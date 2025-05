Los riesgos de la apnea del sueño en los niños: menos descanso y menor desarrollo intelectual

La apnea del sueño no es un problema exclusivo de los adultos. Hasta un 2% de los niños, críos de dos a seis años, ven ... roto su descanso nocturno por interrupciones bruscas de la respiración provocadas por un problema físico. Los músculos que rodean la garganta se relajan hasta el punto de que bloquean el paso del aire e impiden la respiración. En los adultos, esta es una complicación que expone al paciente a problemas de salud tan graves como enfermedades cardiovasculares, ictus, incluso cánceres. Pero en los chiquillos, sus consecuencias pueden resultar incluso más graves. La falta de oxígeno continuada a una edad tan temprana y para un cerebro que está en plena evolución hasta los 24 años puede llegar a favorecer una pérdida de desarrollo intelectual de 20 puntos.

Quizás para el profano parezca una cifra menor, pero se trata de un porcentaje realmente importante. «En Estados Unidos, una pérdida intelectual del 20% significa perder la posibilidad de llegar a la universidad. En España no tiene por qué ser diferente», afirma el neumólogo Joaquín Durán Cantolla, director de la Unidad de Trastornos del Sueño de la Clínica Eduardo Anitua de Vitoria y uno de los médicos más reconocidos de Europa en su especialidad. «Veinte puntos de coeficiente intelectual no es ninguna broma, porque difícilmente se recuperarán y si se salvan, ya no será de la misma forma», advierte el experto, con motivo del Día Mundial del Sueño, que se conmemora este viernes.

El sueño es definitivo para el niño. No solo porque el descanso permite al organismo recuperarse del estrés diario, sino porque en los chavales, según detalla Durán Cantolla, también contribuye al desarrollo de la memoria, incluso favorece un mejor comportamiento. Es una ecuación inversamente proporcional. A menor reposo, más irascibilidad. «Los niños crean las redes neuronales durante el sueño, especialmente en su infancia temprana, entre los dos y seis años. Privarles del crecimiento de sus redes neuronales, les altera el desarrollo cognitivo y, por tanto, el desarrollo intelectual», razona el experto.

Irritables y nerviosos

La ciencia y la experiencia propia han demostrado a Durán Cantolla que muchos pequeños tratados por Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) son en realidad niños con una apnea del sueño mal diagnosticada. «Los niños cansados se vuelven más irritables y nerviosos. Eso es algo que conocen muchos padres; y a los que padecen apnea del sueño les pasa exactamente lo mismo. No presentan una clínica de cansancio, sino de irritabilidad y nerviosismo. Cuando tratamos su apnea del sueño, el TDAH desaparece».

Dormir como niños Horario escolar | 'Jet lag' Hasta un 15% de los chavales de 13 a 17 años tienen problemas para conciliar el sueño. Algunos estudios han demostrado que retrasar media hora el inicio de las clases, de 8.30 a 9.00, favorecería mejores resultados académicos a los adolescentes. A las ocho y media aún no han acabado de despertarse. Lo llaman 'efecto jet lag'.

Fracaso académico | Falta de sueño Uno de cada cinco niños tienen problemas de sueño y hasta un 23% del fracaso escolar se relaciona con una excesiva somnolencia diurna.

Prevención | Terapia miofuncional Los ejercicios para fortalecer los músculos de la garganta (terapia miofuncional) permiten prevenir y mejorar la apnea del sueño en niños y adultos. El Instituto Anitua ha desarrollado la primera APP con este tipo de gimnasia, 'Inspire+', de descarga gratuita.

La apnea del sueño es un trastorno que se manifiesta por ronquidos entrecortados y se da con mayor frecuencia en personas que respiran por la boca. Los músculos se relajan y al entrar el aire, se produce el ronquido. En ese momento, los músculos blandos de la garganta taponan la vía respiratoria y el sujeto queda en apnea. La expulsión brusca de aire con que termina la secuencia permite diferenciar el síntoma de un paciente con apnea de otro que simplemente es un buen roncador. Ahora bien, no todo niño roncador tiene por qué padecer apnea de sueño.

El ronquido para los especialistas es un signo de alarma, pero ronca aproximadamente el 12% de la chavalería y solo presenta este problema el 2% de los críos, la sexta parte de los roncadores. Curiosamente, el de la apnea del sueño es un trastorno que hace treinta años no existía para los manuales de Medicina. Hoy, sin embargo, se sabe que afecta, como mínimo, al 25% de la población.

Un niño roncador es por norma general un crío que respira por la boca. Hacerlo de este modo favorece, además, la generación de alteraciones craneo-mandibulares, lo que se traduce en problemas añadidos a la hora de posicionar los dientes. Este aspecto tiene dos consecuencias, según detalla el neumólogo vasco, miembro de la Sociedad Española del Sueño. El daño en la arquitectura maxilofacial contribuye a la aparición de problemas para la deglución y la masticación y favorece también la aparición de apnea del sueño en el adulto.

Anginas, obesidad, asma...

La principal causa de los ronquidos de los niños, no la única, es un crecimiento ganglionar exagerado. Las amígdalas del paladar, lo que se conoce comúnmente como las anginas, crecen de forma exagerada y provocan «un problema de continente y contenido» que obstruye la vía aérea. Otras veces, la complicación se relaciona con la obesidad -como ocurre a muchos adultos-, o se trata simplemente de un contratiempo funcional. Los reflejos que tienen que evitarlo no responden como debieran. Los niños con asma tienen también una mayor tendencia a padecerla.

La cirugía de las amígdalas permite superar el problema al 64% de los chavales. Hasta un 90% mejoran con una terapia ortodóncica para la expansión del paladar. Muchos adultos duermen con Cpap, unas máquinas compresoras generadoras de aire, que mantiene abierta la vía aérea y obligan al paciente a dormir de continuo con una mascarilla. En niños es una terapia excepcional.