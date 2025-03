Retorno a La Alcarria: Torija

Txema Rodríguez Martes, 22 de agosto 2023, 00:04 | Actualizado 07:43h. Comenta Compartir

Torija se ha quedado adosado a la autovía de Zaragoza. La silueta del castillo asoma a modo de invitación y, en especial los fines de semana, cada cierto tiempo un vehículo estaciona en la plaza. Observo cómo es el turismo moderno, una pareja con dos críos que corretean nerviosos un rato hasta que posan para una foto rápida y de vuelta a su Mercedes gris. Después aparca otro vehículo de la misma marca, un modelo más caro, del que baja una pareja madura. Ella lleva una cámara réflex en la mano con la que enfoca la plaza primero y después el castillo. Por último, inmortaliza la placa donde se explica la historia del monumento y, apenas dos minutos después, parten con un buen acelerón rumbo al siguiente pueblo. Buscadores de postales.

Espero a Jesús Campoamor, pintor e íntimo amigo de Cela. Tal vez el último con vida. Le acaban de poner un marcapasos hace unos días y, con noventa años, se mueve con la precisión de un joven. Se ve que existe gente así, inagotable. Cuenta que estaba un día en casa cuando le llamó el presidente de la Diputación contándole que el escritor, embarcado en su segundo viaje a la Alcarria de la mano de la desaparecida revista Cambio 16, tenía interés en dormir en Torija. Y como él tenía, y tiene, una buena casa allí, preguntó si le dejaba una cama para pasar la noche.

– No veas, aparece en un Rolls Royce con la choferesa esa negra vestida de blanco y una nube de periodistas. El follón que me montaron, toda la casa llena, un tío tirado en la cama en la que iba a dormir y a la mañana siguiente me perseguían, que querían saber si Camilo se había follado a la negra. Oteliña la llamaba y era altísima, vestida de blanco. Aunque su nombre real era Vivian Gordon y estudió en Stanford.

Damos un breve paseo por el museo que del libro se hizo en el castillo. Que se sepa no hay otro con el mismo leitmotiv y en el que, por cierto, no se puede adquirir ningún ejemplar de El viaje a la Alcarria. La idea de dedicarle este espacio fue de Manu Leguineche y la ayuda necesaria del poeta Francisco García Marquina.

– Manu habló con el presidente de la Diputación y yo con Camilo y me dijo que si era cosa nuestra que adelante. Nos regaló muchos libros, ediciones en distintos idiomas. Y luego fuimos buscando por los pueblos fotos y elementos de los que aparecen en la narración. También pudimos hacer copias de los negativos de Karl Wlasak.

Ampliar Jesús Campoamor, amigo de Cela, con Rufino Txema Rodríguez

Porque el novelista hizo partes del primer camino en compañía de un fotógrafo austriaco y de su novia, Conchita Stichaner. Las imágenes ilustraron algunas ediciones de la obra, en la que, por cierto, no existe referencia alguna a sus acompañantes. Seguimos viendo recuerdos, el sillón frailuno, el letrero de la alabardería El Rata, retales de un tiempo pasado que Jesús recorre dando saltos por el tiempo y por las palabras. Aparece en un recodo de su memoria una primera edición del libro, dedicada a la condesa Margarita de Pedroso y Sturdza, amor platónico de Juan Ramón Jiménez, que era un poco golfo, apunta. Ella vivió en la casa de Brihuega que con el tiempo compraría el reportero Leguineche. Cuenta Jesús que se lleva mejor con los escritores y un rato después, cuando ya hemos recorrido el breve camino desde el castillo hasta su casa, sentados en un sofá y él con su gato Rufino en brazos, repasa tantas noches en el salón plagado de recuerdos, cuadros, dibujos, libros y muebles. Hasta las invitaciones para la gala de entrega del premio Nobel a Cela lucen enmarcadas en un rincón.

- Algún familiar suyo se molestó porque nos llevara a nosotros a Estocolmo, pero éramos sus amigos.

- Era un poco brusco, no sé si esa es la palabra.

- Bueno, en la intimidad era encantador pero tenía ese carácter tan peculiar. A Marquina y a mi nos hacía beber vino. Normalmente tomábamos un San Francisco y él defendía que era una bebida de maricones. Tenía esas cosas, un día que salíamos de un restaurante le dio mil pesetas a un pobre y le dijo toma, para que escarmientes. O nos llevaba a algún pueblo en el que le ponían una calle y me presentaba como don Sixto García, vicepresidente de la Diputación.

En este casa halló refugio el premio Nobel en sus primeros amoríos con Marina Castaño y, con él muchos otros amigos que llenaban el salón en inacabables veladas. Desde Paco Umbral a Leopoldo Calvo Sotelo, desde Cuca García Vinuesa a Paloma García Borrero. Jesús y su esposa, Delia, compartieron los años de esplendor y gloria de Camilo, que los llevaba a todas partes siempre que fueran bien vestidos, que se echaba sus siestas de hora y media y se quedaba embobado escuchando las historias de Leguineche o se disfrazaba, con una toalla y sus calzoncillos largos, para interpretar junto a Marina la opereta de Genoveva de Brabante. Después de una de estas interpretaciones el escultor Otero Besteiro, otro de los habituales de la casa, sufrió un fallo cardíaco que Cela atribuía a sus dotes cómicas. Decía «Ay, que me he cargado a Oterito».

Jesús me enseña la casona con detalle. Fotos, libros, una selección de sus cuadros expuesta en la planta baja, paisajes de las planicies de la Alcarria. Acaricia la gorra que regaló a Manu, que siempre llevaba el periodista y ahora usa él para proteger el cráneo. Delia saca queso y chorizo mientras hablamos de trivialidades y de animales domésticos. En el jardín se escucha el runrún de los motores de la carretera, el progreso acecha a pocos metros. Pero de eso hablaré en otro momento.

Antes de salir de Torija doy una vuelta por sus calles. Frente a la picota, adornada con cabezas humanas y de leones, me tomo un café en el bar y me acerco a curiosear la fachada de la fábrica de harinas. Luego, al cruzar la calle en dirección contraria, hacia Zaragoza, me encuentro con Carmen. En realidad ella está allí y yo paso por la puerta. Le pregunto si conoció a Cela, que es una forma como otra cualquiera de iniciar una conversación, y contesta que le suena pero no. De lo que más se acuerda de aquella época es de una fiesta del Carmen, el día de su santo, en la que encontró un objeto que parecía un bote de colores y resultó ser una granada de la guerra que le explotó en la mano. Que la hubieron de coser como pudieron sin contar sin anestesia. De ese dolor se acuerda con todo lujo de detalles y con él en la retina abandono este pueblo, pensando en aquella cría de hace décadas que jugaba en aquel paisaje áspero y seco.

Ampliar Carmen T. R.

Un fin de semana en un lugar cercano a Madrid conlleva dificultades para hallar mesa y comida. Aterrizo en la gasolinera del polígono, que tiene restaurante. Me asombra la torre de babel del lugar, decenas de camioneros cuyas fortalezas rodantes descansan estacionadas en formación cartesiana como antesala de un horizonte de naves industriales. Donde hubo trigo se elevan paredes rectangulares de anodino hormigón en cuyo interior late el corazón de eso que ahora se llama logística. Cada vez que alguien compra por internet aquí se enciende una luz intermitente.