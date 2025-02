Eugenia Tenenbaum: «Hay que visitar los museos con una mirada irrespetuosa»

Eugenia Tenenbaum (Santiago de Compostela, 1996) invita a mirar un cuadro, una escultura, cualquier obra artística, desde los márgenes de lo establecido, desde esos espacios ... que, tradicionalmente, han sido expulsados del marco. Sus estudios se afrontan con perspectiva de género, de clase, de interracialidad. Y así lo cuenta en 'La mirada inquieta', un ensayo que repasa la Historia del Arte con un consejo a la hora de visitar museos.

- ¿Cuál?

- Siéntete libre. Busca lo que te llame la atención. Nadie se tendría que sentir mal por no ver las obras maestras o capitales de los museos. Si quieres verlas, adelante. Pero también hay que darle una oportunidad a aquellas obras que no son tan conocidas, que no se han visto beneficiadas por todo un engranaje de marketing.

- 'La Gioconda' tiene colas y hay cuadros cerca que nadie mira.

- Ese es el problema del turismo cultural masificado. Vamos como un rebaño de ovejas. Se generan expectativas que luego nos pueden decepcionar. Llegas a la sala de 'La Gioconda', ves a 380 personas arremolinadas a su alrededor y el comentario habitual es: 'Qué decepción', 'me la imaginaba más grande', 'no la puedo ver bien por la distancia de seguridad'. Al final, la gente se ha comido horas de cola para estar cinco o diez segundos delante de la obra y hacerse el correspondiente selfi. ¿Dónde queda el disfrute? ¿Dónde queda acercarse a las obras y al museo desde una postura horizontal? ¿Dónde queda el conocimiento?

- ¿Y entonces?

- Ojalá que quien visite un museo lo haga con una mirada curiosa, inquieta. Pero, sobre todo, irreverente e irrespetuosa.

- ¿En qué sentido?

- Se ha sacralizado tanto el arte, las obras de arte y, sobre todo, a los artistas que la gente se acerca al museo con esa sensación de me siento pequeña, ignorante, necesito que me guíen, fiarme a toda costa de lo que aquí vea y escuche. Ojalá se le perdiese el respeto.

- Muchas veces, ante una obra de arte, tienes la sensación de que algo se te escapa.

- Es muy habitual esa frase de 'me gusta el arte, pero no lo entiendo'. Esa coletilla nunca es culpa ni responsabilidad de la persona, sino que es un fallo de los profesionales del sector. Eso indica que no hemos hecho las cosas bien o que las podemos hacer mejor.

- ¿Por ejemplo?

- Acercando el lenguaje y la terminología de una forma sencilla. No usando palabras enrevesadas sin contextualizar (esto se ve sobre todo con el arte contemporáneo). Esto genera una brecha lingüística, dialéctica, de disfrute. Y desplaza la responsabilidad a la persona que visita el museo, en lugar de al profesional que redacta las cartelas.

- ¿Qué es el arte?

-Esa es la pregunta. La que mejor responde a mi manera de entenderlo es: aquello que consensuadamente se decide que lo es.

- ¿Y quién lo decide?

- Ha dependido mucho del contexto histórico. En la Edad Media se entendía más como artesanía. A partir del Renacimiento, la teoría italiana separa las artes mayores de las menores. En el siglo XVIII y XIX se reconfigura el mercado y aparece la figura del marchante, que ya no solo decide qué es arte y qué no, sino lo que está de moda. Y en el siglo XX, con la crítica, se reivindica la potestad de cada artista de determinar qué es una obra de arte en función de su trabajo. Hay de todo menos consenso, al menos en Europa.

- Lo que parece claro es que el arte no tiene por qué ser lo bello.

- Nos perdemos muchísimo cuando entendemos el arte solo como aquello que es estético o bello. El arte puede ser útil, decorativo, político, una protesta....

- ¿La belleza puede ser excusa para un discurso reaccionario?

- El arte se ha utilizado, durante la mayor parte de la historia occidental como una herramienta para legitimar el poder (monárquico, del clero, la nobleza o la burguesía). Las lecturas instrumentales e ideológicas han estado a la orden del día... También ahora.

- ¿Muchas obras quedan fuera de este canon aceptado?

- Una de las cosas interesantes de los museos y de la Historia del Arte ya no es tanto qué se cuenta o qué se expone, sino qué no se está contando y qué no se está exponiendo. Eso muchas veces nos aporta más información y más valiosa. Tenemos qué preguntarnos qué discurso están perpetuando, cuáles se están negando a incorporar y qué decisiones políticas, politizadas e ideológicas hay detrás.