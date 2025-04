Estas palabras las usas mal y puede que ni lo sepas

Los hemos escuchado y los utilizamos sin darnos cuenta de que estamos metiendo una patada al diccionario. Los barbarismos se definen en la RAE como « ... una incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras, en emplearlas de forma impropia, con un significado que no es el suyo». Los expertos achacan estos errores al habla oral e informal, la creación de nuevas palabras, la similitud de unos términos con otros y a 'herencias' del inglés….

La Fundación del Español Urgente, Fundéu, la RAE y la marca Rubio, editorial de cuadernos didácticos, recogen las expresiones más frecuentes que utilizamos, escribimos o decimos mal.

Usadas con significado erróneo

Es lego en la materia. Significa que no es experto en ese tema, pero es frecuente que se use de forma errónea con el sentido opuesto: que es una persona que domina un tema.

Patético. Cada vez más utilizado en la expresión 'eres patético' para señalar que das vergüenza ajena, asco..., en el sentido más negativo de la palabra. Sin embargo, su significado real es que algo resulta conmovedor, causa tristeza, dolor o melancolía.

Plausible. Se emplea de forma habitual como posible o viable. Pero el significado correcto es «digno o merecedor de aplauso, admisible, recomendable».

Ausentarse. Lo que creemos que significa: no ir a algún sitio. 'Se ausentó del trabajo por enfermedad', por ejemplo. Pero su sentido correcto es irse de un sitio, no puedes ausentarte de un sitio si antes no acudes.

Nominar. Por culpa de los programas de televisión creemos que nominar significa «estar al borde de la expulsión», pero debe utilizarse como algo bueno, no malo. Es una preselección, sí, pero para un puesto, cargo o premio.

Natural. Es muy común utilizar esta palabra como expresión de algo saludable, beneficioso, pero solo significa que está en la naturaleza, como el uranio o el arsénico.

Balazo. Lo empleamos como sinónimo de disparo o tiro. Pero es «el impacto de bala disparada con arma de fuego». Esto es, dónde llega, la herida o el daño en un objeto causado por una bala.

Tétrico. Se ha popularizado emplearlo como terrorífico, siniestro... pero tiene un significado muy alejado de ese: triste o melancólico. Tétrica es una persona que da pena, melancólica, no es un personaje que nos infunde miedo.

Severo. No se aplica a cosas. No podemos tener un 'problema severo'. La RAE explica que quiere decir riguroso, áspero, rígido, estricto, duro, implacable, intransigente... Por ejemplo: 'He debido ser más severo con la educación de mis hijos'.

Marasmo. No es un lío, una confusión o un barullo. Quiere decir inmovilidad o parálisis. En la Fundéu creen que la confusión viene por el parecido con maremágnum –muchedumbre confusa de personas o cosas–.

Cuestionar. Creemos que puede utilizarse como sinónimo de preguntar. Pero no: significa poner en duda lo que dice otro.

Dramático. Es muy habitual emplearlo con el significado de muy reseñable o espectacular: 'El descenso dramático de las temperaturas'. Es un error que puede venir del inglés y en español quiere decir teatral, relativo al drama.

Lavar y limpiar. No se pueden usar de forma indistinta. Lavar es limpiar con agua y algún producto de limpieza. Limpiar se usa de forma más general y es para cosas secas.

Sacar y quitar. En España quitar y sacar no significan lo mismo y se usan en contextos diferentes. La diferencia es que sacar es coger o quitar algo de dentro de otra cosa. Y quitar significa apartar o coger algo y ponerlo en otro sitio.

Tuit. Es la última consulta que ha recibido la Fundéu. ¿Cómo llamamos al mensaje que se envía por Twitter? No se dice un 'twitter', sino un tuit o un tuiteo.

Expresiones que se confunden

Cuando menos. Cuando menos es la expresión correcta para indicar 'por lo menos, como mínimo', y no 'cuanto menos'. Sin embargo, es frecuente confundirlas.

Nada más y nada menos. No 'nada más ni nada menos'.

'Motu proprio'. No se dice 'motu propio'.

A ojos vistas. No 'a ojos vista'.

Contra todo pronóstico. Pero no 'contra pronóstico'.

Palabras con más faltas

Beneficencia. Pronunciada en muchas ocasiones como 'beneficiencia'. Puede tener su error en el parecido con ciencia al final.

Idiosincrasia. Es otro de los términos cuya utilización suele estar marcada por la confusión. 'Idiosincracia', con 'c', no se encuentra aceptada, aunque su error suele darse por la similitud con otros términos acabados igual, como democracia.

Acérrimo. Significa fuerte, tenaz, vigoroso, pero suele pronunciarse mal: 'aférrimo'.

Friegaplatos. 'Fregaplatos' no es válido. La única forma correcta que recoge la RAE es friegaplatos.

Misógino. 'Misógeno' es algo incorrecto.

Inauguración. No 'inaguración'.

Compraste. No 'comprastes'. Y fuiste, no 'fuistes' –se dice sin la 's' final–.