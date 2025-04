Diez cosas tontas que nos sacan de quicio

Hagamos un repaso rápido a esos días malos que hemos tenido últimamente y nos daremos cuenta de que, casi con seguridad, el detonante no fue ... un problema enorme. ¿Qué ocurrió entonces? Seguro que habremos olvidado los motivos que arruinaron esas jornadas y que nos hicieron vivirlas con disgusto y con ganas infinitas de irnos a dormir para que terminasen. Y hemos borrado las causas por una razón simple: son pequeñeces, auténticas tonterías que no merecen estar en la categoría de problemas o 'marrones' y mucho menos en la de desgracias. Es así, a menudo son un cúmulo de nimiedades las que nos sacan de quicio, no inconvenientes serio. Es lo que tiene la vida adulta, que hay muchas espoletas que pueden saltar para hacer volar nuestros precarios intentos de ser personas maduras, estables... y mejor si nos las tomamos con humor, que es lo que hace en su novela gráfica 'Manual para la vida adulta' (Pengüin Random House) la ilustradora Elia Santacreu, alias @RandomBoxHere, con más de 100.000 seguidores en Instagram.

En el libro repasa algunas de las minidesdichas cotidianas que nos sacan de nuestras casillas. Esas que dinamitan muchas veces nuestra serenidad con un poder que no se les supone...

«Nos tomamos esas cosas dramáticamente porque de jovencillos estamos casi siempre entre algodones y todo nos viene hecho y pautado: el cole, luego el insti, la uni –si vas–... Y luego, ¿qué? No hay nada marcado, tenemos que caminar solos y, claro, no es fácil. Te topas con cosas que no te esperas», argumenta la autora. Y te estresas, aunque esas cosas a veces son tan tontas como estas...

1 Ir al súper a por algo y que no quede lo que queríamos

«En la edad adulta pasamos mucho tiempo de nuestra vida en el súper. Es algo así como un lugar de encuentro, la 'plaza' de antes. Sobre todo en la pandemia, se convertía en el acontecimiento del día, en una salida...», indica la autora. Vamos, que es un enclave importante: nos abastecemos allí y hasta hacemos vida social.

Por eso, si en ese marco no encontramos lo que buscamos... nos sabe fatal. ¿No se supone que hay de todo? ¿Hemos malgastado nuestra 'salida' para nada? Si nos marchamos de allí sin el producto que necesitábamos (la sociedad de consumo nos ha contrariado, ¡horror!) nos invade un enfado que no es proporcional a la necesidad de lo que queríamos comprar: una hidratante corporal o una mermelada exótica.

2 El maldito Excel

¡Cuántos días ha torcido este programita! «Moriré y no sabré como va», admite la ilustradora. Y, como ella, millones de personas que, además, mientras se pelean con sus cuadraditos y la lían parda, deben «disimular ante los demás porque, simplemente, ya no puedes decir que no sabes usarlo». Y esto nos pone de un humor de perros.

3 Latas con abre fácil

Todas las cosas supuestamente diseñadas para que las hagan solitos hasta los menos espabilados y que luego resulta que no hay persona humana que las entienda –latas con abre fácil, tapones modernos de la leche, artilugios para hacer bricolaje casero...– son una fuente inagotable de cabreos. «Sí, te sientes tonta», admite. Si a las empresas que los diseñan les diesen un euro cada vez que sus inventos fracasan y juramos en arameo, sus dueños estarían en lo alto de la lista Forbes.

4 Frasecitas hechas

¿Nadie ha notado cómo un nubarrón de ira se posa en su cerebro cuando oye frasecitas hechas y bienintencionadas como 'si quieres, puedes'? Ponen de muy mal genio. Bastan un par de ellas para arruinar el día a alguien que se ha levantado con buen pie. Y ya no digamos si no estabas muy contento. «Afortunadamente, cada vez la gente tira menos de ellas. Lo primero porque, simplemente, no son verdad y cosas como 'el querer es poder' provocan un exceso de decepción», explica Elia Santacreu.

5 Consejitos de 'enterados'

Esto nos saca especialmente de quicio. Nos los están dando y nosotros pensando 'pero, ¿qué sabrás?' y aguantando el tipo. Y esa 'represión' se paga luego, vaya que sí, en forma de 'se me ha torcido el día, diablos, y no sé por qué'. Pues porque llevas una sobredosis de recomendaciones de 'enterados' que ven tu vida muy clara, pero que no saben qué hacer con la suya. «Cuando no se sabe de algo, mejor decir 'no sé' que lanzarse a hablar y aconsejar», añade. Así no enfadas a nadie y, de paso, no te metes en berenjenales.

6 No saber dónde están las llaves

Es algo así como la prueba de que no tienes el control de tu vida, de que no eres responsable y de que eres un cabeza de chorlito. Eso no lo llevamos bien. Y si encima esto supone un retraso en nuestra agenda o que finalmente tengamos que recurrir a un cerrajero...

7 Que te corten el pelo mal

No, no es un drama, que el pelo crece... ¿Seguro? Sí, sí crece, pero vamos a la pelu con el afán de mejorar y, a veces, salimos con un buen puñado de euros menos (el mosqueo es inversamente proporcional a la tarifa) y con un look horrendo que vamos a arrastrar una buena temporada.

8 Madrugones entre semana y despertarnos el finde a las ocho

Esto nos desespera. Encima, en el peor momento, esos sábados y domingos que esperamos como agua de mayo. «Tenemos el cuerpo programado... Bueno o, como es mi caso, se nos olvida quitar la alarma de los días de trabajo», confiesa. ¿Tiene importancia? No. ¿Irrita? Tremendamente.

9 ¡No te va a doler!

Puede que funcione cuando somos niños (y ni eso), pero cuando somos mayores, no. «A mí me pasó con una pequeña intervención. Salí muerta de dolor y me lo habían dicho», recuerda Santacreu, quien dice que eso de 'no te va a doler' en realidad significa 'no te va a doler más que a ti'.

10 Que te 'capturen'

Una quedada a la que no quieres ir, que te arrastren de repente a una reunión inútil, que el pesado de turno nos secuestre media hora cuando tenemos mucha prisa... El mal humor empieza a crecer según pasan los minutos. «No llevamos bien pagar estos peajes», indica la ilustradora, quien admite, no obstante, que muchas veces, exageramos, echamos pestes por tener compromisos «y no querer hacer un feo» y luego... no es para tanto.