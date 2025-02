Los patinetes... No son para el verano (azul)

El otro día me hablaron de una banda de senegaleses que cometía robos en patinete por una zona playera. Malotes eléctricos. Imagino un 'Verano azul' ... de Agenda 2030. Javi, Bea, Quique, Desi, Tito, Piraña y Pancho en patinete eléctrico por Nerja. Ese 'Verano azul' todavía sería peor que el original. No me imagino la sintonía de Carmelo Bernaola con patinetes. Parecerían los marcianos de 'Mars Attacks' deslizándose.

Ojalá el patinete eléctrico se utilizara en circuitos cerrados. En campus, en una expo, en empresas grandes. Sitios así. No por la calle entre los coches. ¡No por las aceras! Los patinetes son como la señora Danvers en 'Rebeca', que se aparecía a Joan Fontaine en cualquier momento sin avisar. Pero por lo menos no había peligro de atropello, solo peligro de pegarle fuego a Manderley. Con los coches eléctricos, que son las nuevas desaladoras (la solución), también hay algún peligro. Como para no reivindicar ir en el Súper Chatarra Special o en la Antigualla Blindada de 'Autos locos'. Porque un poco de ruido es bueno. A ver, que un reglamento de la Unión Europea obliga a los vehículos eléctricos a producir unos niveles mínimos de ruido para poder ser percibidos. ¡Para criticar el reglamento había quien decía que era mentira que haciendo ruido la gente pudiera sentirse más segura! No sé, escuchar cómo vienen un coche, una moto o un tren parece más seguro que no escucharlos.

Mejor con 'cencerro'

En 'La flor de mi secreto', la pareja formada por Chus Lampreave y Rossy de Palma es desternillante. Rossy de Palma se queja a Marisa Paredes de que la madre de ambas (Lampreave) no quiere salir a la calle. Chus: «¿Para qué voy a salir? ¿Para que me mate un skinhead o me pille un coche? Oye, no sé qué les he hecho yo a los skinheads, pero no sabes cómo me miran». Yo estoy ya en modo vieja loca. ¿Para qué voy a salir? ¿Para que me mate un patinete o me pille un coche? Eléctricos, claro. También hay otra intervención estupenda de Chus Lampreave en esa película de Almodóvar. Es cuando utiliza la expresión «vaca sin cencerro». Quedarse como vaca sin cencerro. Es otra cosa, pero ojalá los patinetes llevaran cencerro. No echo de menos subir cuestas con la BH. O que se saliera la cadena, pero ver a los de 'Verano azul' en bicicleta es como ver a Bogart y Bacall fumar en una película en blanco y negro.