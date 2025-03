El fantasma de Churchill

Verónica García-Peña Domingo, 30 de julio 2023, 00:19 Comenta Compartir

Había una vez un periódico de provincias llamado, bueno, da igual su nombre, donde trabajaba con ahínco un articulista de opinión empeñado en pasar a la posteridad por sus columnas, a las que siempre adornaba con sesudas frases de respetados pensadores. Se llamaba Manolo, aunque todos le llamaban Harold, pues así firmaba. Un nombre más adecuado a su querer ser, ya que se sentía muy 'british'. De hecho, creía haber nacido en el lugar equivocado. Siempre se vio más de Gales que de aquí al lado. Y, como se sentía muy inglés, solía vestir a la inglesa. ¿Cómo? Copiaba los looks típicos de un 'royal' de la campiña.

Una soleada tarde de verano, a Harold la columna se le atragantaba, así que decidió echar mano de uno de los más insignes políticos del siglo pasado para darle lustre al texto e intentar que aquello, plano y en verdad un tanto pobre, tuviera cierta enjundia. Así, sin pensarlo mucho, tecleó en el buscador del ordenador lo que le salvaría: «Frases famosas de Winston Churchill».

La pantalla se llenó de miles de decires. Harold sonrió. Con aquellas máximas, repartidas por aquí y por allí en el artículo, lograría terminarlo y darle el aire distinguido que su nombre y su actitud 'royal' merecían. Ay, qué bien le venían esos pensamientos. Los que de verdad dijo Churchill y los que no porque Harold, en su ansia por terminar cuanto antes y ser recordado como un columnista inteligente, profundo e instruido, no se paró demasiado a comprobar si las reflexiones de veras eran del político inglés o una invención. ¿Quién se iba a dar cuenta? Nadie lee opinión. Ni sus compañeros.

Feliz como una perdiz, con el artículo completo, cuando se disponía a enviarlo, Harold empezó a sentir frío y a oler a humo. Las luces de la sala comenzaron a parpadear y todo el edificio del periódico quedó sumido en un extraño silencio. Harold miró a su alrededor confuso. Ya no solo olía el humo, lo veía. Y veía algo más. La figura de un hombre robusto que vestía un traje oscuro, un sombrero de bombín y llevaba un puro en la mano. ¡Oh, Dios! ¡Era el fantasma de Winston Churchill!

– ¿Me has llamado, Harold?

Harold tragó saliva y miró a aquella aparición con los ojos desorbitados.

– Harold, Harold –y el fantasma de Churchill levantó una ceja–, no deberías jugar con mi nombre así.

El columnista estaba boquiabierto, incapaz de creer lo que veía.

– Escucha, Harold, estoy cansado de que todos los articulistas del mundo, y sois muchos, uséis mi nombre en vano –y echó una profunda bocanada contra el rostro contraído del asustado Harold, que seguía mudo, tirando hacia abajo de su chaqueta de lino color verde Dingle, una localidad del Condado de Kerry según le había explicado el vendedor, mientras sudaba a mares.

– Qué imprudente que es el atrevimiento, que me usáis para todo –continuó Churchill–. A mí, que soy un gran hombre. Además, ¿estás seguro, querido Harold, que yo dije todo lo que has escrito en ese artículo tuyo?

Harold tragó saliva. No, no lo estaba. No lo había comprobado. Quizá más de una y más de dos frases atribuidas a Churchill no eran del todo verdad o no eran de él, pero otros también lo hacían, pensó, y él no quería quedarse atrás.

– Muy bien, Harold –y el fantasma, envuelto en un humo cada vez más espeso, se acercó al articulista y le señaló con su puro–, es hora de partir.

Harold se puso blanco. Nunca había sentido tanto miedo ni tanto frío, aunque sudaba como si estuviera en el Caribe. ¿Partir? ¿A dónde? No quería morir. No estaba preparado para morir.

– No, no vas a morir –le dijo el fantasma adelantándose a sus pensamientos–, pero durante los próximos meses me apareceré en tu vida cuando menos te lo esperes para recordarte las consecuencias de recurrir a mi nombre sin razón.

Y así lo hizo. Meses en los que el espectro voluminoso y humeante del político acompañó a Harold por la redacción, en la ducha, en la cama o en el baño. Incluso cuando intentaba echar la siesta, el espíritu le susurraba al oído.

Tras ese tiempo de martirio, Harold, al borde de la locura, suplicó a Churchill que lo dejara en paz y este aceptó pero, antes de irse, le hizo una última advertencia.

– Debes saber, querido Harold, que yo no soy el único que visita periódicos.

El articulista lo miró confundido.

– ¿Te gusta Dickens, Harold? A mí me gusta mucho. Sobre todo 'Cuento de Navidad'. ¿Te acuerdas de esa obra, Harold?

Este asintió. Cómo no acordarse si todas las navidades la utilizaba en alguno de sus artículos. También a Orwell, Wilde, Rousseau, Kant y ¡a Robespierre!

Churchill sonrió. Él se consideraba un tipo agradable, pero no podía decir lo mismo de algunos de sus compañeros del más allá. La brasa que metía Kant era terrible y hacía que los articulistas suplicaran su muerte. Los griegos eran amigables en general, pero Robespierre. Ay, ese hombre. Ni como espíritu dejaba de aterrorizar a la gente.

El espectro del inglés guiñó un ojo a un, ahora sí, aterrorizado y arrepentido Harold, que a partir de ese día volvió a llamarse Manolo y, como había llegado, envuelto en una nube de humo, se marchó.

