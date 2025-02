Veganos, fitness, celíacos...las suscripciones al táper a domicilio se ponen de moda

Ni tiempo ni paciencia nos sobra en la vorágine del día a día. Y a veces necesitamos un poco de ambas para por ejemplo alimentarnos ... en condiciones; o por decirlo de otro modo, de forma saludable. Pero glorificamos el ocio y nuestro tiempo libre, así que no es de extrañar que proliferen como setas empresas de servicios de comida - o de táper - que nos permiten comprar a domicilio platos saludables, huyendo de alimentos precocinados como las clásicas lasañas para descongelar en el trabajo o los socorridos sándwiches, grandes aliados del 'fast food'.

Cuatro comidas por 30 euros

Guillermo odia la sartén pero ama el microondas. Se olvida de pensar lo que llevar en la tartera cuatro días a la semana, que son los que está suscrito al servicio de Wetaca. «No tengo tiempo ni ganas de cocinar al llegar a casa así que esto es cómodo; y elijo distintos platos con opciones bastante sanas e intento cuidarme así entre semana». Este ingeniero madrileño cuenta cómo la aplicación le sugiere distintas comidas en función de su gusto - por ejemplo él ha indicado que de pescado ni hablar - y de esta manera opta - por un precio de 30 euros por un estofado de ternera con verduras, pad thai de pollo, arroz meloso de pollo y verduras; y fideuá de alcachofa, espárragos y piquillos. En todos ellos viene indicada su información nutricional, ingredientes, una descripción sobre la forma en la que ha sido elaborado y el peso de la ración (entre 420 a 500 gramos).

Bajo en hidratos y para veganos

Opciones a priori muy ventajosas para quienes viven solos, comparten piso y pasan de desaprovechar el tiempo entre el supermercado y los fogones. «Los fines de semana casi no paso por casa y para las cenas tiro de cosas fáciles que tenga en la nevera; el viernes hago el pedido semanal y tengo para esos cuatro días lo que necesito». Manuel Castellano también sabe lo difícil que a veces resulta cocinar para uno solo, y fue esa una de las razones por las que creó la empresa 'No cocino más', que ofrece un centenar de opciones de táperes - con precios que oscilan entre los 4 y los 8 euros - con un plan de alimentación basado principalmente en la dieta keto - muy baja en hidratos de carbono - y recientemente han añadido platos para veganos. «Las carrilleras de cerdo en salsa con crema de patatas o las berenjenas rellenas de atún son un éxito según las estadísticas de nuestra web», indica. Los platos tienen una durabilidad de entre una a dos semanas frescos en la nevera -según las opciones que elijamos - y si no es posible consumirlos antes, se pueden congelar hasta 6 meses.

Sin gluten y amantes del fitness

Son solo dos ejemplos de las más de una docena de webs que se promocionan en las redes sociales y que han vuelto a poner el táper de moda ante la falta de tiempo, la inflación en los alimentos y la concienciación de la sociedad en alimentarse de forma equilibrada. Las hay que te hacen un menú semanal de 1500 a 2000 calorías, los que se centran en diabéticos, alérgicos al gluten, basadas fundamentalmente en alimentos vegetales, personalizadas para amante del fitness o para los que quieren quitarse unos kilos de encima sin mancharse en la cocina.

«Nuestras etiquetas son sin aditivos, sin conservantes, sin ingredientes extraños. Todo lo reflejado puede estar en la nevera de tu casa. Además todo es ecológico, libre de gluten y de temporada», presume David Tallón, cofundador de la empresa Free Food, que destaca entre los platos de éxito entre su medio millar de clientes «el bacalao con verduritas, los currys con legumbres o los gazpachos de todos los colores». «Cada semana el menú es distinto; hay opciones por ejemplo de 8 platos envasados al vacío por 50 euros y 'a la carta' con comidas entre los 6 a los 9 euros; los clientes se aseguran su aporte de verdura con nosotros», indica el emprendedor, que coincide con Pablo Blanco, cofundador de Fitness Power Food, en que la suscripción en la web es clave para ni siquiera tener que pensar en hacer el pedido cada semana. «Ofrecemos packs ya preestablecidos en función del peso, si eres hombre o mujer y el objetivo; para favorecer la pérdida de peso, aumento muscular, u objetivos personalizados además adaptamos nuestros menús a todo tipo de personas independientemente de que sean o no deportistas», señala Blanco. En su web podemos personalizar los platos a nivel de gramaje e ingrediente, separando entre proteínas, hidratos y vegetales, y encontramos por ejemplo 6 platos por 55,60 euros hasta 24 comidas por 191, con comidas o cenas como salmón con boniato y calabacín, burger de ternera premium con patata o Heura - una alternativa vegetal a la carne de pollo - teriyaki con basmati.