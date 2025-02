Piscinas: las dos horas más largas para hacer la digestión

Comenta Compartir

Ojalá mi madre y mi abuela me hubieran dicho que me podía dar un síncope por hidrocución. Pero las madres y abuelas, igual que decían ... matriz en lugar de útero, decían corte de digestión en lugar de síncope por hidrocución. Aunque el corte de digestión no es más que uno de los síntomas de una hidrocución, que puede derivar en una parada cardiorrespiratoria. Pero una hidrocución se puede producir no sólo por tirarse al agua. Puede pasarte sin haber comido. Por tomar el sol o por una actividad física intensa. El problema es que si las náuseas, mareo, escalofríos, visión borrosa, sudoración o calambres te dan en el agua, lo mismo te ahogas. Si hubiera sabido todo eso se lo podría haber contestado a mi abuela como, en el primer episodio de 'El ala oeste', Toby Ziegler a la azafata que no le deja utilizar el móvil en un avión. Toby le suelta un convincente rollo sobre la tecnología del Lockheed L-1011 en el que vuelan y sobre lo absurdo de que un teléfono que se ha comprado en un supermercado pueda desconcertarlo.

¿Bañador o traje de baño? Pero esperando dos horas o no, las piscinas son para la infancia. Vale, en mi caso. En el caso de mi amiga Anabel Vázquez, no. Anabel es erudita de piscinas y ha escrito 'Piscinosofía' (Libros del K.O.). Ella viaja persiguiendo piscinas. Cuando era pequeña no me cabía en la cabeza que estando en piscinas o en la playa, mis padres no se bañaran. Ahora soy capaz de estar días y días de verano paseando por una playa del sur al mediodía y no meterme por mucho calor que haga. Y lo mismo con las piscinas. Aunque las disfrute. A veces por fetichismo. Por ejemplo, la de Cliveden House, que ahora es un hotel, y fue la casa Lord Astor y del 'caso Profumo'. En el verano de 1961, John Profumo vio por primera vez a Christine Keeler cuando ella salía desnuda de la piscina. Cómo no me iba a bañar cuando estuve allí. Con traje de baño. Ay, esa es otra. La gente bien no dice bañador, dice traje de baño. ¿Y el trikini que se puso de moda hace unos años? En mi casa, de pequeña, eso era un bikini-bañador (me refiero a la prenda que es de una pieza y tiene curvas por la cintura). Un trikini era otra cosa: un traje de baño de tres piezas. La parte de arriba y dos de abajo. Una, tipo coulotte. Oye, qué largas eran esas dos horas. Nunca como en la niñez han durado tanto dos horas.

