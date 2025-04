Desayuno de diez para ir al cole

Con el inicio del curso escolar comienzan las prisas por la mañanas para ir al cole. Llegan las carreras en el desayuno y el riesgo ... de dejar de lado los hábitos saludables y dar a los peques algo que resulte rápido y con lo que no tengamos que pelear: unas galletas, un bollo, un zumo envasado... Un error nutricional muy extendido. Los estudios realizados por diferentes sociedades de nutrición en España coinciden en que solo un porcentaje muy pequeño de los menores, que ronda un 10%, opta por alimentos saludables: fruta, cereal integral, lácteo sin azúcar y grasas saludables. No desayunar o hacerlo mal multiplica el riesgo de obesidad y problemas futuros de salud e, incluso, baja el rendimiento escolar.

Levantarse antes para preparar el desayuno

Dedicar tiempo al desayuno es dar un paso de gigante para lograr que este primer menú del día sea saludable. «Levantaos un poco antes y preparad un buen desayuno. Madres y padres debemos sentarnos a desayunar, dedicar al menos quince o veinte minutos y dar ejemplo, disfrutar. Nada de prisas, nada de desayunar de pie ni pasarse la mañana con el 'venga, venga', en la boca. A nadie le gusta desayunar sometido a presión, gritos, enfados y prisas. Y menos a los niños», aconseja la doctora Lucía Galán, conocida en redes sociales como 'Lucía mi pediatra'.

En un estudio realizado con una muestra de casi 4.000 niños y adolescentes españoles se ha comprobado que «desayunar en familia está asociado a la ingesta de alimentos de mayor calidad», señala José Francisco López-Gil, investigador del centro de Estudios Sociosanitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es decir, «los que incluyen grupos de lácteos, cereales y frutas»,

Padres y madres no solo deben dedicar tiempo, también necesitan educación nutricional: saber identificar los alimentos insanos y las consecuencias para la salud de sus hijos. «Es importante facilitar la labor de las familias a la hora de escoger el desayuno de los más pequeños; saber exactamente qué alimentos deben tomar, priorizar los que son considerados más saludables por su composición nutricional», añade López-Gil.

Pone ejemplos de esa 'cultura nutricional' que debe estar al alcance de los hogares: «Consumir fruta entera es más recomendable que hacerlo en forma de zumo porque así activamos más mecanismos que favorecen la saciedad –con la masticación obtenemos un mayor número de nutrientes, dedicamos más tiempo al desayuno...–» Existe una gran diferencia entre el consumo de un cereal integral de avena o centeno, por ejemplo, a un producto de bollería industrial o cereales de desayuno. Los dulces sacian menos, son más agradables al paladar y por eso se come más cantidad.Además, son ricos en azúcares añadidos y grasas 'malas' e incluyen potenciadores del sabor. Con todo ello, «favorecen una mayor ingesta de calorías y la obesidad», advierte el investigador.

No a los lácteos azucarados

Lácteos, fruta entera, cereales y grasas saludables componen el menú ideal para el desayuno de los niños, resume la autora de 'El Gran Libro de Lucía Mi pediatra'. En cuanto a los lácteos, es importante que la leche y el yogur (siempre natural) sean sin azúcar. Otra buena opción es el queso fresco. En el grupo de cereales, debemos dar prioridad a la tostada de pan integral, «nada de cereales que llevan hasta un 40% de azúcar, además de grasas trans tan dañinas para la salud», incide la pediatra. El aceite de oliva virgen extra y el aguacate sirven para untar en la tostada –nada de mantequilla ni mermelada–. Si el niño toma poca leche, sustitúyela por frutos secos, que son una excelente fuente de energía y calcio.

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria aconseja «no obligar a los pequeños a comer nada más levantarse si no tienen hambre», pueden tomar una fruta, un plátano o un yogur, y llevar un almuerzo para el recreo más completo. Yofrecerles en el desayuno «cualquier alimento que sea saludable». «Unos garbanzos y una fruta es mucho más saludable que la leche 'chocolateada' y las galletas», apuntan sus portavoces.

Ansiedad y baja autoestima

Un desayuno equilibrado no solo mejora la salud y previene la obesidad en los niños, sino que beneficia al rendimiento académico. Una investigación que ha comparado los hábitos del desayuno y las notas logradas en el examen internacional de PISA lo demostró. El trabajo detalla que los estudiantes de 15 años que afirmaban no desayunar antes de ir a la escuela, sacaban puntuaciones más bajas en las competencias de matemáticas y ciencias – esta última materia engloba preguntas de las asignaturas de Biología y Geología, Física y Química y Tecnología–. Sin embargo, no se encuentra relación entre el hábito de desayunar y el rendimiento académico en la competencia lectora.

En otro reciente estudio, que incluyó a casi 4.000 niños y adolescentes españoles, «observamos que tanto los menores que no desayunaban como quienes lo hacían fuera de casa y de forma poco saludable sufrían más probabilidades de presentar problemas de salud psicosocial, como baja autoestima y estado de ánimo y ansiedad», destaca López-Gil.