¿Cada cuánto hay que lavarse el pelo? ¿Mejor con agua fría o caliente?

El pelo es una de las partes de nuestro cuerpo que más sufre durante los meses de verano. De hecho, el aspecto que presenta a ... estas alturas del año no suele ser el más lucido ni tampoco el más saludable. «Tanto el cloro de las piscinas como el salitre del mar y el sol estropean mucho la capa exterior del cabello y contribuyen a que el pelo se parta con mayor facilidad, se encrespe y pierda lustre. Para ayudar a restaurar la cutícula del pelo podemos recurrir a tratamientos hidratantes como mascarillas, sérums o aceites esenciales o tratamientos más intensivos de peluquería», recomienda la dermatóloga Ángela Hermosa.

Ahora bien, si lo que queremos es tener 'pelazo' todo el año, «el cuidado del cabello debe ser diario», insiste la doctora Claudia Bernárdez, especialista en tricología en la Clínica AB Derma (Madrid). Y una de las «claves» para lograrlo es la limpieza. «Cuando hablamos de lavar, siempre pensamos en lavar el pelo. Sin embargo, nadie habla de lavar el cuero cabelludo, que realmente es donde mayor suciedad se acumula. Así que cuando nos metemos a la ducha lo que tenemos que lavar bien es el cuero cabelludo. Y para eso necesitamos un buen champú», apunta la doctora Bernárdez, autora del libro 'La biblia del cuidado del cabello' (Ed. Zenith).

El champú

Primer consejo: no solo hay que lavar, sino que hay que hacerlo bien. «La piel del cuerpo no requiere ningún esfuerzo, pero la del cuero cabelludo es más complicada de limpiar porque está cubierta de pelo. Por eso, el simple hecho de aplicar champú y enjuagarlo no siempre consigue el efecto deseado, especialmente en personas con mucho cabello y más si es ondulado o rizado», coinciden las tricólogas.

Según explica la doctora Bernárdez, «para que las moléculas del champú alcancen toda la grasa que hay entre las fibras capilares, lo que tenemos que hacer es ir masajeando poco a poco, además de asegurarnos de que el producto se reparte correctamente por todo el cuero cabelludo y las raíces. Una vez enjabonados, viene la siguiente parte importante: aclarar por completo. Porque esa sensación de que el pelo se ensucia solo con mirarlo se debe, precisamente, a que no retiramos del todo los productos y se quedan pegados a las fibras capilares en la raíz».

¿Mejor con agua fría o caliente?

La temperatura del agua influye (y mucho) en el resultado final. «Lo mejor es comenzar a lavar el cabello con agua templada y después repasar con una temperatura más fresca para finalizar», resume la doctora Bernárdez. Lo interesante del agua fría –explican las expertas– es su capacidad para mantener la cutícula 'cerrada' y ayudar a que los componentes nutritivos se queden adheridos a la fibra, «pero si hacemos todo el lavado a baja temperatura podemos quedarnos con la sensación de que el pelo no está muy limpio. En el caso del agua caliente, el problema es que «limpia tan bien que diluye hasta la grasa natural de la cutícula, por lo que no se debe usar siempre».

¿Es malo lavarlo todos los días?

«El pelo hay que lavarlo cuando está sucio. Si practicas deporte a diario y te suda la cabeza tendrás que lavarlo todos los días y no pasa nada. No se va a caer más por eso», aclara la dermatóloga Ángela Hermosa. Cada día perdemos entre 50 y 100 cabellos al margen de que pasemos por la ducha o no. «La higiene es salud, también en el cuero cabelludo. El pelo se debe lavar siempre que uno quiera y cuando note el pelo sucio. Si se lava muy a menudo es importante asegurarse de usar un champú menos agresivo y de reponer los lípidos, nutriendo el cabello con frecuencia. Si el pelo es muy grueso se pueden espaciar más lo lavado porque no se 'ensucia' tanto.

La importancia de la nutrición

Ambas dermatólogas coinciden en la importancia de nutrir el tallo piloso para lucir un cabello sano y brillante. «La cutícula está recubierta por una finísima capa de lípidos que hace que el pelo resista las agresiones externas. Pero esta capa se elimina fácilmente con cualquier cosa que hagamos en el día a día. Por eso, para mantener su calidad, debemos recuperarla también de forma continua. Es decir, es mejor cuidar el cabello un poco cada día que esperar a que se estropee y pretender 'recuperarlo'. Spoiler: el pelo muy dañado, no se 'arregla'», advierte la autora de 'La biblia del cuidado del cabello'.