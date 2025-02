«La siesta antes era un rito obligatorio... y para los niños, sinónimo de aburrimiento»

Comenta Compartir

La siesta era un rito obligatorio en muchas casas todo el verano. La siesta era sinónimo de aburrimiento para los niños y adolescentes. Y cuidado ... con hacer algún ruido. Y no teníamos auriculares, salvo aquel para una oreja del transistor con funda de piel. Solía ser color marfil y lo usaba tu abuelo. Ver series es una cosa de ahora, aunque las series sean una cosa de siempre. Pongamos el verano de 1975. Viernes 1 de agosto. A las 15.50 ponían 'Pipi Calzaslargas'. El martes 5, también. El miércoles 6 a esa misma hora ponían 'Vicky el vikingo'. Pero es que de lunes a viernes y a las 16.45 había 'Despedida y cierre'. Sólo los sábados y domingos no se interrumpía por la tarde la programación. Sí, veíamos series, pero cuando las ponían. O sea, que esa era una opción que no teníamos en la siesta. Todavía no había vídeos. Ni siquiera toda la programación era en color. Pipi, sí. Vale, estaba la lectura. Los Mortadelos que han caído en la siesta, aunque ya los tuviéramos leídos. Y hablo de la siesta porque el resto del tiempo estábamos ocupados bañándonos, jugando al tenis, al fútbol…

Hacer 'burpees' El aburrimiento es peligroso, pero para señoras del siglo XIX. Para la pelma de Emma Bovary o para la Matilde de 'Rojo y negro', que solo se interesa por Julian porque la saca de la rutina. George Sand también tenía mujeres aburridas. Rosa, una chica que ve minarse su salud por culpa del hastío que sufre encerrada en un convento. O Lélia, una niña rica a la que devora el tedio porque lo tiene todo. La propia George Sand no se libró. «El aburrimiento fue el responsable de su enfermedad psicosomática». En 'Historia de mi vida', contó cómo era su spleen. Cómo el aburrimiento degeneró en tristeza y en dolor. Pero echaba la culpa a su hígado. He leído todo esto a Josefa Ros Velasco, que publicó el año pasado 'La enfermedad del aburrimiento'. Está especializada en Estudios del Aburrimiento. Esto existe de verdad. Leo una entrevista con un señor que se gana la vida pastoreando online a los gordos o a quienes quieren estar en forma y dice que cuando se aburre hace 'burpees'. Nosotros acabábamos haciendo el pino, pero los 'burpees' entonces no sabíamos qué eran. Y ahora dan mucha fatiga. Ahora sí que podemos ver las series que queramos. Pero es ponerme una serie en la hora de la siesta y caer redonda.

