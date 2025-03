¿Por qué los jóvenes ya no planchan?

La plancha es una de las tareas más tediosas, sobre todo cuando la montaña de ropa alcanza una altura desproporcionada. Aunque hay personas que aseguran ... que planchar les relaja, desde luego no es la respuesta más habitual. De hecho, el último estudio sobre hábitos en el hogar lo deja bien claro. Más de la mitad de los encuestados no considera necesario planchar la ropa, un porcentaje que se dispara cuando se le pregunta a los menores de 35 años: a ocho de cada diez directamente les parece una pérdida de tiempo, mientras que para sus madres (el 75% de las personas que hacen esta tarea son mujeres) forma parte de su rutina semanal.

Lo de llevar la ropa con algunas arrugas (y que además no importe) es una cuestión básicamente generacional. ¿Por qué los jóvenes usan la plancha cada vez menos? «Porque es una actividad que requiere de una organización previa y una dedicación, como ocurre con cualquier otra tarea del hogar. Y esa falta de planificación y de tiempo hace que la plancha sea uno de los aspectos del cuidado textil del que más se desentienden los jóvenes. Por otro lado, las fibras con las que se fabrican ahora la mayoría de prendas son sintéticas y, por tanto, no se arrugan tanto como las naturales. Esto, unido a que las generaciones de menos edad no sienten una 'presión' social sobre la necesidad ir bien planchados, hace que no sea una tarea prioritaria para ellos», explica Rita Cifuentes, experta en economía doméstica y directora de The Home Academy, la primera escuela española especializada en organización y bienestar en el hogar.

Al margen de las preferencias de cada uno, hay ocasiones en las que no queda más remedio que encender la plancha para repasar una camisa o un pantalón de esos que se arrugan solo con mirarlos. Estas son algunas claves para sacarle el máximo partido a uno de los electrodomésticos que menos gustan.

¿Qué prendas se deben planchar siempre?

«Depende del tipo de fibras con las que estén confeccionadas. Si son de lino, algodón o seda es imprescindible pasarles la plancha, sobre todo si son camisas, blusas, pantalones, vestidos y faldas. En el caso de las sábanas, también es recomendable hacerlo porque así se elimina toda la humedad y ocupan menos espacio en el armario, además de ayudarnos a descansar mejor una vez puestas en la cama», aconseja la experta.

¿Qué tejido se arruga más?

«El lino, con diferencia. Las prendas de algodón, excepto el denim, también se arrugan mucho, al igual que la mayoría de las sedas», precisa Cifuentes.

Prohibido planchar

Prohibido planchar. Si lo que queremos es enchufar la plancha lo menos posible, debemos vestir con prendas fabricadas con tejidos confeccionados con fibra de poliéster, nylon, elástico... y artificiales (a medio camino entre las naturales y las sintéticas) como es el caso del lyocell, un tejido sostenible que se ha hecho muy ppopular en los últimos años y que resulta muy suave y ligero al tacto.

«En cualquier caso, es importante observar e interpretar de manera adecuada la etiqueta de lavado y planchado de cada prenda. Evidentemente, no se puede planchar la ropa en cuya etiqueta aparece una plancha tachada ni tampoco las que nos lo indiquen expresamente (ni siquiera a baja temperatura) porque podemos dañar la prenda de forma irreparable», aclara la directora de The Home Academy.

¿Plancha tradicional, vertical o centro de planchado?

«Aunque parece un electrodoméstico sencillo, no todas las planchas son iguales. El peso, la potencia o la facilidad de uso son algunas de las características en las que debemos fijarnos antes de elegir un modelo concreto», señalan en la Organización de Consumidores y Usuarios después de analizar 18 planchas y una docena de centros de planchado que, por cierto, han experimentado una subida del precio medio del 18% respecto al año pasado.

Los técnicos destacan que, además de unos buenos resultados en las pruebas de planchado, es importante que el flujo de vapor sea el adecuado porque «facilita la eliminación de arrugas y reduce el tiempo que se emplea esta tarea». En el caso de las planchas, un buen mantenimiento también ayuda a que el modelo elegido nos dure mucho más tiempo. «Basta con sencillos gestos como vaciar el depósito de agua (en frío) después de cada uso, limpiar la suela con una pasta de agua y bicarbonato cuando se ensucie y usar agua destilada o desmineralizada si la de nuestra zona es muy dura».

«Planchar es una técnica que si no se sabe hay que aprender para cuidar mejor nuestras prendas y hacerlo de forma eficaz» Rita Cifuentes Directora de The Home Academy

Si lo que se busca es velocidad y un buen acabado, los expertos recomiendan comprar un centro de planchado, «sobre todo si la colada es muy grande». Según explica Rita Cifuentes, «las prendas que se planchan duran más tiempo y en mejor estado. Y es importante saber hacerlo de manera que no empleemos ni más tiempo ni más energía de la necesaria. Dependiendo de la cantidad de ropa que necesitemos planchar y de lo exigentes que seamos con los resultados elegiremos una plancha o un centro de planchado más o menos potente y con más o menos prestaciones. Las verticales también son una opción perfecta para un planchado rápido con vapor si no disponemos de mucho tiempo».

¿Quién plancha más?

Según la encuesta de hábitos en el hogar, las mujeres ganan por goleada (75%). Sin embargo, en The Home Academy no ven un sesgo de género tan claro entre sus alumnos, sobre todo entre los jóvenes. «Se interesa por la plancha el que compra ropa de calidad y considera que esas prendas tienen que ir bien planchadas, sin importar si es hombre o mujer».

Ampliar

Plancha menos Tiende en cuanto acabe el lavado «La ropa estará menos arrugada», explican en The Home Academy.

Sacude las prendas antes de tenderlas.

Cuelga la ropa lo más estirada posible del revés y «sujentando la prenda con las pinzas en las costuras para evitar marcas».

Recoge las prendas y dóblalas sobre una mesa 'planchándolas' con las manos «esto es suficiente para evitar planchar, por ejemplo, toallas, vaqueros y muchas camisetas».