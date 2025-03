Miguel Pérez Miércoles, 23 de agosto 2023, 00:17 Comenta Compartir

Acaba de regresar de Libros, un pueblo de Teruel que censa un centenar de vecinos donde puedes hacerte con una novela mientras le compras unas magdalenas al panadero que reparte casa por casa en su furgoneta, ahora bautizada como el 'bibliopan'. Maribel Medina (Pamplona, 1969) ha conseguido al frente de la ONG Mi Pueblo Lee hacer llegar libros a muchos de esos pequeños municipios que cuajan España. Pero, sobre todo, ha construido una auténtica red de festivales literarios en el mundo rural que vale más que mil discursos de políticos sobre la recuperación de la España vaciada. La organización, sin ánimo de lucro y que se nutre de editoriales, libreros y donantes, está además revalorizando una clase emergente de turismo literario. Autora de la trilogía 'Sangre de barro', 'Sangre intocable' y 'Sangre entre la hierba', puro noir, Maribel Medina ahora se ve «morir de éxito» ante la avalancha de ayuntamientos que quieren unirse a la iniciativa.

– ¿Esperaba este éxito?

– Sí, aunque me empieza a superar. Hace diez años, como escritora, me di cuenta de que en los pueblos es todo tiempo. La vida es más pausada y con más tiempo para leer. Disfrutan el libro con mayor afán, pero también al escritor le 'achuchan' más.

– Ha llevado a decenas de escritores a municipios recónditos.

– Las presentaciones en las capitales son un hecho recurrente. Pensé: ¿Por qué no llevar a un autor a que presente un libro o hable de literatura en un pueblo de 30 habitantes? Y la respuesta de todos ellos ha sido magnífica.

– ¿Lo original está en los pueblos?

– Sí. Cada ciudad es una copia de la otra, las mismas franquicias, rutinas parecidas... Lo genuino está en los pueblos porque cada uno tiene su propia definición en el habla, la cultura, las significaciones, incluso los bares son propios de cada pueblo.

– ¿El lector rural es exigente?

– Muy exigente. Cuando planificamos un festival, nosotros dejamos que cada pueblo elija al autor que quiere y movemos los contactos. Hay un trabajo importante de organización. Mi mano derecha es Javier Sierra, una persona fabulosa. Y le diré una cosa: cuando el pueblo se decanta por un autor, no empieza a leerlo por su último libro; se lee todos.

– ¿Existe el turista literario?

– Por completo. Son personas cultas, con una edad superior a 30 años, muy lectoras y con un poder adquisitivo alto que también saben disfrutar de la comida, los alojamientos y los pueblos. En Teruel ya ha surgido un proyecto para construir un hotel-biblioteca. Luego, existe otro tipo de fan que sigue al escritor allí donde va. Y el fan juvenil. Los niños leen mucho. Los jóvenes dejan de hacerlo en un momento dado, entre otros factores, porque un libro no puede competir con el móvil y el ordenador.

– Y ahí surge el problema.

– No, porque sí son lectores mediáticos que acuden a las presentaciones de los autores que aparecen en sus redes o en 'tik tok'. Y además compran el libro físico para que se lo firmen. Son lectores que atraen a sus padres,

– ¿Un libro es para el verano?

– En los pueblos se lee en verano y en invierno. Se lee todo el año.

– Qué magníficas librerías las de los pueblos.

– Con sus chuches, revistas y libros. El tiempo se ha detenido en ellas. Son más oscuras y tienen la cortinilla en la puerta para que no pasen las moscas. Te hacen retroceder a la niñez. A mí me alegra mucho cuando alguien nos dice que no ha cerrado su librería por los festivales, porque de repente le empiezan a encargar libros.

– Fomentan el amor al libro.

– En Pamplona yo los he encontrado en un contenedor de basura. En el mundo rural no sucede. Entras en una casa y te encontrarás libros de hace cincuenta años, desgastados por el uso, apilados en la estantería perfectamente, no marginados en un rincón. Soy muy fan de todo ello porque no solo hablamos de justicia rural, sino de justicia literaria.

– Le gustan los libros.

– A mí me salvaron. Fui huérfana muy joven. Luego me hice lectora externa de una editorial nacional. Me han dado tanto que lo menos que puedo hacer es devolvérselo. Cuando introduces en alguien el germen de un libro, es importante.