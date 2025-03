¿Funcionan las ampollas de las 'influencers' para tener pelazo?

Con la llegada del buen tiempo afloran las ganas de cuidarse. Y no, no hablamos solo de alimentación. Desde hace algún tiempo, la primavera es ... el pistoletazo de salida para llegar a las vacaciones morenos y con pelazo. Esto último, además, con la dificultad de que esta estación es propicia precisamente para lo contrario. «Se produce lo que se llama caída estacional», explica la farmacéutica Yaiza Bouzas.

Pasarse el peine y encontrarse en él mechones nunca es agradable. Y para algunos se convierte en una auténtica pesadilla. «Lo normal es que al día se nos caigan entre 50 y 60 cabellos», precisa María José Calderon, experimentada dermatóloga que atiende en el Igualatorio Médico Quirúrgico. Pero nadie se pone a contarlos uno por uno. «Nos obsesionamos mucho con la caída del cabello, pero para quienes lo hemos padecido es comprensible. Es agobiante», admite la galena.

Entonces es cuando llega la pregunta: ¿Cómo paro esto? Bouzas la oye muchas veces en la farmacia. Y existen remedios para tal fin. «Lo ideal es prevenir», dice. Y a sus clientas -también es dermoasesora- se lo explica muy claro: el pelo se cae más en primavera y en otoño, así que hay que meterle mano antes. Pero como a veces solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, la nutricosmética se presenta como nuestra rescatista.

Las cifras 50 cabellos perdemos cada día de media y es normal, según los expertos. 40% de mujeres en edad menopáusica sufre alopecia androgénica o calvicie. 1,27 centímetros nos crece de media el pelo cada mes.

¿De verdad funciona? La respuesta es un poco gallega: sí y no. «Depende de la fórmula», desliza la farmacéutica. «Y de la causa de la pérdida del pelo», añade la doctora. Calderón subraya que no hay que esperar «milagros» de estos productos, pero nos da un poco de esperanza. «Funcionan en el caso de las caídas temporales o del efluvio telógeno (una alteración transitoria del ciclo de crecimiento del pelo)». En estas ocasiones hay que buscar que los complementos que tomemos incluyan « hierro, L-cisteína, biotina, selenio, azufre, taurina, zinc…», detalla.

«A mí me gusta que tengan activos frente al tipo de caída al que nos enfrentamos», añade Bouzas. Así, si nos enfrentamos a una caída por estrés, las pastillas o ampollas deberían incluir «activos antiinflamatorios y desestresantes». Si es por mala alimentación, «vitaminas». Y si es por un proceso hormonal, principios» como la biotina, entre otros».

El truco de las 'influencers'

En las redes últimamente no se oye hablar de otra cosa que de unos bebibles para la melena que te dejan pelazo. No hay 'influencer' que se precie que no lo tome y glose sus maravillas. ¿Es para tanto? «Yo era reacia a probar este producto por ese marketing tan agresivo, pero al final lo hice», cuenta Bouzas, que en su perfil de Instagram (Gutbrainskin) da consejos sobre cómo cuidarse piel y pelo. Le convenció la fórmula -»es bastantes eficaz»- y el resultado que ha obtenido le satisfizo, advierte.

Que hay un boom por cuidarse el cabello es una realidad que se ve en los estantes del súper, los de la perfumería y los de la farmacia. «Está pasando algo parecido a lo de hace unos años con el cuidado facial», prosigue Bouza. Lejos ha quedado el modelo de usar un único producto para piel y pelo. En 2022, aumentó un 7% el consumo de productos relacionados con este campo, según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, Stanpa. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. «Los champús anticaída no son más que champús suaves en función del cuero cabelludo, de uso frecuente, no terapeúticos», señala Calderón.

Si queremos pelazo, mejor los complementos nutricionales. Aunque ojo, porque «si nos han aparecido calvas (por ejemplo, las de la alopecia areata) o la pérdida de densidad es muy evidente» es hora de ir al especialista para que valore el caso y determine los pasos a seguir. Y si hablamos de la calvicie masculina típica (lo que se llama alopecia androgénica), no hay crecepelo que valga.

¿Pastillas para el moreno?

El buen tiempo también invita a lucir piel. Aunque se debería cuidar todo el año, hay quien se deja vencer por la pereza y solo se pone manos a la obra con el cambio de armario. Cuando asoman las mangas cortas. También es la época en la que vemos muchos anuncios de cápsulas para el sol. Dentro de este campo están «las que activan el bronceado porque llevan principios activos como el betacaroteno». Mercadona ha sacado este año su propias perlas y hay una auténtica locura. Su función es ayudarnos a ponernos morenos, pero ojo, no protegen de los efectos nocivos de la exposición solar. «Hay que echarse crema como siempre y reaplicarla», coinciden Calderón y Bouzas.

En expansión Un 30 % la población española, especialmente mujeres de unos 40 años, consume nutricosmética Pilar Pérez Rivas Directora del Máster en Dermofarmacia y Formulación Cosmética de la Universidad Internacional de La Rioja

Luego, también están los protectores solares orales, que vienen en forma de pastillas. «Estas no van a potenciar nuestro moreno», señala Calderón. Su función es otra: «Aumentan un poco la dosis mínima que podemos estar al sol sin quemarnos». Son productos con caroteno, polifenoles, vitamina C, vitamina D… «que lo que hace es ser coadyuvantes de la fotoprotección solar tópica», matiza la médico. Lo que quiere decir que también debemos ponernos crema solar en abundancia. «Se puede recomendar a personas con la piel sensible, intolerante o con algún tipo de alergia solar, pero si sufrimos de manchas no nos van a ayudar a que no nos salgan».

En la nieve

«Son solo un complemento», razona Bouzas. Para esta sanitaria, la fotoprotección tiene que ser «360», es decir: hay que darse crema, poner barreras físicas como sombreros, gafas de sol, etc. y, si queremos, complementar con estas píldoras. Lo ideal es tomarlas «de junio a septiembre», es decir, cuando empieza el buen tiempo. «Pero este año en Bilbao se nos ha adelantado y lo haría desde ya mismo», dice.

- ¿Y solo en verano?

- A mí me gusta esquiar y también las recomiendo para esas vacaciones invernales. En mi caso, tengo que reconocer que me he quemado más en la nieve que en la playa pese a echarme y reaplicarme el factor solar.