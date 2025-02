Quincoces de Yuso: naturaleza y tranquilidad enamoran a los veraneantes

Quincoces de Yuso, en Las Merindades, Burgos, es una localidad pequeña, un pueblo propiamente dicho, pero no es un municipio. Forma parte del Valle de ... Losa, que está compuesto por 22 entidades locales menores. El dato explica la primera imagen del lugar, algo desconcertante, que verá el visitante si llega desde el Este, bien por la BU-552 o la BU-550. Junto a la rotonda en la que ambas carreteras confluyen se encuentra solitario el edificio del Ayuntamiento. De aquí parte la Travesía Merindad de Losa, que acaba convirtiéndose en la calle principal y eje de Quincoces de Yuso (o de abajo). O Quincoces a secas, porque Quincoces de Suso (o de arriba), que estaba a unos 3 kilómetros de aquí, se despobló en los años 40 y ya no existe.

Quincoces de Yuso, con 192 habitantes censados en 2020, es la localidad mayor del municipio, que cuenta con una población de 497 personas, según el INE. Pero es evidente que en Quincoces la población aumenta en verano. Basta atravesarlo y ver la cantidad de casas que han ido expandiendo el pueblo, a unos 50 minutos en coche de Bilbao. Muchos vizcaínos tienen aquí su segunda residencia, y vienen los fines de semana o veranean.

Aunque si el visitante llega a mediodía en pleno julio no se va a encontrar con demasiada gente por la calle. «En días de calor como este -un termómetro marca 31 grados-, la gente no sale a dar una vuelta hasta las siete o las ocho de la tarde», explica una vecina, a la sombra de la iglesia de Santa María, en una pequeña plaza en la que también hay una bolera, desierta en este momento. En un tablón de avisos se anuncian viajes a la playa de Laredo, en Cantabria, a 81 kilómetros.

Otro mundo en invierno

Cerca, al otro lado de la carretera, está el restaurante Moreno, en el que hay movimiento porque en él comen muchos trabajadores de la zona. Atiende en la barra David, que es de Barakaldo pero vive en Quincoces desde el año 94. «Me vine a vivir porque me ofrecieron trabajo en este restaurante y me quedé». El suyo es un buen puesto de observación para ver cómo cambia el pueblo a lo largo del año. «El invierno aquí es duro. Caen unas nevadas tremendas y hace mucho frío». En verano «esto crece y se anima mucho. Viene mucha gente a pasar las vacaciones, de Bizkaia sobre todo, que está al lado».

Muchos son veraneantes habituales «que tienen aquí sus segundas viviendas y todo el mundo se conoce», añade el hostelero, que señala los atractivos de la localidad para el turista o el visitante ocasional: «Puedes ir a ver la Cueva del Agua o el nacimiento del Nervión, que está en Berberana, a 15 minutos. Está también San Pantaleón, donde se dice que estuvo el Santo Grial». Un dato que, curiosamente, comentarán varias personas a lo largo del día.

Mientras espera a que le recojan para ir al trabajo, en la terraza del restaurante Gorka se toma un café. El joven también es vizcaíno, de Portugalete, y resume así su historia con Quincoces: «He venido desde pequeño. De chaval siempre venía con los abuelos, con la familia. Hace 15 años encontré trabajo en la cantera y aquí me he quedado». Como vecino que vive en el pueblo todo el año, coincide al señalar que el invierno es muy duro. «Pero a mí esto siempre me ha gustado mucho. Ahora, no es lo mismo venirte con los amigos a divertirte los fines de semana que vivir aquí. En verano cambia todo, es otra historia. Si te gusta la tranquilidad, la naturaleza, andar por el monte o la bici, esto es maravilloso», añade.

Gustavo y sus hijos, Jimena, de 8 años, y Hugo, de 10, son de Bilbao. «Mis padres viven aquí. Subimos los fines de semana y ahora, en verano, estamos hasta septiembre», explica. «Mi mujer, Natalia, baja todos los días a Bilbao», añade Gustavo, que no duda al destacar que lo mejor del veraneo en el pueblo es, «sobre todo, la libertad para los niños, que pueden andar solos por ahí y moverse por su cuenta. Están felices porque ahora en verano se triplica la población y tienen amigos». «¡Que vienen de Vitoria!», tercia Jimena, que resume su día típico de vacaciones en el pueblo: «Nos levantamos... un poco tarde (ríe), hacemos los deberes (esto lo dicen al unísono Jimena y Hugo) y vamos a andar en bici». También a la piscina. «Acabamos de volver de allí». Para demostrarlo señala su pelo, todavía mojado. «Hoy tenemos un cumpleaños en Bilbao y por eso volvemos antes», añade Gustavo. «El cumple de Ibai», precisan los chavales.

De vuelta de la piscina vienen en bicicleta Mikeldi, Bea e Idaira, que también son de Bilbao. Y van camino de pasar de ser veraneantes a residentes. «Aquí tiene casa mi pareja y estamos haciéndonos una casa rural, para el futuro. Es un proyecto de ella y, probablemente, se abrirá el año que viene». Bea explica que descubrieron las ventajas de vivir en un pueblo, «donde nos conocemos todos», tras el confinamiento. «Cuando nos empezaron a dejar salir nos dimos cuenta del valor que tiene vivir al aire libre, con toda esta naturaleza».