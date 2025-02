Por qué abrigarse te protege de los resfriados

Alimentación sana, ejercicio, dormir bien y evitar el estrés

El sistema inmunitario es el que ayuda a combatir los resfriados, por eso es importante mantenerlo fuerte. «Los hábitos de vida saludables son la mejor recomendación para que nuestro organismo sea por sí solo capaz de responder frente a este tipo de infecciones respiratorias durante la época invernal. Es decir una alimentación saludable y equilibrada, hacer ejercicio, dormir bien y evitar el estrés», señala Cortegano.

¿Y la vitamina C sirve para reforzar las defensas? «Hay estudios controvertidos, pero lo que sí parece concluyente es que la vitamina C, a pesar de ser un importante antiinflamatorio y antioxidante para nuestro organismo, no previene el resfriado aunque sí podría reducir su duración», resalta.