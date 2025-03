Anemia, cuando 'perdemos' glóbulos rojos

Por falta de hierro. «Para la anemia ferropénica, la más común, es recomendable tomar alimentos ricos en hierro hémico como carnes, pescados, yema de huevo y mariscos como, por ejemplo, mejillones, berberechos o almejas», precisa la endocrinóloga Ana Isabel Sánchez Marcos. Si la comida incluye productos ricos en hierro no hémico de origen vegetal (legumbres, frutos secos, albaricoques, quinoa...), estos deben acompañarse siempre de frutas ricas en vitamina C (naranjas, kiwi, fresas, pimientos, tomates...) para favorecer su absorción. «Bebidas como el té o el café también impiden que nuestro organismo absorba bien el hierro, así que lo mejor es tomar estas infusiones o 30 minutos antes de la comida o dos horas después», precisan en la SEEN.