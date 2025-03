La inflamación crónica del organismo, la amenaza invisible

Ya hemos asumido lo perjudicial que es para la salud la tensión alta,el exceso de peso, el colesterol... A ese grupo de factores de ... riesgo debemos sumar otro, la inflamación crónica en el organismo, más desconocida pero igual de peligrosa. Provoca muchas enfermedades, desde alergias a problemas gastrointestinales e inmunitarios e incluso es un desencadenante del cáncer. Una alimentación con exceso de ultraprocesados, azúcar, sal y grasas saturadas, el consumo de tabaco y alcohol, abuso de fármacos y sedentarismo la favorecen.

En qué consiste y síntomas

«En realidad, la inflamación es un proceso natural y necesario. Es un sistema de defensa del cuerpo», apunta Salvador Resino, investigador del Instituto Carlos III. El objetivo de la respuesta inflamatoria del cuerpo «es suprimir la causa inicial de la agresión, eliminar las células muertas e iniciar la reparación de los tejidos afectados. Una vez conseguido, esta inflamación aguda desaparece. Por lo tanto, la inflamación es generalmente beneficiosa para nuestro organismo», completa. Sin embargo, cuando la inflamación se extiende en el tiempo y se vuelve crónica, puede causar daño en diferentes tejidos y dar lugar a numerosas enfermedades también crónicas.

A este problema se le conoce también como inflamación de bajo grado, «ya que no se nota», no porque no dé síntomas, sino porque «son tan inespecíficos y poco reconocidos por el sistema de salud que muchas veces se ignoran o no se atienden», detalla la doctora Gabriela Pocoví, autora del libro 'Atención con la inflamación' (editorial Zenith).

Algunas de esas señales, que también pueden corresponder a otras dolencias, son: cansancio, dolores de cabeza y musculares, problemas de piel como eczemas y picores, trastornos gastrointestinales, alergias...

El problema, incide la especialista, «es que la inflamación crónica no es, por lo general, algo que se detecte en un análisis de rutina. De hecho, las pruebas del paciente pueden estar perfectas aunque él note que en su cuerpo hay algo que no va bien».

Qué la causa

Todas las dolencias que terminan con el sufijo 'itis' –dermatitis, cistitis, faringitis...–, patologías autoimmunes, problemas de tiroides, obesidad, diabetes, deterioro cognitivo, hígado graso, pérdida de masa muscular, osteoporosis, fibromialgia, enfermedad renal y patologías cardiovasculares tienen su origen en este trastorno. «Con el tiempo, la inflamación crónica puede causar daño al ADN y llevar al cáncer», apuntan los expertos.

La inflamación es un proceso que se asocia al envejecimiento. «Conduce a un agotamiento del sistema inmune que contribuye a que las personas mayores sean más vulnerables a las infecciones. «Estamos ante una de las principales causas de mortalidad en personas mayores», apunta Resino.

Un cuerpo que vive en estado de inflamación tendrá tendencia a ganar más que peso, grasa. «Y esto conlleva a un aumento de las hormonas relacionadas con el estrés: insulina, cortisol e histamina, que también contribuyen a un aumento de la ganancia de peso y de grasa», apunta la especialista.

Cómo se previene

Una dieta con exceso de azúcar y sal, grasas hidrogenadas –palma, coco...–, hábitos tóxicos como el consumo de alcohol y tabaco, el abuso de fármacos y el sedentarismo promueven la inflamación crónica en el organismo. Por el contrario, una dieta con alimentos ricos en fibra, aceite de oliva, pescados azules, fruta y verduras previene este problema, al igual que la actividad física habitual y rutinas de relajación. «Si tuviésemos que destacar algunos alimentos que combaten la inflamación serían el pescado azul, rico en omega 3, el aceite de oliva y las especias», destaca la doctora Gabriela Pocoví. Advierte también de que las carnes rojas son 'proinflamatorias' por el tipo de «cría rápida» de los animales, que incrementa su tejido adiposo «perjudicial» para el consumo.

La experta da un consejo: el ayuno es anitiinflamatorio. «Lo adecuado sería dejar pasar de 4 a 6 horas entre comidas para así permitir al cuerpo hacer una digestión correcta». Si no aguantamos: tomar infusiones o alguna fruta.