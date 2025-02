Lola Cabrillana, maestra y novelista: «Si molesto es porque hago bien mi trabajo»

Quien piense que las redes sociales no son un buen altavoz para reivindicar y hacer pedagogía no conoce a Lola Cabrillana (@de_infantil). Con cerca ... de 36.000 seguidores en Twitter y una legión de lectores que han devorado sus dos novelas ('Voces color canela' y 'La maestra gitana', por la tercera edición), esta maestra de infantil se ha convertido en una referencia contra las etiquetas y los estereotipos que acompañan a la cultura gitana. Que ella lo es, «pero también mucho más que eso».

– Seguro que nunca imaginó, cuando empezó como pastelera, que ahora estaría viviendo un momento tan dulce.

– No, nunca lo imaginé, pero sí tenía ese sueño. Quería ser escritora. De hecho, a todos mis amigos, cuando no tenía dinero les regalaba un cuento personalizado que ponía abajo: 'Guárdalo, porque cuando sea famosa valdrá millones'.

– ¿Alguno ha probado?

– (Risas) Algunos me dicen que qué pena, que lo han tirado.

– ¿Y empalaga tanta exposición?

– No, no. Lo estoy viviendo muy bien y tratando de canalizar tantas emociones, porque la gente es muy receptiva y te ayuda a ver el libro de otra manera. Yo estoy descubriendo cosas de mi libro de las que no soy consciente.

– ¿Como cuáles?

– Por ejemplo que Mara, la protagonista, tiene una fuerza que no he sabido calcular. Y también la pedagogía, no sabía que iba a captar tanto la atención de la gente.

– Maestra de día, novelista de noche y en un mercadillo los fines de semana. ¿Cuándo ha sido la última vez que se ha dado tiempo para usted?

– Uy, no lo recuerdo. No paro un segundo, siempre estoy haciendo cosas. Cuando creo que voy a tener una tarde libre, ¡zas!… Me llega una entrevista, una ponencia. Y, ahora, últimamente me están llegando muchas chicas estudiantes que están haciendo trabajos específicos sobre la cultura gitana y me llaman para pedirme ayuda. Y vida social, cero.

– Seguro que ahora hay alguien pensando que, para tiempo, las vacaciones de los maestros. Vamos a desmontar el tópico…

– Venga. Pues mira, terminamos el día 6 de julio y tenemos que hacer una programación para entregarla en septiembre. Eso te quita un montón de horas, así que no son tantas vacaciones.

– Además, usted tiene pinta de no desconectar.

– Así es, estoy en contacto con mis alumnos todo el verano. Las madres, por ejemplo, me escriben mensajes diciendo que me echan de menos.

– Maestra o novelista. ¿Qué va antes?

– Maestra, sin duda. Fíjate que cuando estoy escribiendo también hago pedagogía. Creo que lo más importante es enseñar.

– Es gitana y reivindicativa, pero no le gustan las etiquetas.

– Sí, pero son dos cosas diferentes. Tú tienes tu cultura y tus raíces y defiendes eso en lo que crees. Mi lucha es contra los estereotipos, porque no todos somos iguales, pero no quiero que se me etiquete. Yo soy mucho más.

– ¿Es el colectivo más castigado?

– Junto con los homosexuales, sí. Hoy en día cualquier minoría es susceptible de ser atacada.

– ¿Usted se siente atacada?

– De cara no, sino por la espalda, sobre todo en las redes sociales. De hecho, una seguidora me mandó hace poco una conversación entre dos personas que estaban dispuestas a acabar conmigo. Hasta cómo lo iban a hacer.

– ¿Y no le da miedo?

– Ya no. Sé que es una parte que me indica que voy por buen camino. Si molesto es porque hago bien mi trabajo.

– Vayamos a los niños, que tienen la mirada más limpia. ¿Qué le enseñan ellos a la maestra?

– A disfrutar de las pequeñas cosas, la capacidad de dar.

– La mayoría vienen de familias desestructuradas y llenas de problemas. ¿Hasta dónde se implica con ellos?

– Mucho, lo que creo necesario. Lo que pasa es que después de tantos años sé hasta dónde puedo llegar. Hay veces que no puedo pasar ciertos límites porque las familias tienen su propia dignidad. Sobre todo, trato de que desarrollen el talento, en eso sí soy muy pesada. Este curso ha sido el primero de toda mi carrera en el que no he tenido absentismo ningún mes.

– Después de romper tantas barreras, ¿se siente libre?

– Absolutamente. Libre para hablar, para pensar y para escribir.

– Escuchándola, tiene que ser una 'crack' en el mercadillo a la hora de vender…

– Pues mira, soy muy tímida. Yo soy más de ayudar a mi hermana que de vender. Doy el cambio, doy las bolsas, pero no soy capaz de vender un producto como tal.