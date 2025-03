Retorno a La Alcarria: De Sacedón a Zorita de los Canes

Txema Rodríguez Domingo, 27 de agosto 2023, 00:10 | Actualizado 08:54h. Comenta Compartir

Sacedón tiene fronteras con los tres pantanos de la comarca. Agua no hay mucha, o eso me parece mientras bajo caminando hacia el embarcadero por debajo del puente que sostiene la Nacional 320. Los lugareños se meten con el coche hasta la orilla, unos con sus canoas, otros con el perro, la tienda de campaña o lo que se tercie. A lo lejos un velero perezoso cabecea mientras se acerca a lo que aquí llaman la Boca del Infierno. Por allí se descuelgan familias en una tirolina, también hacen escalada y senderismo. Este paisaje está muy cerca de Madrid y hay que ofrecer entretenimiento a las masas. Entre los grupos de gente en bañador pasa un tractor que arrastra un pesado depósito lleno de agua. Es pronto, pero el surrealismo madruga.

Decido ir a Tendilla a ver si me dan un bocadillo en algún sitio, aunque el pueblo es famoso por sus torreznos, y conserva algunas casas antiguas con soportales y una iglesia inacabada con una campana rota que da las horas con un humorístico sonido a lata. Aquí tuvieron los Baroja, los de don Pío, fincas de olivares para asegurarse el suministro de aceite en la dura España de la posguerra. Mil doscientos árboles, para ser exactos. La noticia sobre las bondades de este aceite y sobre su disponibilidad se la dio al escritor su criada, Feliciana, que era natural de este pueblo.

La calle larga que atraviesa el lugar está tranquila desde que se desvió la carretera por la parte alta. Estiro un poco las piernas y salgo hacia Pastrana cruzando al arroyo de la Vega, un afluente del Tajuña, y siguiendo la estrecha carretera rodeada de grandes árboles. Pienso en los contrastes de estos caminos alcarreños, desde la dureza de la lavanda, el romero o el espliego que cubren los valles hasta el peculiar contorno de pinos, enebros y sabinas o las hileras de chopos y olmos que delatan la presencia de agua. Y en eso estoy cuando, de pronto, un hombre, a lo lejos, agita sus brazos desde el centro del camino. Paro, se acerca y abre la puerta del coche.

– ¿Hacia dónde vas?, pregunta con retórico sarcasmo porque sólo hay una respuesta posible.

– A Pastrana.

– Ah, me va bien.

Se llama Pedro. Se sube y arrancamos. El aroma a humo de su ropa delata que vive en medio del bosque. Me cuenta que tiene una moto rota y que se dedica a hacer trabajos forestales cuando le surgen, que se ha acostumbrado a la vida en soledad y que está empadronado en Moratilla de Meleros. Termina todas las frases diciendo «ya ves» y me llama Nacho. Cuando llegamos a Pastrana nos despedimos con un abrazo, el camina por la carretera de Tarancón y yo paso por el arco de San Francisco, de modo que al cabo de diez minutos nos volvemos a cruzar en la plaza de las Horas y nos da la risa.

Ampliar El magistral Cristo de la Verdad de Gregorio Fernández, en Pastrana Txema Rodríguez

En un arranque impropio de mi tendencia natural a huir de lo turístico entro en la consabida oficina donde una mujer búlgara, Svetla, me atiende con amabilidad. Y eso que no quiero saber nada de los artesonados del palacio de la princesa de Éboli ni de los famosos tapices. Me interesan más las personas vivas, le cuento, mientras me da un montón de folletos ilustrados con el hipnótico rostro de la mujer tuerta, icono que se repite en la panadería de la esquina y en la furgoneta de un electricista aparcada en la plaza. Cuando Cela llegó aquí (bajamos los dos a la plaza por el callejón de los Toros) narra que atardecía y había hombres de charla, mujeres paseando, críos corriendo, guardias pelando la pava y, de fondo, una radio. En cambio, yo sólo he visto a gente en moto o en bici, vestidos de cuero o con ajustadas mallas luminiscentes. También a gente comiendo oreja a la plancha, torreznos o chorizo frito.

