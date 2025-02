¿Qué quieres de tu empresa... además de la nómina? El salario emocional es vital para atraer y retener talento, pero no todas las generaciones piden lo mismo

Si por realizar el mismo trabajo una empresa nos ofrece 2.000 euros mensuales y otra 1.800, es casi seguro que nos quedaríamos en ... la primera. Pero, ¿y si en la segunda nos dieran la opción de teletrabajar o tener un horario flexible? Los departamentos de recursos humanos tienen cada vez más claro que el dinero no siempre lo es todo y que su oferta económica ha de verse reforzada por el llamado salario emocional. Es decir, por una serie de alicientes –desde servicios de guardería o comedor a seguros médicos o formación– que no se incluyen en la retribución, pero que pueden llevar a los trabajadores a rechazar ofertas económicamente más suculentas. Una circunstancia nada desdeñable cuando no se puede competir por salario o se requieren perfiles profesionales difíciles tanto de encontrar como de fidelizar.

Para conseguir que ese salario emocional logre el apego a la empresa que la nómina no puede proporcionar por sí sola, hay que tener muy en cuenta la edad del empleado. Y no solo porque con ella vayan cambiando nuestras prioridades y necesidades, sino porque, además, cada generación viene marcada por unas circunstancias sociales que determinan su relación con el trabajo. «Desde hace años vivimos una revolución en la forma de verlo. Antes había una carrera y hasta una identidad profesional porque también había una continuidad laboral. Aunque hay quien desarrolla una trayectoria de acuerdo a los términos convencionales, hoy la precarización hace muy frecuente que se cambie de trabajo, de empresa e incluso de sector. Estos cambios a veces son voluntarios, respondiendo a las inquietudes personales del trabajador, pero lo más habitual es que sean adaptativos y se realicen en función de las posibilidades de trabajar que se tienen que, debido a la situación del mercado, se ven reducidas. Por tanto, estamos ante un cambio en la concepción del trabajo y de lo que nos aporta», señala Guillermo Fouce, psicólogo social profesor de la Universidad Complutense y presidente de la asociación Psicología Sin Fronteras. «Cada generación entiende el trabajo de una manera y valora distintos aspectos de él –coindice Silvia Puente, responsable de selección del grupo Evolus–A quienes están más cerca de la jubilación les interesa sobre todo la seguridad, el reconocimiento y las posibilidades de promoción en esos últimos años de carrera. Los miembros de la 'generación X', de 43 a 58 años, tienen muy en cuenta el crecimiento profesional, pero siempre que puedan compaginarlo con la vida personal. Quienes están en el siguiente tramo de edad, los nacidos entre 1980 y 1995, poseen una mayor capacidad de adaptación y son muy reivindicativos en cuestiones como la igualdad o la filosofía de la empresa. Finalmente, la última en incorporarse al mercado es una generación que aprende rápido, pero también se desprende rápidamente. No se casan con nadie ni tienen miedo al fracaso. Si un cambio no les sale bien, ya les saldrá mejor el siguiente». «Yo creo que la seguridad, que es un bien escaso, está muy valorada por trabajadores de cualquier edad porque todos vemos la incertidumbre que hay a nuestro alrededor –matiza Fouce–. La diferencia es que los jóvenes ya se preparan para trabajar en esas circunstancias. Saben que van a tener que formarse más allá de la licenciatura y se preparan en esa clave. Aunque se presupone que cuando eres más joven estás más dispuesto a probar cosas, yo creo que se preparan para los cambios y la inestabilidad sin que ello signifique que les guste». Así las cosas, una empresa que quiera ser atractiva tendrá que tener en cuenta todos estos factores y saber tocar la tecla justa con cada trabajador. «A todos los grupos de edad les gusta que se les ofrezca formación, sobre todo viendo que las circunstancias pueden cambiar. Se debe estar preparado, pero hay otros ofrecimientos que han de ser más ajustados. Mientras para los mayores, un buen aliciente puede ser un seguro de salud o de vida, para los trabajadores de la 'generación X' resulta más atractiva cualquier ayuda relacionada con guarderías, bonos restaurante o servicios que ayuden a controlar el estrés. A los más jóvenes, sin embargo, les gusta la posibilidad de manejar sus propios horarios», revela Silvia Puente. La experta insiste en que las empresas tienen que ofrecer este tipo de incentivos por las buenas o las malas si quieren mantener su plantilla alejada de las tentaciones de la competencia. «Claro que es un gasto, pero hay acciones que son mucho más baratas que buscar sustituto a un trabajador insatisfecho. Además, no hay que olvidar que lo que más valora cualquier trabajador es el buen clima», apuntilla Fouce. Qué valora cada generación Los 'baby boomers' (Nacidos entre 1946 y 1964) Crecieron viviendo muy de cerca las consecuencias de la Guerra Civil y valoran la estabilidad. Es la generación que más ha mejorado su posición económica en relación con las anteriores, por lo que también es la que más valora su retribución. Para ellos el salario emocional va ligado al reconocimiento y las oportunidades de promoción.

'Generación X' (Entre 1965 y 1980) Vienen de entornos más abiertos y, por tanto, toleran más el cambio. Buscan el equilibrio entre crecimiento profesional y vida personal, por lo que el salario emocional se vincula a la posibilidad de conciliar ambas cosas.

'Millennials' o 'Generación Y' (Entre 1980 y 1995) La crisis de 2007 y la irrupción digital les pillaron de pleno, por lo que se han visto en la necesidad de adaptarse rápidamente a los cambios. Son muy reivindicativos y para ellos el salario emocional está muy ligado a las recompensas directas por el trabajo que realizan.

'Centennials' o 'Generación Z' (A partir de 1995) Han nacido con Internet plenamente incorporado a su día a día. Valoran la independencia para sacar una tarea adelante y pueden llegar a anteponerla a la retribución económica.

