Cinco ejercicios para evitar el deterioro cognitivo

Solange Vázquez Viernes, 7 de abril 2023, 00:07

Parémonos a pensar: ¿no nos pasamos media vida (por no decir la vida entera) invirtiendo muchos de nuestros esfuerzos y energía en cosas –o personas, ... emociones, problemas– que no son ni mucho menos los más importantes? Pues lo mismo hacemos con nuestro cuerpo. Nos cuidamos la piel, el pelo, el peso, si vemos que perdemos turgencia o movilidad con los años buscamos remedio para conservar lo que tenemos en el mejor estado posible... «Pero el cerebro, como no se ve y no nos avergüenza, como tener el culo caíd,o lo desatendemos», explica gráficamente la neuropsicóloga Carolina Sastre, que trabaja en la creación de actividades específicas para entrenar las funciones cognitivas en la plataforma NeuronUP, que surte de ejercicios a hospitales, universidades y asociaciones de afectados por distintas dolencias y trastornos de más de 30 países.

Su trabajo consiste en diseñar actividades para mejorar diferentes funciones cognitivas.Son ejercicios específicos. No es lo mismo preparar material para enfermos de esclerosis múltiple que para personas que se recuperan de un ictus o que pierden memoria o velocidad de pensamiento por la edad. «Desglosamos sobre qué aspecto queremos actuar y, atendiendo a parámetros que recogemos con mucha bibliografía, estudios y bases de datos muy amplias, elaboramos ejercicios que probamos en gente sin problemas y en pacientes», apunta la experta. Según añade, intentan que las actividades para poner en forma el cerebro estén relacionadas con la vida real y que sean accesibles a todos para que la motivación del usuario no decaiga, como ocurre a veces con la actividad física. Aunque están diseñadas expresamente para personas con problemas cognitivos, Sastre apunta que entrenar el cerebro siempre es una buena idea. «Las 'tablas de gimnasia' sirven para recuperar funciones perdidas, retrasar el avance de dolencias e incluso permite a los usuarios tener capacidades que nunca habían tenido», apunta Íñigo Fernández de Piérola, CEO de NeuronUP, quien insiste en «la plasticidad cerebral». Sí, el cerebro se entrena, como se entrena un músculo cualquiera. Y es tan moldeable que si se predece con un año de antelación el riesgo de deterioro cognitivo –algo que también logran con ejercicios–, se puede actuar y retrasar o paliar el avance de patologías como el párkinson o el alzhéimer. Es decir, hay 'gimansias' mentales para casi todo. He aquí cinco ejercicios que han creado para prevenir el deterioro cognitivo: 1. Para ejercitar la atención sostenida La atención sostenida es la base de cualquier actividad. Si no somos capaces de prestar atención a una tarea durante el tiempo necesario, jamás conseguiremos terminarla con éxito. ¿Cómo entrenarla? Copiando algo. Si nos despistamos, cometeremos errores, nos saltaremos cosas o tardaremos muchísimo tiempo en acabar, si es que lo conseguimos. En la gente mayor con deterioro se ha demostrado que su capacidad atencional se ve mermada de manera progresiva y con el ejercicio de copiar algo (alguna frase, matrices de letras o párrafos, depende del caso) pueden mejorar. 2. Mejorar la atención selectiva En nuestro día a día es clave ser capaz de encontrar uno o varios elementos entre un conjunto de ellos (un amigo en un bar, tu hijo a la salida del colegio, tu coche en el parking, una cuchara mezclada entre varios tenedores…) y, para ello, la atención selectiva es fundamental. Se ve afectada cuando se inicia el declive cognitivo por la edad, por alguna dolencia. ¿Cómo entrenar esta capacidad? Con pequeños juegos de hacer parejas (con naipes, fichas de colores...). 3. Ganar velocidad de procesamiento Una tarea que puede parecer tan sencilla como esperar el equipaje en la cinta del aeropuerto requiere varias habilidades cognitivas simultáneas: atención sostenida para mirar cada maleta, atención selectiva para identificar la nuestra y velocidad de procesamiento para hacerlo a tiempo para llegar a cogerla cuando pasa por delante. Esto mismo nos puede pasar en la cola de la pescadería cuando dicen nuestro número y en multitud de situaciones comunes más. Cuando hay deterioro cognitivo, suele observarse un enlentecimiento del procesamiento general. ¿Cómo controlarlo? Aprovechando estas situaciones cotidianas para 'jugar'. Trabajar la planificación Es una tarea fundamental en nuestro día. Para hacer cualquier cosa tenemos que organizar los pasos para lograr realizarla. Y todavía mejor si los ordenamos de manera óptima, ya que esto nos ayudará a ahorrar tiempo y a ser más eficaces. Cuando una persona inicia un proceso de deterioro, suele hacerse evidente una peor organización en sus rutinas y tareas. ¿Cómo frenarlo? Ordenando actividades por pasos, por ejemplo, con una lista. 5. Memoria de trabajo en forma El cálculo de cabeza es una tarea fundamental. No solo para calcular cuánto nos puede costar la compra, sino para la cantidad de comida que tendremos que comprar, el espacio de una habitación para comprar un mueble... Todo esto se hace gracias a la memoria de trabajo y, se ha comprobado que, en el deterioro cognitivo, todos estos cálculos mentales se ven seriamente afectados. ¿Cómo trabajar esta función? Poniéndonos problemas de operaciones encadenadas.