Me instalo en un hotel con vistas a la fuente de los Cuatro Caños y me voy dando un paseo desordenado por estas tierras de santos místicos. Llego hasta el Convento del Carmen, uno de los primeros fundados por Santa Teresa tras recibir la oportuna invitación de la omnipotente mujer del parche en el ojo, que tuvo numerosa prole, fue amante de Antonio Pérez, sueño húmedo de Felipe II y monja, a la vez que bella y lúbrica. Todo un arquetipo de la fémina ibérica soñada del Cela del que me aparto con cuidado suponiendo que la imaginación humana, como siempre, habrá construido la mayor parte del personaje.

Ampliar Bodegón actual en un comercio de Tendilla Txema Rodríguez

Apoyado en la escalinata de entrada del templo hay un hombre que fuma. Enseguida nos caemos bien. Se llama Eloy y, según nos contará su madre al día siguiente mientras nos servía un plato de patatas con verduras, fue engendrado en Pastrana aunque naciera en Madrid. Hace tiempo que se jubiló, unos de esos retiros tempranos con los que todos soñamos, y se ha venido al pueblo a pensar en sus cosas porque anda metido en crisis existenciales y familiares. Es un hombre culto que habla con la misma propiedad de los místicos que de Leandro de Moratín, que heredó aquí de su abuela una casa.

Se lamenta Eloy de la decadencia de estos lugares. Empezando por el convento en el que nos conocimos, con las inaccesibles cuevas donde vivió San Juan de la Cruz una temporada, las puertas cerradas de un notable museo de ciencias naturales que fueron haciendo los franciscanos trayendo todo tipo de especies de sus viajes a Extremo Oriente o el triste trato que recibe el impresionante Cristo de la Verdad de Gregorio Fernández, en un rincón sin alma del edificio, cada vez está más dedicado a la hostelería. Con Eloy me veré al día siguiente y recorreré la hermosa y ondulante calle de la Palma, donde vivieron los judíos bien vigilados por el Santo Oficio.

Voy a cenar a un lugar que también fue convento carmelita y que ahora se llama El Cenador de las Monjas. A mi izquierda, un retrato al óleo de la princesa me vigila mientras el camarero me habla de una sal de Pakistán que, mezclada con aceite, sabe a huevo frito mientras de fondo suena el áspero saxo de McCoy Tyner. No sé si podré con tanto estímulo, aunque luego, con el efecto pacificador del vino, el sabor de las gachas con secreto y Coltrane tocando My Favorite Things comienza a caer la noche y creo escuchar el murmullo de un río subterráneo que me conecta con el pasado.

Al día siguiente, pronto porque he quedado con Eloy a mediodía, me acerco a Zorita de los Canes. El punto final del viaje según el libro, a donde llegó Cela llevado en coche por el médico de Pastrana, don Paco. Todavía andan desmantelando la central nuclear pero sólo se ve a ancianas tomando el sol con vistas al Tajo. Han montado junto al río una playa con cèsped y un restaurante, un contrapunto a la inestable mole del castillo que flota como un ovni de piedra sobre nuestras cabezas. Tengo suerte y conozco a dos mujeres que viven para recordar el primer viaje del escritor que hizo famosas estas tierras y sus paisajes, aunque tratara con desdén a sus habitantes. Gregoria y Mercedes, que hace tiempo pasaron de los noventa. A la primera, dice, le quitó el tifus el médico que iba con el escritor y a la segunda, que no quiere tratos conmigo, sólo le interesa que me suba a ver las ruinas visigodas de Recópolis.

– Te ponen unas gafas de ésas que se ven cosas que no hemos visto.

Comenta Reporta un error