas y verduras a mitad de precio, surtidos de panes, cajas con todo un poco...

Los lotes se pagan y reservan desde la aplicación, pudiendo recogerlos a partir de la hora indicada por el comercio. Será entonces cuando demostremos nuestras dotes en cocina de aprovechamiento.

La app de tu supermercado

Como la mejor opción suele ser la más evidente, tampoco deberíamos olvidarnos de las aplicaciones oficiales de nuestros supermercados de confianza. No en vano son las que cuentan con los precios más actualizados y las primeras en informar de sus promociones. Muchas ofrecen además programas de fidelización: cada compra se recompensa con saldo y ventajosos cupones descuento.