¿Ya has puesto el árbol de Navidad?

La proximidad de las fechas navideñas empieza ya a notarse en los ánimos. ¿Es usted de los entusiastas de las guirnaldas y las celebraciones o ... de los que prefieren que pasen esos días lo más rápido posible? Preguntamos a compañeros y amigos y hay de todo: Marina cumple años el 9 de diciembre, así que después de tan señalada fecha, por ella que empiecen los festejos; Juan Manuel, sin embargo, ya está en 'modo navideño' desde mediados de noviembre, cuando colocó el árbol en el salón con el pequeño Leo; Cristina ni lo ha hecho ni va a hacerlo, dice que total para unos días... «Tal vez cuando el niño sea más mayor me anime, pero por el momento, no»; y su antítesis es Almudena, a la que le chifla todo lo que rodea a estas fechas.

Oficialmente hasta el día 24 no empiezan las fiestas, pero cada año parece que llegan antes. Según datos de Google Trends, en España desde el 25 de septiembre ya se experimenta una crecida en las búsquedas sobre la Navidad. No hay más que ver los supermercados, que en octubre ya venden turrones y mazapanes.

Vamos ahora con el dato: el 6% de los españoles declara que no le gusta la Navidad, según se recoge en un estudio del Observatorio de la Navidad en España. Y eso lo han escuchado muchas veces los psicólogos en consulta. Neus García Guerra es miembro de Top Doctors y explica que «se trata del período del año que conlleva mayor carga emocional, por lo que existe una gran ambivalencia, ilusión y alegría al mismo tiempo que tristeza y añoranza».

Por eso, dice, para algunas personas, los encuentros familiares se convierten en una auténtica carga, lo que les genera malestar. El hecho de reunirse con la familia, momento en el que se pueden «revivir dinámicas vividas y sufridas en el pasado», suscita la «manifestación de síntomas negativos del estado de ánimo, de la ansiedad o de otro tipo mental».

Más problemas de salud mental

En este sentido, Isabel Aranda, psicóloga sanitaria de TherapyChat, recuerda que durante estas fechas aumenta la incidencia de los problemas emocionales, sobre todo los días de las principales festividades. La causa de este malestar tiene orígenes diversos. Por un lado, en muchas casas faltan seres queridos y el recuerdo de esa pérdida es difícil de asumir. Por otro, no es extraño que afloren conflictos recurrentes. Además, del estrés y el desajuste que supone en el presupuesto de muchas familias el gasto extra de estas fechas. «Las Navidades suponen un desbarajuste de los hábitos fisiológicos que pueden repercutir en la alimentación y nuestro sueño», añade Aranda.

Pero estos días que se avecinan son también motivo de alegría, de disfrute y de feliz reencuentro para otros. Concretamente un 26% de los españoles afirma que le encanta la Navidad. La participación en rituales familiares «produce un aumento en los niveles de bienestar positivo y también de la satisfacción con la vida, el bienestar social y el afecto positivo», señala la experta, que ahonda en la necesidad de potenciar nuestras relaciones sociales, ya que estas nos aportan grandes beneficios para la salud.

Mayores y adolescentes

Aunque los beneficios de esta relación estrecha son para todos, los psicólogos aseguran que los mayores niveles de bienestar y de afecto positivo se encontraron en las personas de mayor edad, pese a que tienden a la melancolía al recordar las ausencias. En el otro lado, el colectivo de personas que más sufre el estrés de estas fechas son los adolescentes. «Durante este período madurativo tienen lugar una serie de cambios corporales, hormonales y cerebrales, se produce un estado de rebeldía. Esta mezcla puede hacer que los adolescentes perciban las Navidades como algo orquestado por los padres y tiendan a odiarlo por ello», da la explicación Aranda.

«Todo se reduce a la necesidad que tenemos de sentirnos parte de un todo, que nos acoge y nos quiere y que devolvemos en forma de afecto y cuidado psicológico», reflexiona Carmen Rodríguez, directora del Área de Intervención Psicológica de Affor Health. Ella sugiere no enrocarse, pero tampoco obligarse a sentirse alegre ni comprometerse a participar en actividades para las que uno no esté preparado. Y una advertencia para los optimistas y los entusiastas de estas fechas, cuidado con las altas expectativas para que no nos genere frustración.