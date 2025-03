Ropa con protección solar para evitar quemaduras

Los cielos despejados y las altas temperaturas que se registran estos días en la mayor parte de España aconsejan tomar medidas para evitar las peligrosas ... quemaduras solares, frecuentes en estos veranos anticipados. En muchos casos no es suficiente la crema protectora y es necesario cubrirse la piel. En el mercado se ha multiplicado la oferta de ropa con protección solar: gorros, camisetas, trajes de baño, pantalones... preparados para esquivar el daño de los rayos y que se identifican por las siglas 'UPF'. Además de estas prendas con tratamientos especiales, existen tejidos que protegen más por su composición o, incluso, por su color.

Para muchas personas es ya una pieza imprescindible. «En algunos casos no es recomendable el uso de las cremas fotoprotectoras, por problemas de alergias, dermatitis... por lo que esas personas tendrán que utilizar ropa con fotoprotección», indica el doctor Juan Jurado, responsable del grupo de trabajo en Dermatología de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Igual ocurre con los niños pequeños, que no deben exponer la piel directamente al sol aunque utilicen cremas protrectoras.

En las etiquetas

Las siglas UPF significan 'Factor de Protección Ultravioleta'. «Indica la cantidad de radiación que un tejido permite que llegue a la piel. Cuanto más alto es, mayor es la protección y menor el riesgo de lesiones», detalla el especialista. Incorporar el nivel de UPF de una prenda en su etiquetado es recomendable, pero no obligatorio y exige ajustarse a unos requisitos. Los fabricantes de tejidos técnicos –para deportes y actividades al aire libre– son los que tiene un mayor interés en obtener la certificación. «Deben cumplir unas determinadas normas internacionales de organismos como la Australian Radiaton Protection & Nuclear Safety Agency, y la American Society for Testing Materials», añade el especialista. «Si las superan, pueden utilizar el logo UPF, junto a su rango de protección (que va de 10 a 50+).

Los expertos alertan de que si una prenda está mojada, su capacidad de proteger de los rayos se reduce a la mitad. Por este motivo, la ropa diseñada para utilizarse en el agua o en ambientes húmedos (piscinas y playas), está fabricada con materiales que permiten un secado rápido.

Gorros y sombrillas han incorporado estas etiquetas desde hace tiempo. En los sombreros es muy importante, ya que protegen del efecto nocivo de los rayos en la cabeza, las orejas, la cara y la parte posterior del cuello. «Son zonas más propensas a las lesiones cancerígenas derivadas de la agresión celular por la cantidad de radiación ultravioleta recibida», resalta el doctor Jurado. Por ello, es recomendable, incide, que los gorros tengan ala ancha, mayor de 7,5 centímetros. Pueden ser de materiales sintéticos o de paja, mejor a partir de factor 30.

Las claves Certificado El protector solar en la ropa se denomina UPF (o FPU en castellano). Las prendas pueden incluirlo en su etiqueta si cumplen unos requisitos marcados por agencias oficiales. Ojo, se pierde con el desgaste.

Niveles de protección En la etiqueta aparecen también los niveles de protección, del 10 al 50. Por ejemplo, una prenda UPF 50 bloquea el 98% de los rayos del sol o, lo que es lo mismo, sólo una parte de cada cincuenta de la radiación ultravioleta que toca el tejido lo atraviesa.

Titanio y zinc

«La protección solar es un proceso de acabado que se aplica en el tejido en fábrica. En nuestra marca lo hacemos en las prendas de baño, camisetas, leggins...», detalla Laura Martínez del Pozo, directora creativa de la firma textil Peseta. Resalta que la demanda de estas prendas «va en aumento». «Ofrece un plus, que la gente valora cada vez más», cuenta la experta, 'programm leader' del máster en Diseño Textil y de Superficies del Istituto Europeo di Design (IED) de Madrid. Para incrementar la fotoprotección de un tejido elaborado con materias 'naturales' como algodón, lino o seda, se tratan con productos como óxido de titanio o de zinc durante su fabricación. De esa forma, refuerzan su capacidad de absorción o reflexión de los rayos ultravioletas.

Los tejidos más 'protectores'

Puede que un tejido no tenga asignado un UPF porque no protege de los rayos del sol o porque no se ha sometido a pruebas para estar certificado. Por eso, es importante distinguir los tejidos que tienen ese 'súper poder'.

Color: Los colores oscuros o brillantes –negro y rojo– protegen más que los claros, al contrario de lo que pueda parecer.

Composición: Las telas densas son más protectoras que las delgadas o de tejido suelto. Se puede comprobar la protección solar de un tejido sosteniéndola a la luz. Si ves a través, la radiación ultravioleta penetraría fácilmente en la tela y alcanzaría la piel. Las fibras sintéticas, como lona, nylon, licra, rayón o poliéster protegen más que algodón, seda o lino.

Ajuste: Contra el calor, es preferible la ropa holgada. Las prendas ajustadas pueden estirarse y reducir el nivel de protección ofrecido, ya que las fibras se separan y permiten que pase más luz ultravioleta.