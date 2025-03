Aythami Pérez Viernes, 4 de agosto 2023, 18:43 Comenta Compartir

El mes de julio de 2023 pasará a la historia como el más cálido desde que hay registros en España, pero en la provincia de Burgos hay enclaves en los que las olas de calor son anecdóticas. Mientras que en buena parte del país las noches estivales son tórridas, hay un pueblo en la comarca de Pinares en el que la chaquetilla es una prenda básica cuando cae la tarde. Palacios de la Sierra se corona como una de las localidades de España más frías en invierno y también lidera las mínimas en verano, hasta 9 grados, un lujo que valoran los vecinos y, sobre todo, los veraneantes: «Qué gusto venir aquí y poder dormir». Y sin ventiladores ni aires acondicionados. «A veces no se puede dormir con la ventana abierta porque coges frío», asegura una mujer mayor que lleva toda la vida en la localidad burgalesa.

Los pueblos de la comarca de Pinares «son un refugio para la gente que viene en verano, hay quien ha venido desde Madrid para poder dormir», explica la alcaldesa de Palacios, Raquel Munguía, quien no entiende por qué con temperaturas máximas de 21 ó 22 grados en esta zona se aplica la prohibición de la Junta de Castilla y León de utilizar barbacoas: «Lo lógico es que mirasen por zonas dónde se dan las características para asar y dónde no, porque aquí, estando con chaqueta, nos lo prohíben». Munguía recalca que su localidad tiene una temperatura ideal para pasar el verano, aunque « las habrá aún más frías» que Palacios de la Sierra.

«Es un privilegio descansar por las noches», asegura Elena Llorente, una profesional que tiene su clínica de fisioterapia en el pueblo. Cuando sale de casa para ir a trabajar lleva chaqueta, igual que a partir de las ocho de la tarde, cuando esta prenda se convierte en imprescindible. «A los de Burgos se les reconoce en la playa porque llevan la rebequita por si acaso», un dicho popular que se torna muy real al visitar algunos pueblos burgaleses. En este paraje, el sol solo aprieta durante las horas centrales del día, pero se aleja mucho de los 40 grados que registran otras provincias. Lo habitual es que los días de más calor el termómetro roce, como mucho, los 30 grados de máxima. «Cuando yo era pequeña, era raro ir a la piscina con más de esa temperatura», reconoce Elena.

Son las diez de la mañana y una brisa fresca acaricia el municipio. Agricultores y ganaderos trabajan cargando un camión mientras los obreros municipales arreglan una calle. «Aquí no cambiamos el horario porque sea verano, como ocurre en el sur. Aquí trabajamos de 7:00 a 15:00 horas todo el año, excepto si se nos requiere para algo por la tarde», explica uno de ellos. Reconoce que en las horas centrales cuesta un poco más, «pero es cuando ya estamos casi acabando». Lo que sí recuerda este operario, por excepcional, es el verano de 2022, que «destacó por un calor inusual. No dejaron asar en el monte en todo el verano por las altas temperaturas y el riesgo de incendio. Esos días fueron necesarios descansos a la sombra y mucha agua», explica. Aún así, por las noches la temperatura «respetaba»para dormir. También la alcaldesa recuerda el verano pasado como inusual, con «un calor que yo no había vivido nunca aquí», aunque este año el mercurio ha vuelto por sus fueros en el pueblo, donde la rutina continúa ajena a las alertas rojas de Aemet. A media mañana, el jersey deja paso a la manga corta y la sombra en las calles del pueblo está más concurrida. Los vecinos charlan y comentan que, pese a todo, hace unos años los veranos eran más frescos. El cambio climático también ha llegado, aunque no lo parezca, a la comarca de Pinares.

Después de comer, a la hora de la siesta, el pueblo baja el ritmo. No así los bares ni el recinto de las piscinas municipales, construidas entre pinares y en las que la temperatura del agua está a prueba de valientes. Los niños y los jóvenes se zambullen aprovechando las horas de más calor; cuando el sol empiece a caer saldrán tiritando del agua y agradecerán ponerse una sudadera después de secarse. Estas instalaciones son frecuentadas no solo por vecinos y veraneantes de Palacios, también por burgaleses llegados de toda la provincia. «Incluso de la capital vienen muchos los fines de semana, porque se está muy bien», presumen dos trabajadoras de estas piscinas.

Laura Martín y Marc Vayreda gestionan la sala de escape Escape Room Goen en Palacios. Muchos de sus clientes llegan hasta aquí huyendo de zonas de playa masificadas donde solo se encuentra fresco en el agua. Ellos vivían antes en Girona. «Ahí el clima es muy diferente, el verano lo llevamos mucho mejor aquí y, además, está menos masificado», señala Marc. «Además de por las temperaturas apacibles, mucha gente ya viene para aprovechar esta temporada en un lugar con muchos atractivos y menos aglomeración de gente», añade. «El tiempo es agradable, de día hace calor, pero de noche puedes dormir; los días que aquí hace mucho calor significa que te puedes quitar la chaqueta».

Palacios de la Sierra es uno de los cinco puntos de la provincia donde la Agencia Estatal de Meteorología ha enclavado estaciones. «Está en un alto, donde siempre hace un poco más de frío», explican los vecinos. Aun así, estos valores de la estación sirven para hacerse una idea de cómo se respira en la zona cuando viene el aire norte porque, como comentan los vecinos viendo las noticias sobre las olas de calor que padece media España, «aquí en verano se vive muy bien».

Comenta Reporta un error