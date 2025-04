Por qué es tan importante que alguien que viva en la calle tenga un móvil

La tecnología tiene su lado humano. Porque los avances también están enfocados a ayudar a los demás, a reducir las brechas de desigualdad, a colaborar ... con los colectivos más desfavorecidos de la sociedad... «Si tenemos una responsabilidad o conocimiento que otros no tienen, hay que utilizarlo siempre para mejorar la vida de las personas». Es la filosofía de Guillermo M. Gauna-Vivas, ingeniero madrileño que dirige Ayúdame3D, una organización que fabrica y reparte gratuitamente prótesis de manos y brazos a personas sin recursos en más de 55 países. «Hay mucho margen de innovación en este campo. Actualmente trabajamos con el departamento de I +D en otras 'trésdesis' electrónicas para personas que no tiene hombro, para que con impulsos musculares puedan abrir y cerrar la mano, mover el codo...», explica el ingeniero, ganador del Premio Fundación Princesa de Girona–Social de 2020.

Ideas como la suya se reconocen cada año desde la Cruz Roja, que convoca los Premios de Tecnología Humanitaria. Y en esta organización, precisamente, trabajan a diario con desarrollos tecnológicos que hacen la vida más fácil a sus usuarios: asistentes de voz, aplicaciones de realidad aumentada, dispositivos IoT (tecnología que permite la comunicación entre diferentes aparatos gracias a la conexión a Internet), soluciones de vídeo-comunicación interactiva, 'teleasistencia'...

«Quienes usan las nuevas tecnologías tienen indicadores de soledad más bajos, aunque las redes sociales y los gadgets no puedan sustituir las emociones y sensaciones del contacto físico», advierte Ángeles Durán, directora de Sistemas Tecnológicos Digitales de Cruz Roja. Explica que trabajan en un proyecto con Alexa, el asistente de voz de Amazon, para analizar cómo «esta pequeña máquina» hace que la persona –sobre todo los mayores– se sienta menos sola. «Esta tecnología tiene una ventaja, no necesita una especial destreza para manejarla. Los usuarios saben que a través de ella pueden pedir ayuda, hacer una videollamada o simplemente escuchar una canción», relata Durán.

El poder de la música es muy importante para mejorar el bienestar y mantener estados psicológicos y emocionales positivos. Y aquí destacamos otro proyecto comprometido como es el de Banda Sonora Vital, impulsado por el Grupo de Investigación en Tecnología Musical de la Universitat Pompeu Fabra que, a través de un sistema de recomendación musical, facilita la reconexión de los pacientes de Alzheimer con su entorno, sus familias... aumentando su bienestar emocional.

Prevenir el suicidio

En los últimos años la salud mental en España se ha deteriorado y una de las herramientas que se está utilizando es la aplicación Searching Help, centrada en detectar y prevenir conductas suicidas en Internet. «Funciona con inteligencia artificial, por lo que va aprendiendo de la experiencia», cuenta Eugenia Ponte, socia fundadora de The Searching Help Factory. La plataforma alerta al profesional sanitario de las búsquedas peligrosas (palabras que han definido una serie de psiquiatras y psicólogos) que su paciente (al que se le realiza un seguimiento previo diagnóstico) está haciendo en la red. La aplicación se descarga en el dispositivo de la persona, pero siempre con su consentimiento y el de su tutor si es menor de edad. «Hay un montón de datos que compartimos en las redes sin darnos cuenta. Para casos como estos es importante porque esas alertas nos pueden ayudar a salvarles la vida», reflexiona Durán.

La experta finaliza recordando que la brecha digital no hace sino ahondar en la desigualdad. En este sentido, urge a poner al alcance de las personas más desfavorecidas la tecnología, empezando por que sea más económica, algo fundamental para las personas que viven en la calle, por ejemplo. Aunque se trata de gente sin recursos y pocos son los que disponen de un móvil, en realidad sería importantísimo que tuvieran uno, ya que «les hace de ventana hacia el mundo». No solo eso, si para todos es importante estar conectados, para ellos también. «¿Cómo les van a contactar tras una entrevista de trabajo o de qué manera buscarán ofertas laborales si no disponen de un teléfono? Es clave para su inclusión social», insiste la experta.

Aunque este colectivo se encuentra todavía muy al margen de las nuevas tecnologías, se están creando programas específicos dirigidos a ellos. Como una 'app' pensada para personas sin hogar en la que se indica dónde pueden dejar sus pertenencias o qué casas de voluntarios existen, así como los lugares donde hay reparto de comida, mantas...