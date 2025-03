Vapeadores que parecen juguetes

Marta Fdez. Vallejo Viernes, 5 de mayo 2023 | Actualizado 08/05/2023 17:43h. Comenta Compartir

Los vapeadores con forma de juguetes, personajes de dibujos animados, refrescos o golosinas, con colores vivos y sabores agradables a fresa, sandía, mango... han irrumpido con fuerza en el mercado. Los colectivos que luchan contra el tabaco han denunciado que la comercialización de estos dispositivos «busca atraer a adolescentes hacia un hábito que abre la puerta a que se conviertan en fumadores». Estos vapeadores desechables de aspecto 'infantil' se venden 'online' sin ningún tipo de control.

Están al alcance de los menores también por su precio, ya que cuestan entre 7 y 15 euros y ofrecen de 600 y 900 caladas. «Nos están llegando testimonios en los últimos meses de venta a menores en bazares y tiendas de golosinas, incluso en máquinas de vending de centros comerciales. Los encuentras junto a golosinas y juguetes... dando la imagen de ser inofensivos», censura Ubaldo Cuadrado, vicepresidente de 'Nofumadores.org', que ha denunciado estos casos. Resalta también que los colegios han detectado a alumnos vapeando en los patios.

La edad mínima para comprar un váper es de 18 años, independientemente de que tenga o no nicotina. Los establecimientos minoristas deben tener un distintivo que identifique la prohibición de su venta a los menores. «Y los vendedores están obligados a comprobar la edad del comprador», añade Cuadrado.

Bop Esponja o un helado

Los peligros llegan de dos frentes: la salud y la adicción al tabaco que pueden generar en el futuro. «Los niños imitan el gesto de fumar, se sienten atraídos por los sabores, en lugar del desagradable del tabaco que genera rechazo, con lo que se les acerca a este hábito y es más fácil que se conviertan en fumadores de mayores», explica el portavoz de la ONG. Y asegura que un menor que vapea tiene el doble de posibilidades de acabar fumando. Además, llegar a la mayoría de edad sin fumar ni vapear es clave para no caer en la adicción: nueve de cada diez fumadores adultos comenzaron el hábito antes de los 18 años.

Por el contrario, el consumo de vapeadores «ha crecido exponencialmente entre los jóvenes de 14 a 18 años por la falta de regulación y la falsa creencia de que no provocan daño», señala la Comisión Nacional Contra el Tabaco. Este organismo también ha denunciado que la comercialización de vapeadores decorados con personajes de dibujos animados –por ejemplo, el popular Bob Esponja– buscan captar «al consumidor infantil». «No son inocuos y consiguen fumadores cada vez más jóvenes. Si la edad media del primer contacto con el tabaco convencional está en los 14 años, con los vapeadores y cigarrillos electrónicos estamos viendo cómo hay chicos y chicas que tienen su primer contacto con la nicotina a los 11 años o antes», declaró durante un reciente congreso celebrado en Madrid el responsable del comité contra el tabaco, Andrés Zamorano, que ha reclamado medidas a la Administración para frenar esta práctica. Algunos colegios de médicos de España han pedido también su prohibición.

Sustancias cancerígenas

A pesar de que su imagen 'infantil' –y que no incluyan nicotina– incita a pensar que no son un peligro para la salud, nada más lejos de la realidad. La OMS ha descubierto que «algunos dispositivos que se venden como libres de nicotina, no lo están». En todo caso, los vapeadores desechables, contengan o no nicotina, utilizan productos tóxicos y cancerígenos. «Las sustancias que se encuentran en los cartuchos para favorecer la vaporización al calentarlos generan formaldehídos, acetaldehídos y acroleínas, reconocidos tóxicos pulmonares y cancerígenos, sin tener en cuenta la nicotina», señala Esteve Fernández, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Barcelona. Resalta también que en los últimos años se ha registrado «un aumento de uso» entre adolescentes y jóvenes no fumadores. «Es la vía de entrada al tabaco para muchos jóvenes, una tendencia favorecida por el desconocimiento de sus efectos», añade el investigador.

Los fabricantes de los vapeadores, entre los que están muchas tabaqueras, «defienden que son unos productos dirigidos a adultos fumadores que quieren reducir su consumo o, aún mejor, quieren dejar de fumar. Pero, en realidad, se están utilizando para captar usuarios entre los jóvenes creando nuevos adictos a la nicotina que, una vez han consumido el cigarrillo electrónico, pasan más fácilmente al tabaco», coincide Antoni Baena, doctor en Psicología, investigador y profesor de la UOC.

De hecho, «el uso de influencers que los promocionan y redes sociales es constante, por lo que claramente su objetivo no es el fumador adulto, sino los nuevos consumidores», alerta.

Una moda «peligrosa» Estados Unidos, Australia, Dinamarca o Finlandia han tomado medidas

Algunos países, como Estados Unidos, Australia, Dinamarca o Finlandia han tomado medidas ya ante esta peligrosa moda. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos prohibió a cinco empresas vender cigarros electrónicos por dirigir sus productos a los menores de edad. Utilizaban imágenes de dibujos animados o algunos otros con forma de Nintendo Gameboys, helados, plátanos o animales. Las firmas tenían sus sede en China , Canadá y Hong Kong.

El gobierno de Australia ha anunciado un proyecto de ley encaminado a prohibir el uso recreacional de los vapeadores, calificados como la «nueva amenaza» a la salud pública del país, y restringirlos al uso terapéutico y con receta. En su proyecto hace referencia a los dispositivos de aspecto infantil.

«No más sabores de chicles, no más unicornios rosados ni vapeadores disfrazados de rotuladores para que los niños los escondan en sus estuches», anunció el ministro de Salud de Australia, Mark Butler, después de que trascendieran varios casos de niños adictos. Los vapeadores únicamente se podrán vender en las farmacias y con receta médica, vendrán en paquetes similares a los medicamentos y estarán acompañados de advertencias médicas. Finlandia, Estonia y Dinamarca han prohibido ya su venta.

