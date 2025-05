Así se ahorra un sueldo al año sin privarse de nada

A por lo recurrente

«Yo siempre recomiendo empezar por lo recurrente: todos aquellos gastos que se repiten de forma automática (suministros, seguros, suscripciones, contratos de telefonía...). El proceso es latoso: suele implicar pasarse un rato escuchando la musiquita del teléfono mientras el operador te tiene en espera, pero, una vez lo has hecho, va a significar un ahorro recurrente del que ya te puedes olvidar –explica Natalia de Santiago Experta en finanzas y autora de 'Invierte con poco' (editorial Planeta)–. Parece poco, pero ahorrarse 5 o 10 euros de una factura mensual, al final, suma. Lo bueno de este tipo de ahorro es que no implica tener fuerza de voluntad y no nos da sensación de privación constante porque, aunque renegocies un contrato, el servicio lo sigues teniendo. Y lo mismo con las comisiones, los gastos bancarios y todos esos gastos que no nos hacen más felices».