Correr por el monte es su vida. Lo que más le gusta. Cuando dio a luz a su hijo no tardó ni dos semanas en ... calzarse de nuevo las zapatillas. «Es una sensación de libertad, algo que me permite ser yo misma y estar de buen humor». Además de una pasión, este deporte se ha convertido en su profesión. Se puede considerar que Azara García de los Salmones (Los Corrales de Buelna, Cantabria, 1983) ha sido la primera española en convertirse en profesional del 'trail-running', esa modalidad que cada vez tiene más adeptos y que consiste en subir y bajar montañas a la carrera. Cuanto más altas y empinadas, mejor.

– Correr es de cobardes, dicen.

– ¿Seguro? A mí me parece algo genial. Yo tenía claro desde los ocho años que quería ser atleta y seguiré activa hasta que necesite cachava y, quizás, más allá.

– Cuando al británico George Mallory le preguntaron en 1923 por qué quería ser el primer humano en ascender el Everest, dijo que «porque estaba allí». Pero Mallory hablaba de ascender cumbres andando no corriendo. ¿Qué necesidad hay?

– A ver, nosotros a veces también caminamos. Si está muy empinado o es una zona técnica, pues andamos. No pasa nada. Correr por un entorno natural es algo muy bello, que nos conecta con nuestro yo primitivo.

– Ha competido en lugares tan diversos como las selvas de Thailandia, Suecia o Hong Kong. Pero, parafraseando a la canción de Antonio Vega, ¿cuál es el sitio de su recreo?

– Este deporte te permite conoces lugares increíbles. Me gustan mucho las islas canarias por los contrastes en pocos kilómetros y también Lavaredo, en los Alpes. Pero tenemos enclaves impresionantes a la vuelta de casa, aquí en los Picos de Europa, por ejemplo. Somiedo me flipa.

– Lo ha ganado casi todo. Si Filípides corrió 42,195 kilómetros, Azara ha triunfado en ultras de más de 100 kilómetros. ¿Le teme a algo?

– A ver, miedo no tengo. Pero sí que hay que tener respeto. En la alta montaña hay situaciones que pueden ponerte en peligro:un cambio de tiempo súbito, no llevar el material adecuado, una caída... Cuando voy a Picos de Europa, por ejemplo, nunca lo hago sola. Y también están los perros pastores. Con esos me cruzo muy a menudo y nunca sabes si pasar o darte la vuelta...

– ¿Y las lesiones?

– Alguna he tenido. Del último mundial me retiré por unas ampollas.

– ¿Por unas ampollas?

– Sí. Pensé que se me habían metido piedras dentro del calcetín y me estaban matando. Llegué a un avituallamiento y al descalzarme comprendí que eran rozaduras. Nunca jamás había tenido un problema así. Le estamos dando vueltas para solucionarlo porque nos tiene un poco preocupados este asunto.

– Igual tiene que hacer el Camino de Santiago para saber cómo curar las ampollas.

– Jajaja. A lo mejor.

– ¿Cuántos horas entrena al día?

– Más o menos, cuatro. Pero no todo es correr. Hago muchas rutinas y ejercicios diferentes.

– El 'trail running' es un deporte que ha crecido mucho en los últimos tiempos a nivel amateur. Hace 20 años, el que corría una prueba de 10 kilómetros por el monte era un superatleta... Hace una década se pusieron de moda las medias maratones y hace un lustro, los maratones. ¿No tiene la sensación de que si ahora no corres una ultra (a partir de 50 kilómetros) no eres nadie?

– Totalmente. Es un fenómeno terrible. En las pruebas veo a gente que ha empezado a correr hace dos días y se mete en unos fregados increíbles. Hay mucho amateur arriesgando su salud. En serio. Es algo que no entiendo y me preocupa. Hay una obsesión por hacer el que más kilómetros; por diseñar las carreras populares cada vez más duras; mucho postureo en redes sociales... Yo tardé muchos años en correr más de 20 kilómetros de una tacada. Fueron horas y horas de entrenos para progresar... Es algo que me tiene alucinada.

– Aunque en el 'trail running' hay categoría masculina y femenina, corren todos a la vez. ¿Le miran los hombres mal cuando les adelanta?

– Cada vez menos. Ahora hay muchos que te animan y apoyan. Pero me encuentro todavía con algunos que no se apartan, te obstaculizan y se pican y aprietan para no dejarse pasar por una mujer. A veces me molesta un poco, pero creo que estamos yendo a mejor.