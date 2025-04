A vueltas con el vértigo

¿Por qué nos mareamos en el coche?

El vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Jesús Porta, explica con cierta sorna que una de las causas por las que nos mareamos en los medios de transporte es porque «no estamos hechos para viajar en coche, ni en barco, ni para montar en avión. La evolución no tuvo en cuenta que en el futuro nos íbamos a desplazar de esta manera. El cerebro es el gran director de orquesta y siempre busca la armonía entre las diferentes partes de nuestro cuerpo. Los ojos, los nervios de las piernas y el sistema vestibular (oído) siempre tienen que tener una información armónica. Es decir, todo me tiene que decir lo mismo, pero cuando monto en el coche, por ejemplo, los ojos me dicen una cosa y el oído me dice otra. Y si encima miro para atrás todavía más, porque el oído me dice que estoy acelerando hacia delante, los ojos que hay un movimiento de las cosas que tengo alrededor y, sin embargo, los nervios de mis piernas me dicen que estoy quieto. Cuando se produce esta disonancia entre todos los sistemas se produce esa sensación de mareo (cinetosis)».