María Pérez, atleta: «Me encantan las dos marchas»

María Pérez consiguió en marzo en Córdoba su quinto título consecutivo de campeona de España de 20 kilómetros marcha con un nuevo récord nacional de ... una hora, 25 minutos y 30 segundos, que batió por un minuto y 11 segundos la plusmarca que ella misma tenía desde 2018, cuando se proclamó campeona de Europa en Berlín. Además de colocarse líder mundial del año, y decimoséptima en el ranking mundial histórico, la marchadora de la localidad granadina de Orce consiguió la marca mínima para los Juegos Olímpicos de París en 2024. En mayo, María Pérez consiguió un nuevo récord del mundo. La marchadora hizo una marca de 2:37:15 en la distancia de 35 kilómetros en la República Checa.

- ¿Le va la marcha, verdad?

- Me encantan las dos marchas y me gustaría disfrutar de las dos marchas, la del deporte y la de la fiesta.

- ¿Las zapatillas son para el verano?

- Se podrían utilizar en verano. Bueno, a mí no me queda otra, pero en verano prefiero más las chanclas.

- ¿Cuál es su canción del verano favorita? ¿Lleva auriculares cuando entrena?

- No suelo llevar auriculares, porque luego no te dejan para competir. Pero sí tengo varias favoritas de música. La que me quedaría ahora mismo sería 'La Santa', de Lola Índigo, y algo movidito, por ejemplo, la bachata de Chanel y Abraham Mateo.

- Me imagino que este verano tendrá citas deportivas ¿Cuál le parece la más atractiva?

- Tengo el campeonato de España absoluto y el campeonato del Mundo absoluto. El primero, el último fin de semana de julio en Torrens y el Mundial en Budapest en agosto. Me apetece Budapest, porque en tres días voy a tener que hacer dos pruebas.

- ¿Tiene vacaciones?

- Sí. Y necesarias, muy necesarias. Tengo un mes y quiero hacer muchas cosas con amigos y con mi mujer. También me haré algún festival que otro de música.

- De todos los lugares en los que tiene prevista su presencia este verano, ¿cuál recomendaría a los lectores?

- Por cita deportiva, Budapest sin duda. Ver a los mejores de mundo es una experiencia única.

- ¿Cuál es el plan perfecto?

- Estar con amigos. También invitarles a casa. De deporte me gusta mucho ver el baloncesto. Y también bailar bachata.

- ¿Cuál sería su verano ideal en tiempos, lugares y compañía?

- Más de un mes de vacaciones, para que me dé tiempo a disfrutar y estar con mucha gente. Un sitio, espero viajar a Sudamérica y visitar Costa Rica y Cuba. Tengo varios sitios en mente. Pero para eso necesito más vacaciones.

- El verano en España es una estación asociada a la sangría, la paella, las reuniones familiares, los helados. ¿Cómo es un domingo de verano maravilloso en su caso? ¿Cuáles sus comidas y bebidas favoritas?

- No suelo beber alcohol, pero si me tengo que dar un capricho soy de tinto de verano con limón. Me gusta más el vino que la cerveza. Y de comida me gusta todo. Una paella, un poquito de jamón y queso y una muy buena compañía con música de fondo.

- Su currículo está lleno de éxitos, de premios, medallas, ¡récords del mundo! ¿Cómo se consigue siendo todavía tan joven?

- Bueno, -se ríe- teniendo poca vida social. Trabajando mucho todos los días. Por ejemplo, mientras tus amigos están de fiesta y vacaciones, yo estoy durmiendo para entrenar al día siguiente. Con esfuerzo y sacrificio.

- ¿Qué es lo que más echa de menos al estar todo este verano de gira deportiva?

- Disfrutar de mi sobrino en la piscina y de la familia y amigos.

- ¿Un sueño para una noche de verano?

- Estar con todos mis amigos, mi familia, juntarme con toda la gente en una verbena.

- ¿Qué es lo mejor de su deporte, la marcha? ¿Qué hay que hacer para aumentar la afición?

- Lo mejor de la marcha es que viene del propio caminar, por tanto, es muy fácil. Todo el mundo puede practicarla y solo tiene dos normas. La primera es que siempre hay un contacto directo con el suelo y la segunda es que no se puede flexionar la rodilla. Hablar de marcha es hablar del deporte que más medallas ha dado al atletismo español y es la disciplina que le ha dado al atletismo español sus dos medallas olímpicas en hombres y mujeres. Somos pioneros.